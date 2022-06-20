Следователь Мали вызвал бывшего главу МИД Франции для дачи показаний

11 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан был вызван для дачи показаний в рамках расследования дела о «покушении на государственную собственность и других правонарушений» в Бамако. 20 мая, после объявления о составе нового правительства Франции, Ле Дриан покинул свой пост. Однако такая «повестка» для бывшего главы внешнеполитического ведомства продолжает влиять на и без того напряженные отношения между Францией и Мали. В Бамако Ле Дриан должен был явиться 20 июня.

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Судебный следователь из управления полиции по экономическим и финансовым преступлениям Мали «приглашает г-на Жана-Ива Ле Дриана явиться в его офис в понедельник, 20 июня 2022 года, по касающемуся его делу», говорится в повестке, выписанной 11 мая судом Бамако. Ее подлинность была подтверждена агентством France-Presse. В то же время, в министерстве иностранных дел Франции заявили, что подобной повестки не получали.

Расследование в Бамако началось после того, как ряд малийских НКО, объединившихся в гражданскую платформу под названием «Малико» («Дело Мали»), подали жалобу в суд. Жалоба касается распределения тендера на изготовление биометрических загранпаспортов, который получила французская компания Oberthur Technologie. Десятилетний контракт был подписан в нарушение правил, утверждает «Малико», а между тем, компания связана напрямую с сыном экс-министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Согласно официальному документу, который «Малико» передала агентству France-Presse, тендер на изготовление паспортов проводился в 2015 году, когда президентом Мали был лояльный к Франции Ибрагим Бубакар Кейта. «В то время Ле Дриан был министром обороны. Использовал ли он свое влияние, чтобы защитить интересы французской компании? В этим и пытается разобраться малийское правосудие. В настоящее время мы и находимся на стадии расследования», — сообщил агентству источник в малийской прокуратуре.

Со своей стороны, платформа «Малико», которую французские СМИ характеризуют как близкую к находящейся у власти военной хунте, выступает в деле в качестве гражданской стороны. Согласно документу, который платформа передала France-Presse, «процедуры и правила, установленные малийским законодательством, в частности указ (…) о кодексе государственных закупок, были нарушены во время присуждения вышеупомянутого тендера». Этот документ прилагается к жалобе «Малико». Но один из работников малийской прокуратуры на правах анонимности заявил агентству France-Presse, что повестка Ле Дриану «не имеет законного основания», поэтому ее можно просто проигнорировать.

Российский след

С 2012 года в Мали действуют джихадистских группировки, связанные с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство». В стране также множатся всевозможные военизированные группы, провозгласившие себя «ополченцами» и «отрядами народной милиции». Вооруженные столкновения между группировками и регулярной армией начались на севере Мали, но затем распространились на центр страны и на соседние Буркина-Фасо и Нигер. Они привели к гибели тысяч гражданских и военных, сотни тысяч человек стали перемещенными лицами.

Страны Западной Африки запросили у ООН разрешение на военную операцию по изгнанию исламистских группировок из Мали. Операция была санкционирована Советом Безопасности ООН. По запросу малийских властей Франция начала военную операцию «Сервал» в Мали 11 января 2013 года, позже переименованную в «Бархан».

После военного переворота в августе 2020 года малийская хунта объявила о прекращении действия договора о сотрудничестве с Францией от 2014 года, а также соглашений от 2013 и 2020 годов, устанавливающих правовые рамки присутствия в стране французских военных, а также группы европейского спецназа «Такуба».

С тех пор отношения между Мали и Францией не перестают ухудшаться. Париж обвиняет военную хунту в том, что она заручилась услугами российской частной охранной компании «Вагнер».

В 2021 году власти Мали наняли для поддержания порядка эту группу российских наемников. 23 декабря 2021 года Франция и еще 15 государств направили правительству страны ноту протеста против российского присутствия. Они также выразили «глубокое сожаление» по поводу того, что малийские власти потратили средства из «скудного бюджета страны» на оплату иностранных наемников вместо того, чтобы поддержать собственную армию. Ноту подписали Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Германия, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Португалия, Румыния, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Российские власти отрицают связь с неофициальной частной военной компанией.

Несколько недель назад французский Генштаб опубликовал видеоролики, снятые беспилотником возле военной базы Госси (в центре Мали), на которых вагнеровские бойцы закапывают тела с целью обвинить Францию ​​в военных преступлениях. Французские военные покинули эту базу в апреле. Впоследствии Париж объявил о том, что будет сохранять «бдительность в отношении любых попыток манипулирования информацией».

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