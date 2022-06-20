Французское МВД опубликовало иммиграционную статистику за 2021 год

Французское министерство внутренних дел опубликовало данные, касающиеся иммиграции в 2021 году. Количество впервые получивших вид на жительство во Франции увеличилось по сравнению с 2020 годом на 21,4%. Французское гражданство получили 130 385 человек, что на 53,6% больше, чем в предыдущем году.

Реклама Читать далее

Среди 67,2 миллионов французского населения 5,1 миллион — иностранцы, напоминает МВД данные последней переписи населения в своем статистическом докладе о миграции в стране в 2021 году. Доклад опубликован 20 июня. 4,3 миллиона человек — это иностраные граждане, родившиеся за пределами страны, еще 800 тысяч человек — иностранцы, которые родились на французской территории. 2,5 миллиона граждан Франции — в прошлом иностранцы, родившиеся за границей и получившие французский паспорт. Таким образом, по данным национального института статистики INSEE, общее число живущих во Франции иностранцев и французских граждан иностранного происхождения составляет 6,8 млн человек.

Первый вид на жительство в 2021 году получили 270 925 человек. В это число не входят граждане Великобритании, которым после выхода страны из ЕС тоже необходимо обращаться за визами. Количество впервые получивших вид на жительство увеличилось по сравнению с 2020 годом на 21,4%, из них наибольшее число составляют люди, приехавшие в рамках процедуры воссоединения семей или для учебы в высших учебных заведениях.

Анализ выданных видов на жительство показывает что, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году количество людей, приехавших во Францию по семейному объединению, увеличилось почти на 13%, по экономическим причинам — более чем на 36%, гуманитарные и студенческие визы получили на 20% больше иностранцев.

104 381 человек подал прошение о предоставлении убежища, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом было рассмотрено 139 510 дел. Это означает, что французским чиновникам удалось ответить на запросы, присланные еще в 2020 году. 35 919 человек получили положительный ответ, что составляет рост на 72%. Если прибавить к этому положительные решения Суда по вопросам предоставления убежища, то в общей сложности убежище получили 54 379 человек, что на 63,8% больше по сравнению с 2020 годом.

Получили французское гражданство 130 385 человек, что на 53,6% больше, чем в предыдущем году.

Страны, «поставившие» в 2021 году наибольшее количество иммигрантов — Марокко (350 192), Алжир (25 753) и Тунис (17 368), за ними следуют Кот-д’Ивуар и Китай.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться