«Можно сказать, что это седьмая волна»: во Франции увеличилось число заболеваний коронавирусом

В последние несколько дней во Франции растет число заражений COVID-19 и госпитализаций пациентов с таким диагнозом, а также число попавших в реанимацию. Эпидемиологи единодушны в том, что эпидемия коронавируса возобновляется во Франции и в Европе.

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Судя по последним данным, опубликованным министерством здравоохранения Франции, в стране и в Европе в целом наблюдается всплеск эпидемии. «Можно сказать, что это 7-я волна», — заявил во вторник, председатель Совета по ориентации вакцинной стратегии французского минздрава Ален Фишер. «Когда мы смотрим на рост заражения и эволюцию других показателей, таких как госпитализации, мы действительно наблюдаем всплеск эпидемии», — подтвердил в интервью радиостанции France-Inter вирусолог исследовательского центра института Inserm, профессор университета Монпелье Янник Симонен.

На этой неделе во Франции в среднем ежедневно регистрируется 54 000 новых случаев заражения COVID-19, что на 50% больше, чем на прошлой неделе. Рост заболеваемости наблюдается во всех регионах страны, однако самыми пострадавшими департаментами являются Лот и Верхняя Гаронна, Эро, Гар, Коррез, Верхняя Вьенна, Атлантическая Луара, Мартиника и весь Парижский регион.

Судя по отзывам медиков, основными носителями заражения в настоящий момент являются молодые люди, которые не соблюдают мер социального дистанцирования. Последние ограничения во Франции были отменены 16 мая, теперь защитные медицинские маски не обязательно носить даже в общественном транспорте. «Теперь же люди, контактировавшие с заболевшими коронавирусом, не знают, что им делать: самоизолироваться или нет, выходить на работу или нет», – рассказал агентству France-Presse работник одной из парижских больниц. По мнению многих медиков, власти должны выработать новые рекомендации, более понятные для французов.

Причины всплеска заболеваемости французские эпидемиологи видят в сочетании трех параметров. Во-первых, населения постепенно забывает о правилах дистанцирования и гигиены; ношение масок больше не является обязательным в общественных местах, кроме больниц. Второй фактор – иммунитет, приобретенный в результате вакцинации или перенесенной инфекции, со временем снижается. Последняя кампания вакцинации – так называемый «бустер» – во Франции проходила этой зимой. И, наконец, новый вариант коронавируса Omicron ВА.5 начал постепенно вытеснять предыдущие. По мнению специалистов, этот вариант отвечает за рост числа заражений.

Новые варианты COVID-19

В последние несколько недель в мире обнаружено распространение двух новых штаммов коронавируса Omicron – BA.4 и BA.5. Оба происходят из южных частей Африки и несут ответственность за большинство вспышек заболеваемости в других европейских странах. Оба варианта более заразны, в особенности ВА.5.

По оценкам специалистов, прирост контагиозности BA.5 по сравнению с BA.2, ответственным за шестую волну эпидемии во Франции, составляет около 10%. «Возможно, у BA.5 также есть дополнительная способность уклоняться от клеток иммунной системы и, следовательно, вызывать случаи повторного заражения», — объяснил в эфире France Inter Янник Симонен.

Неизбежно встает вопрос, нужно ли возвращаться к обязательным ограничительным мерам во Франции накануне детских каникул и летних отпусков? «Я думаю, что в общественном транспорте это, вероятно, разумно», — объяснил во вторник на телеканале France 2 председатель Совета по стратегии вакцинации Ален Фишер. Кроме того, все эпидемиологи советуют французам завершить график необходимой вакцинации (две дозы прививки плюс одна бустерная инъекция).

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