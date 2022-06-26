До 27 июня в небе Франции можно наблюдать парад планет

Если посмотреть ночью на небо в направлении востока, то можно увидеть семь планет нашей Солнечной системы и Луну, выстроенные в одну линию. «Великий парад планет» видно с Земли с 14 по 27 июня. Это исключительное явление не повторится до 2124 года.

Реклама Читать далее

Как поясняет на своем веб-сайте Институт небесной механики и расчета эфемерид (IMCCE), в этом параде планет участвуют Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Их можно будет увидеть одновременно непосредственно перед восходом Солнца.

Увидеть парад планет можно невооруженным глазом, но при определенных условиях. «Во-первых, вам нужна ясная, безоблачная ночь и, желательно, отсутствие светового загрязнения. Если вы находитесь в городе, постарайтесь найти место вдали от уличных фонарей», – объясняют в Парижской обсерватории.

Первая планета – Сатурн – появится в небе около часа ночи. За ним последуют Нептун, Юпитер, Марс, видимые невооруженным глазом, потому что они очень яркие. Луна окажется между Юпитером и Марсом. Венера и Меркурий появятся перед рассветом, но их можно будет увидеть только в том случае, если у вас есть необходимые для наблюдения приборы. Последним будет солнце, которое встает между 5 и 6 часами утра на материковой части Франции.

Информацию о параде планет можно найти в специальном приложении Stellarium, которое можно бесплатно найти в интернете. Оно позволяет следить за передвижением небесных тел в реальном времени.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться