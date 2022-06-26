Оспа обезьян: первый случай подтвержден у ребенка в Парижском регионе

Оспа обезьян, или «обезьяний ортопоксвирус», известная у людей с 1970 года, является заболеванием, которое считается редким.

До этого во Франции вирус обнаруживали только у взрослых. Согласно заявлению ВОЗ, в настоящее время оспа обезьян не представляет глобальной опасности для человечества.

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Региональное агентство здравоохранения Иль-де-Франс (ARS) сообщило в субботу вечером о первом подтвержденном случае обезьяньей оспы у ребенка, посещающего начальную школу. Согласно тому же сообщению, заболевание ребенка «не является серьезным».

В пресс-релизе, распространенном в социальных сетях, ARS указывает, что сотрудники учреждения «немедленно начали расследование, чтобы как можно быстрее отследить цепочку контактов ребенка».

«Вероятные случаи заражения были выявлены у детей в той же семье. Были приняты меры», в частности, «было отправлено сообщение в школу, которую посещает ребенок». Все, с кем контактировал ребенок в течение нескольких дней, должны следить за возможным появлением симптомов (лихорадка, сыпь) оспы обезьян.

Ранее во Франции вирус оспы обезьян регистрировали только у взрослых. В последнем отчете министерства здравоохранения Франции, опубликованном в четверг, сообщается о 330 подтвержденных случаях заражения этим заболеванием в стране.

ВОЗ выразил беспокойство

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в субботу, что глобальная вспышка оспы обезьян вызывает большое беспокойство, но еще не достигла стадии объявления чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

«Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ разделяет глубокую озабоченность по поводу масштабов и скорости распространения нынешней вспышки», — отметил Тедрос Гебрейесус после встречи экспертов. Однако в опубликованном или докладе говорится о том, что в настоящее время не стоит объявлять о «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (USPPI)», что является самым высоким уровнем опасности в мире.

Всплеск случаев заболевания обезьяньей оспой был зарегистрирован в начале мая вдали от стран Центральной и Западной Африки, где эта болезнь долгое время была эндемичной. В этом году в ВОЗ было зарегистрировано более 3200 подтвержденных случаев заболевания в 50 странах, для которых этот вирус не является характерным. Один случай заболевания привел к смерти пациента. «Кроме того, с начала 2022 года в центральной части Африки, главным образом в Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике и Камеруне, было зарегистрировано около 1500 случаев подозрения на этот вирус и около 70 случаев смерти», — заявил в минувший четверг Тедрос Аданом Гебрейесус.

Оспа обезьян, или «обезьяний ортопоксвирус», известная у людей с 1970 года, является заболеванием, которое считается редким. Его симптомами являются высокая температура, которая быстро переходит в сыпь с образованием струпьев. Заболевание обычно проходит само через две-три недели. Оно происходит от вируса, передающегося человеку от инфицированных животных.

Однако в нынешней вспышке основным вектором является передача от человека к человеку. Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте, что подвергает наибольшему риску инфицирования членов семьи человека с острым случаем заболевания. Передача инфекции может также происходить при инокуляции или через плаценту.

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