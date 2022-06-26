Три крупнейшие энергетические компании Франции призвали экономить энергию.

Главы TotalEnergies, EDF et Engie опубликовали открытое письмо, в котором призывают к «осознанности и коллективным и индивидуальным действиям». «Лучшая энергия – это та, которую мы не потребляем», — пишут Патрик Пуянне (TotalEnergies), Жан-Бернар Леви (EDF) и Кэтрин МакГрегор (Engie).

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Руководители трех французских энергетических компаний TotalEnergies, EDF и Engie призывают французов «немедленно» сократить потребление нефти, электричества и газа перед лицом дефицита и резкого роста цен, которые угрожают «социальной сплоченности» общества этой зимой.

«Усилия должны быть немедленными, коллективными и масштабными. Каждый жест имеет значение», — отмечают в колонке, опубликованной 26 июня в Journal du Dimanche, Патрик Пуянне (TotalEnergies), Жан-Бернар Леви (EDF) и Кэтрин МакГрегор (Engie).

На фоне сокращения поставок российского газа Франция и другие страны Европы пытаются заполнить свои запасы газа на следующую зиму. Французские власти поставили перед собой задачу заполнить хранилища на 100% к началу осени.

Как говорится в обращении глав трех компаний, помимо сложностей с газоснабжением, связанных с последствиями войны в Украине, существует «напряженность» с контролируемыми мощностями по производству электроэнергии в Европе. Гидравлическое производство резко снизилось из-за засухи, объясняют они.

«Стремительный рост цен на энергоносители в результате этих трудностей угрожает нашему социальному и политическому единству и оказывает слишком сильное влияние на покупательную способность семей», — отмечают авторы текста. «Лучшая энергия – это та, которую мы не потребляем», — подчеркивают они и призывают к «осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас — каждый потребитель, каждая компания — изменил свое поведение и немедленно ограничил потребление электроэнергии, газа и нефтепродуктов. Также три бизнесмена призвали к запуску «крупной программы энергоэффективности» в стране.

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