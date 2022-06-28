Во Франции женщина впервые стала председателем Национального собрания

Во Франции впервые в истории председательницей Нацсобрания стала женщина – спикером нижней палаты избрали 51-летнюю Яэль Брон-Пиве. О том, кто она такая, а также о «женском трио» на вершине французской власти — в материале RFI.

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Историческое событие случилось вечером во вторник, 28 июня, когда парламентарии тайным голосованием одобрили кандидатуру Яэль Брон-Пиве, являющуюся депутатом от партии президента Макрона «Renaissance».

Формальными конкурентами Брон-Пиве в борьбе за пост спикера стали несколько депутатов от оппозиции — Фатиа Келуа-Аши («Новый экологический и социальный народный союз» или NUPES), Себастьян Шеню (ультраправое «Национальное объединение»), Анни Женвар (правая партия «Республиканцы»), Натали Бассир (независимая).

Но проблем с избранием кандидатки Макрона не ожидалось изначально: президентская партия, несмотря на значительную утрату позиций по сравнению с предыдущим созывом парламента, имеет в Нацсобрании достаточно депутатов для утверждения своего спикера (по правилам, в случае избрания в третьем туре, (если первые два не выявили победителя) требуется простое большинство). Но кандидатке от президентской партии хватило двух туров.

Кто такая Брон-Пиве?

Яэль Брон-Пиве родилась 7 декабря 1970 года в Нанси (ныне — регион Гранд-Эст). Называет себя потомком «славянской, польской еврейской и немецкой еврейской иммиграции, чьи дедушки и бабушки въехали во Францию по туристическим визам» в 1930-х годах.

После учебы на юридическом факультете в Нантере (университет Париж X) работала адвокатом по уголовным делам в Парижской коллегии адвокатов, а затем — в коллегии адвокатов департамента О-де-Сен.

На несколько лет прерывала карьеру, чтобы последовать за мужем — топ-менеджером L’Oréal, работавшим в Азии (Тайвань, Япония) и в Португалии.

Вернувшись во Францию в 2012-м, попыталась организовать бизнес по краткосрочной аренде комнат, а затем трудилась в известной французской благотворительной организации Restos du Cœur, где вела бесплатные юридические консультации, а также создала центр приема беженцев в департаменте Ивелин, возглавив «команду из примерно ста волонтеров».

Была членом Соцпартии, а затем, присоединившись к партии президента Макрона, впервые стала депутатом Нацсобрания в 2017 году. В предыдущем созыве парламента была председательницей комиссии по законодательству.

В июне нынешнего года избрана (с большим преимуществом над соперницей) в новый состав Нацсобрания.

Если ее человеческие качества — «душевная», «с ней легко работать» — обычно хвалят, то иногда ее критикуют за то, что она «слишком приятная», сообщает France Inter. «Быть невыносимой и авторитарной — не мой конек», — парирует Яэль Брон-Пиве, чей взлет на одну из вершин французской власти телеканал BFMTV называет «головокружительным». Все-таки пост спикера нижней палаты — 4-й по значимости в стране после президента, премьера и председателя Сената.

Впрочем, нельзя сказать, что до сих пор политическая карьера Брон-Пиве проходила гладко.

Широкой публике она стала известна в 2018 году в связи со скандальным «делом Беналлы» (экс-сотрудника службы охраны президента Макрона). Брон-Пиве была назначена содокладчиком комиссии по расследованию действий Беналлы, и подвергалась резкой критике со стороны оппозиции, имевшей претензии к ее «беспристрастности», отмечает France Inter. В частности, она так и не вызвала на заседание комиссии главу макроновской администрации, генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера. Другой содокладчик этой комиссии, депутат от оппозиционной партии «Республиканцы» заявлял тогда, что расследование «тормозится» по воле президента Макрона через его «доверенных лиц» в Нацсобрании.

Депутат Брон-Пиве стала известна широкой публике в 2018 году, когда стала содокладчиком парламентской комиссии по «делу Беналлы». AP - Francois Mori

Именно в это время, как сообщала сама Брон-Пиве, она стала жертвой «десятков антисемитских угроз и сексистских оскорблений» в социальных сетях, в результате чего подала жалобу в прокуратуру.

«Ее начало было сложным. Эдуар Филипп (премьер-министр Франции в 2017–2020 гг — Прим. RFI) говорил о ней ужасные вещи, как и многие из тех, кто состоял в партии (Макрона), но (в отличие от нее) уже много лет был в политике… Мы были похожими на нее (новичками), мы открывали для себя этот мир, что делало ее в некотором смысле очень симпатичной», — рассказал анонимный депутат-макронист каналу BFMTV. В июле 2017-го, буквально в первые недели работы в парламенте, случился небольшой конфуз: Брон-Пиве не заметила, что ее микрофон остался включенным и, таким образом, сделала достоянием общественности свои резкие слова в адрес коллег по партии.

Сатирическая газета Le Canard enchaîné также высмеивала ее за то, что она «не хочет» присутствовать в Нацсобрании по средам, когда заседают комитеты, чтобы присматривать за своими пятью детьми (среда — выходной день в большинстве французских школ).

«Мы очень колебались, когда она только пришла (на пост главы комиссии по законодательству — Прим. RFI). А потом она прошла ускоренное обучение у администраторов Комиссии, которые ей очень помогли. Она выработала определенное ноу-хау, демонстрируя повышенное внимание ко всему, что говорят другие. И в то же время она показала, что очень хорошо умеет отстаивать интересы макроновского большинства», — рассказал BFMTV Себастьен Уиг, экс-депутат от партии «Республиканцы» и бывший член комиссии.

«Счастливый случай» и вторая попытка

В 2018 году Брон-Пиве уже выдвигала свою кандидатуру на пост председательницы Нацсобрания, но отозвала ее с учетом того, что президентское большинство, по настоятельной рекомендации Макрона, предпочло другую кандидатуру — Ришара Феррана.

Ферран видел в ней будущую конкурентку и в борьбе за пост спикера в новом составе парламента и «сделал все возможное, чтобы она вошла в правительство», отмечает BFMTV. В итоге 20 мая Брон-Пиве получила второстепенный пост министра по делам Заморских территорий.

Но уже через месяц председатель Нацсобрания Ферран неожиданно проиграл в своем избирательном округе и, таким образом, для Яэль Брон-Пиве главный путь для восхождения на трибуну спикера оказался свободным.

Ришар Ферран не планировал покидать пост спикера Нацсобрания, но избиратели решили иначе. REUTERS/Benoit Tessier

При этом в результате внутреннего голосования (оно прошло 22 июня) депутаты-макроновцы избрали ее кандидатом на пост спикера вопреки воле самого Макрона. По данным BFM, президент предпочитал увидеть на этом посту 55-летнего депутата Ролана Лескюра, бывшего председателя парламентской комиссии по экономическим вопросам.

Но депутаты решили иначе, и в воскресенье, 26 июня президент освободил Брон-Пиве от исполнения обязанностей министра — чтобы открыть ей путь к избранию спикером нижней палаты парламента.

Три женщины на ключевых постах

В результате сегодняшнего «исторического» избрания на вершине французской законодательной и исполнительной власти образовалось своеобразное «женское трио»: правительство Франции возглавляет 61-летняя Элизабет Борн, Нацсобрание — 55-летняя Яэль Брон-Пиве, а фракцию президентского большинства в Нацсобрании — 35-летняя Орор Берже.

Honorée de la confiance qui m’est accordée ce soir pour représenter notre majorité à l’élection du Président de l’@AssembleeNat. J’ai une pensée chaleureuse pour @RolandLescure et tous les candidats qui ont fait vivre ce beau moment démocratique. Au travail pour rassembler ! pic.twitter.com/LuKZCj1jxp — Yaël BRAUN-PIVET (@YaelBRAUNPIVET) June 22, 2022

К слову, избрание женщины главой правящей фракции Нацсобрания Франции тоже случилось впервые*.

Женщина во главе французского правительства уже была, но в прошлый и единственный раз это случилось тридцать лет назад (в 1991-92 гг. кабмин возглавляла Эдит Крессон).

Как долго просуществует «женское правящее трио» в условиях шаткого президентского большинства — неизвестно, но в любом случае — это прецедент в истории Франции.

* И случилось это, во многом, тоже из-за неожиданного поражения на парламентских выборах Кристофа Кастанера, который возглавлял макроновскую фракцию в Нацсобрании.

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