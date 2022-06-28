«Собирался поиграть в хоккей», но начал войну: о чем говорили Путин и Макрон 20 февраля

Президент Франции Эмманюэль Макрон — один из немногих мировых лидеров, который часто созванивался с Владимиром Путиным и до, и после начала войны в Украине. Расшифровки этих бесед обычно не попадают в общий доступ, однако журналистам, общаясь с источниками в дипломатических кругах, порой удается рассказать о манерах Путина и Макрона вести телефонные переговоры. 20 февраля — за четыре дня до российского вторжения — французские репортеры смогли услышать один из таких диалогов. Через четыре месяца после начала войны СМИ опубликовали его полную расшифровку.

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«Скажу честно: я хотел поиграть в хоккей, сейчас я с тобой разговариваю из спортзала», — сказал Путин Макрону по итогам разговора, который длился девять минут.

Официально ни в Елисейском дворце, ни в Кремле не подтвердили точность стенограммы, которая попала во французские медиа. Однако в сети уже можно найти отрывок видеозаписи, с которой, вероятно, была сделана расшифровка — фрагмент переговоров показали в программе «C à vous» французского телеканала France 5. Репортаж сделал в Елисейском дворце журналист Ги Лагаш (Guy Lagache) для документального фильма «Президент, Европа, Война». Полностью переговоры обещают показать 30 июня на другом общественном телеканале France 2.

20 февраля Эмманюэль Макрон предложил Владимиру Путину встречу с американским президентом Джо Байденом в Женеве «в самые ближайшие дни». Эти переговоры так и не состоялись — через два дня Кремль объявил о признании независимости так называемых ДНР и ЛНР, а после — о начале «специальной военной операции».

«Что я могу сказать тебе? Ты сам видишь, что происходит. Ты и канцлер Шольц говорили, что Зеленский готов сделать жест, что он приготовил проект закона, чтобы применить Минские соглашения. Но наш дорогой коллега Зеленский не делает ничего, он вам врет. Я не знаю, слышал ли ты его заявления, что Украина должна получить ядерное оружие», — начал разговор Путин.

На самом деле Зеленский лишь объявил, что Киев хочет собрать саммит стран-участниц Будапештского меморандума и потребует дать Украине дополнительные гарантии безопасности, а намерение Киева вернуть себе «ядерный статус» стало только предположением министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«А еще я слышал, что ты говорил на пресс-конференции в Киеве, что нужно пересмотреть Минские соглашения», — продолжил Путин. За кадром — голос советников Макрона, что французский президент подобного не требовал.

«Владимир, сразу скажу, что я такого не говорил. Ни в Берлине, ни в Киеве, ни в Париже», — возразил Макрон.

«Послушай, Эмманюэль, я не понимаю, в чем ваша проблема с сепаратистами. Они по крайней мере сделали все, что нужно, при нашей поддержке, чтобы начать конструктивный диалог с властями Украины», — объявил Путин.

Оживленный спор о деталях Минских соглашений, которые в Москве и Париже видели по-разному, явно вывел Макрона из себя.

«Я не знаю, где твой юрист выучил право. Я лишь смотрю на тексты и пытаюсь их применять. И какой юрист может сказать, что в суверенном государстве тексты законов предлагают сепаратистские группировки, а не демократически избранная власть!» — сказал французский лидер.

«Нет никакого правительства, избранного демократическим путем. Они пришли к власти в результате кровавого переворота, с убийствами и поджогами, сжиганием людей живьем. Зеленский ваш из этой команды», — возразил российский президент. Этот фрагмент на русском языке можно посмотреть в ролике (6:40).

— Нам все равно, что предлагают сепаратисты. Мы требуем, чтобы соблюдались украинские законы!

— Послушай меня внимательно. Ты слышишь? Я тебе повторяю, что сепаратисты, как ты их называешь, реагировали на предложения украинских властей (…) Нужно, чтобы ты приложил усилия. Ситуация на линии соприкосновения очень напряженная, я вчера звонил Зеленскому и призывал его к спокойствию. Я снова позвоню ему, всех призову к спокойствию — от соцсетей до ВСУ. Но ты можешь успокоить твою армию. Вчера были бомбардировки. Чтобы был диалог, в регионе необходимо спокойствие. Как ты планируешь проводить учения?

— Так, как планировалось

— То есть сегодня вечером они закончатся?

— Да, вероятно, сегодня вечером, но мы оставим войска на границе, пока ситуация не уляжется.

Макрон и Путин на саммите во французском Версале в 2017 году AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Как выяснили журналисты, Макрон сделал Путину два предложения — встречу с Байденом в Женеве и «принять во внимание твои запросы о НАТО и Украине». Путин в ответ пообещал, что с «большим удовольствием» встретится с европейскими и американскими лидерами — но сначала встречу нужно проработать.

«Хорошо, что ты согласен на это. Я предлагаю, чтобы наши команды составили совместное заявление по итогам этого звонка», — предложил Макрон.

В ответ Путин объявил — сначала поиграю в хоккей, а потом — поговорю со своими советниками.

Коммюнике действительно вышло, а РИА Новости написало, что лидеры пообещали «работать над деэскалацией на востоке Украины»

«Главы двух государств договорились усилить дипломатическую работу… Эта дипломатическая работа должна позволить продвинуться вперед на основе последних переговоров с привлечением всех заинтересованных сторон (европейцев, союзников, россиян и украинцев), чтобы добиться при определённых условиях встречи на высшем уровне с целью определить новый порядок мира и безопасности в Европе»,— отметило агентство со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Это уже не первый случай, когда в СМИ попадают фрагменты переговоров двух президентов. В сентябре 2020 года медиа писали, что Путин назвал российского оппозиционера Алексея Навального «простым баламутом в интернете», который мог сам принять отравляющее вещество «Новичок». Тогда французская газета Le Monde назвала разговор Путина и Макрона «диалогом глухих», который разозлил французского президента.

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