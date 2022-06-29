В Париже закончился процесс по «делу Батаклана»

В Париже проходит последний день суда по делу о терактах, совершенных в столице 13 ноября 2015 года. Процесс длился почти десять месяцев, суд удалился на совещание, вечером должны быть оглашены приговоры двадцати обвиняемым.

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Процесс по делу о терактах, совершенных в Париже 13 ноября 2015 года, начался 8 сентября 2021 и продлился более девяти с половиной месяцев.

Дело заслушивалось специальным судом, чья юрисдикция распространяется на преступления, связанные с терроризмом. Это был самый крупный процесс, когда-либо проходивший во Франции, «исторический», как назвал его председатель судебной комиссии в день открытия слушаний.

Во время невиданного по своему размаху процесса рассматривались 1800 гражданских исков. На заседаниях присутствовали 330 адвокатов, 2500 гражданских лиц, сотни потерпевших и свидетелей, в том числе бывший президент республики и бывший премьер-министр.

Боль потерпевших

Теракты 13 ноября 2015 года унесли жизни 130 человек. Двое выживших впоследствии покончили жизнь самоубийством, в том числе одна женщина во время самого процесса. Боль потерпевших и их семей нашла свой выход в свидетельствах — 397 человек рассказали своих о физических и психологических ранах.

Это самая смертоносная террористическая атака, которую когда-либо знала Франция. Роль суда заключалась в том, чтобы установить роль каждого из обвиняемых в подготовке и совершении терактов и в последующем бегстве.

Из 20 обвиняемых, 14 присутствовали на процессе лично, четверых предположительно нет в живых, один отбывает тюремное наказание в Турции и еще один, гражданин Сирии, по-прежнему находится в розыске.

Только один из обвиняемых, франко-марокканец Салах Абдеслам, принимал непосредственное участие в нападении. Остальные 19 обвиняются в пособничестве и подготовке теракта.

Последнее слово обвиняемых

В понедельник, 27 июня, прежде чем суд удалился на совещание, обвиняемым предоставили последнее слово. Не пожелал воспользоваться этой возможностью только один из них, Усама Крайем, гражданин Швеции, уроженец Палестинских автономий, член террористической группировки «Исламское государство». Это он помогал прятаться после теракта единственному выжившему террористу Салаху Абдесламу.

Остальные обвиняемые извинялись перед пострадавшими, сожалели о содеянном, благодарили суд, заявляли о своей невиновности, некоторые в коротких репликах, другие в пространных речах. В частности, 40-летний бельгиец марокканского происхождения Абдалла Шуаа, который подвозил другого обвиняемого, Мохамеда Абрини, в аэропорт, когда тот уезжал в Сирию в 2015 году, в потом встречал его в аэропорту по возвращении, обратился непосредственно к бывшему приятелю. «Я виню тебя, брат, — сказал он. — Ты разрушил мою жизнь». Шуаа находился на свободе под судебным надзором, обвинение запросило для него шесть лет тюремного заключения.

Последним выступил Салах Абдеслам, в начале своей речи он принес извинения потерпевшим. «Некоторые скажут вам, что они неискренни, некоторые скажут вам, что это стратегия. Более ста тридцати погибших, сотни раненых, кто может искренне извиниться за столько страданий? »

Салах Абдеслам , по его собственным словам, должен был отправиться на «Стад де Франс» и там взорвать себя. Подъехав к стадиону, он отказался от этих намерений. На следующий день Абдеслама вывезли из Франции в Бельгию Мухаммед Амри и Хамза Ату, которые также проходят по делу. По мнению следствия, Абдеслам играл центральную роль» в подготовке теракта.

Старший брат Салаха Брахим Абдеслам участвовал в теракте и взорвал себя у ресторана Le Comptoir Voltaire.

Салаха Абдеслама еще ждет суд в Бельгии по делу о двойном теракте в аэропорту и в метро Брюсселя, во время которого погибли 32 человека.

В своем последнем слове Абдеслам пожаловался на условия содержания и насилие, с которым он встретился в тюрьме, а также объяснил свое резкое поведение в суде шоком, испытаны после долгой изоляции. «Я не убийца, — повторял он в конце речи. — Если вы уличите меня в убийстве, вы совершите несправедливость». Обвинение запросило для него самую высокую меру наказания, существующую во Франции, — пожизненное заключение с невозможностью сокращения срока.

С момента введения этой меры в 1994 году такой приговор выносился всего четыре раза, каждый раз за убийство детей, сопровождавшееся изнасилованием или пытками. Прокурор обосновал свою просьбу, подчеркнув «огромную серьезность обвинений» против Салаха Абдеслама, «пропитанных идеологией», и его неспособность выразить раскаяние.

Единственный оставшийся в живых член террористической группы тщательно выбирал, когда говорить, а когда молчать, и сначала не желал отвечать на вопросы суда, затем заговорил, иногда по собственному почину комментируя происходившее в суде. Председателю несколько раз приходилось призывать его к порядку. По свидетельствам присутствовавших, Аблеслам колебался между двумя ролями. На вопрос о профессии он ответил «боец Исламского государства», а позднее сказал, что он простой «парень из Моленбека» и попросил пострадавших «не слишком его ненавидеть». Его адвокаты и сам Абдеслам объяснили такое отношение строгой изоляцией и условиями содержания.

По окончании процесса многие вопросы так и остались невыясненными, в том числе, планировалось ли также нападение на аэропорт Руасси, и что заставило Аблеслама отказаться от самовзрыва.

Пожизненное заключение для пятерых

Кроме Абдеслама, которому грозит провести остаток жизни в тюрьме, пожизненное заключение, но с возможностью сократить срок после двадцати двух лет, прокурор попросил для Мохамеда Абрини, 36-летнего гражданина Бельгии марокканского происхождения. Он обвиняется в том, что 13 ноября привез террористов в Париж, а также участвовал в финансировании терактов и поставке оружия. Абрини перевозил оружие из Бельгии в Париж, снимал для террористов квартиры.

Мохамед Абрини также должен предстать перед судом в Бельгии за двойной теракт в Брюсселе в марте 2016 года. Во время слушаний он признался, что должен был участвовать в событиях 13 ноября 2015, но отказался. Причин своего отказа он не объяснил.

Пожизненное заключение грозит, кроме Абдеслама и Абрини, еще троим обвиняемым — Софиену Аяри, Усаме Крайему и Мохамеду Баккали. Все они во время судебного заседания предпочитали хранить молчание в ходе судебного разбирательства.

В целом в отношении двадцати подсудимых были запрошены разные сроки, начиная с пяти лет заключения. Защита просила для некоторых обвиняемых полного оправдания. Возможные наказания обильно комментировались в прессе, в том числе юристами. Адвокаты Абдеслама напоминали, что закон должен судить человека, а не символ, в который, по их словам, хотят превратить их подопечного.

Полностью отснятые кадры процесса 13 ноября будут храниться в Национальном архиве. После того, как будет вынесено окончательное решение, то есть будет исчерпана последняя возможность обжалования, материалы процесса можно будет получить к просмотру в научных целях.

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