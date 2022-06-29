Парижский суд объявил приговоры по делу о терактах 13 ноября 2015 года — от двух лет до пожизненного заключения

После девяти с половиной месяцев слушаний в Париже закончился исторический процесс по делу о терактах, совершенных в столице, в том числе в театре «Батаклан», 13 ноября 2015 года. Все обвиняемые, кроме одного, признаны виновными по всем предъявленным обвинениям. Приговоры, вынесенные двадцати подсудимым, включают наказания от двух лет лишения свободы до пожизненного заключения без возможности уменьшить срок.

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Зачитывать приговор должны были начать в 18-30 по парижскому времени, но судьи вышли из зала совещания только после восьми вечера. Председатель судейской коллегии Жан-Луи Периес сначала огласил мотивы вынесенного решения.

Девятнадцать обвиняемых из двадцати были признаны виновными по всем пунктам предъявленных им обвинений, которые включали совершение теракта, пособничество, участие в террористической группировке и др. Только четырнадцать человек предстали перед судом — считается, что четверых нет в живых, один находится в заключении в Турции, еще один — в международном розыске.

Самый большой срок получил единственный выживший террорист, принимавший непосредственное участие в теракте 13 ноября, Салах Абдеслам. Суд приговорил его к высшей мере наказания, существующей во французском уголовном кодексе — пожизненному заключению, не подлежащему сокращению. Его признали виновным, среди прочего, в «убийстве, совершенном в составе преступной террористической группировки».

На протяжении всего процесса Абдеслам повторял, что «никого не убил» и утверждал, что отказался от намерения взорвать себя на стадионе «Стад де Франс». Найденный после терактов «пояс смертника» Абдеслама, как оказалось, не мог сработать из-за дефекта конструкции. Это поставило слова обвиняемого под сомнение.

К пожизненному заключению, правда с возможностью cокращения срока после двадцати двух лет, которые подсудимый проведет в тюрьме, суд приговорил и Мохамеда Абрини. В приговоре говорится, что Абрини был полноценным участником террористической группироки. Он не принимал непосредственного участия в теракте, но, по мнению суда, «не мог не знать о то, что они готовились». Абрини, гражданин Бельгии марокканского происхождения, привез террористов в Париж, а также участвовал в финансировании и поставке оружия.

Приговоры Усамы Крайема и Софиена Аяри — тридцать лет заключения, из которых как минимум две трети не подлежат сокращению. Софиен Аяри, гражданин Туниса, сопровождал Салаха Абдеслама, пока тот скрывался в Бельгии. Усама Крайем, гражданин Швеции, также помогал прятать Салаха Абдеслама в Брюсселе. Тот же срок получил и Мохамед Баккали, бельгиец марокканского происхождения, участвовавший в логистике терактов и снабдивший террористов оружием.

Мухаммад Усман и Адел Хаддади получили по восемнадцать лет, также с неподлежащими уменьшению двумя третями срока. Хаддади, выходец из Алжира, и Усман, гражданин Пакистана, прибыли в Европу из Сирии с двумя террористами, взорвавшими себя на «Стад де Франс» и обвинялись в намерении совершить теракт.

Али Эль-Хаддад Асуфи, бельгиец марокканского происхождения, поддерживал регулярные контакты с членами франко-бельгийской джихадистской ячейки и занимался поставкой оружия. Он получил десять лет заключения с неподлежащими уменьшению двумя третями срока.

Приговор Ясина Аттара — восемь лет с неподлежащими уменьшению двумя третями срока. Этот гражданин Бельгии марокканского происхождения, укрывал Салаха на квартире, где также изготавливались пояса со взрывчаткой для терактов в Париже.

Мохаммед Амри, гражданин Бельгии марокканского происхождения, вывез Салаха Абдеслама вечером после терактов из Парижа в Бельгию, прговорен к восьми годам заключения. Бельгиец марокканского происхождения Абдалла Шуаа, который оказывал материально-техническую поддержку террористам — к четырем годам заключения, в том числе три условно.

Хамза Атту, бельгиец марокканского происхождения, сопровождавший Мохаммеда Амри, когда тот забирал Салаха Абдеслама из Парижа, приговорен к четырем годам, из них два условно. Али Улкади, гражданин Франции, помогавший Салаху Абдесламу скрываться, — к пяти годам, из них три года условно.

Фарид Хархач, гражданин Бельгии марокканского происхождения, — единственный, кто был признан невиновным в теракте. Хархач не был знаком ни с кем из обвиняемых и служил посредником для изготовителей фальшивых документов, которые предоставили ячейке террористов поддельные удостоверения личности. Документы позволяли террористам приехать из Сирии в Европу и снять квартиры. Обвиняемого осудили на два года лишения свободы, которые он уже провел в тюрьме. Из зала суда эти трое подсудимых вышли свободными вышел свободным.

Ахмед Дахмани, гражданин Бельгии марокканского происхождения, участвовал в логистической подготовке терактов , он приговорен к тридцати годам заключения. Дахмани находится в заключении в турции, Франция не смогла добиться его экстрадиции.

Усама Атар, братья Фабьен и Жан-Мишель Клен, Ахмад Альхалд и Обейда Ареф Дибо, которых, как считается, нет в живых, были приговорены к той же мере, что и Салах Абдеслам — пожизненному заключению с невозможностью сократить срок.

Усама Атар, гражданин Бельгии марокканского происхождения, был убит в ходе обстрела коалиционными силами иракско-сирийской зоны в ноябре 2017 года. Обейда Ареф Дибо, гражданин Сирии, получивший в ИГИЛ имя Саид Абу Валид Аль-Сури, погиб в результате бомбардировки в Сирии в феврале 2016 года. Братья Фабьен и Жан-Мишель Клен, крупные фигуры французского джихада, как считается, были убиты в феврале или марте 2019 года в результате обстрела позиций ИГИЛ в Сирии. Ахмад Альхалд (он же гражданин Сирии Омар Дариф), до сих пор находится в бегах. Следователи считают, что он изготовил взрывные механизмы для терактов.

У авокатов есть десять дней, чтобы подать на апелляцию. Учитывая количество истцов и подсудимых, апелляционный суд скорее всего состоится.

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