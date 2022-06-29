Во Франции фиксируют всплеск эпидемии COVID-19, а режим санитарного ЧП отменяют. Что дальше?

Коронавирус

Чрезвычайное санитарное положение, введенное во Франции для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции, должно завершиться в конце июля. Но, судя по данным, опубликованным министерством здравоохранения, в стране наблюдается новый всплеск эпидемии: 28 июня ведомство сообщило о 147 148 новых случаях заражения.

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Закон о во Франции ввели в начале пандемии, и с тех пор его действие неоднократно продлевалось. Его принятие и каждое новое продление сопровождалось критикой со стороны оппозиции, представители которой полагают, что этот закон ограничивает общественные свободы. Закон о чрезвычайном санитарном положении дает президенту и правительству право управлять страной при помощи декретов без обязательного одобрения вводимых мер в парламенте: ограничивать передвижение и доступ в определенные учреждения, вводить обязательное ношение масок, изоляцию или комендантский час, обязывать предъявлять санитарный пропуск.

31 июля действие режима санитарного ЧП завершится. Однако во Франции фиксируется рост случаев заражения новыми вариантами COVID-19.

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После 31 июля

Для того, чтобы продлить действие санитарного ЧП, исполнительная власть должна подготовить соответствующий законопроект, который затем рассмотрит парламент. После прошедших недавно парламентских выборов правительство решило подготовить законопроект о продлении лишь части положений о мерах по сдерживанию пандемии. С черновиком этого проекта смогли ознакомиться журналисты.

Он предполагает, что необходимость предъявлять санитарный пропуск (негативный результат тестирования, подтверждение статуса вакцинации или справка о выздоровлении) может быть вновь введена указом премьер-министра. К примеру, эта мера может быть введена для выезда за пределы Франции и возвращения обратно лиц старше 12 лет. Но внутри страны показывать пропуск, чтобы посетить театр или музей, не потребуется.

Кроме того, для отслеживания развития эпидемии предлагается до марта 2023 года продолжать сбор результатов тестов на коронавирус и информации о случаях контактов с инфицированными лицами. Также предлагается не распускать Научный совет при правительстве, организованный специально для оценки эпидемиологической обстановки на фоне распространения COVID-19, и создать новый «комитет по мониторингу и прогнозированию рисков для здоровья» при министерствах здравоохранения и научных исследований. Миссия этого комитета будет отличаться от задач уже существующего Научного совета тем, что его работа будет доводиться до сведения глав Национального собрания и Сената.

Как сообщили в кабинете министра здравоохранения Брижит Бургиньон, законопроект «был направлен в Государственный совет», где будет обсуждаться, а затем его представят Совету министров.

147 148 новых случаев

28 июня министерство здравоохранения Франции сообщило о том, что за сутки были выявлены еще почти 150 тысяч случаев инфицирования. Это на 54,6% больше заражений, чем на прошлой неделе. 15 496 человек, у которых был выявлен COVOD-19, госпитализированы, 898 из них находятся в реанимации.

В кабинете премьер-министра заявили, что прирост случаев заражения «удвоился за одну неделю почти во всей метрополии Франции и во всех возрастных группах населения».

В последние несколько недель в мире были обнаружены еще два новых штамма коронавируса Omicron – BA.4 и BA.5. Оба происходят из южной Африки, и вспышки заболеваемости связывают именно с ними. По оценкам специалистов, вариант BA.5 на 10% более заразен, чем BA.2, ответственный за шестую волну эпидемии во Франции. «Возможно, у BA.5 также есть дополнительная способность уклоняться от клеток иммунной системы и, следовательно, вызывать случаи повторного заражения», — объяснял в эфире France Inter вирусолог исследовательского центра института Inserm, профессор университета Монпелье Янник Симонен.

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во Франции зафиксировали 31 027 099 случаев заражения, 150 482 человека скончались.

Рекомендации минздрава

Во вторник, 28 июня, премьер-министр Элизабет Борн провела совещание с префектами и главами организаций в сфере здравоохранения. По итогам этой встречи были сформулированы рекомендации, касательно санитарной безопасности. Подчеркивается, что они не являются обязательными к исполнению.

La prudence est l’affaire de tous : pour limiter la propagation de la COVID-19, renforçons notre vigilance et respectons les gestes barrières.



Pour les +60 ans et les plus fragiles, des créneaux pour la deuxième dose de rappel sont disponibles partout en France. pic.twitter.com/cKDFVOaZ3J — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) June 28, 2022

Борн призвала носить маски в местах большого скопления людей, в закрытых пространствах и в общественном транспорте, чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения, проходить тестирование при появлении симптомов заражения и изолироваться, если тест выявит COVID-19.

Днем ранее, в понедельник, 27 июня, аналогичный список рекомендаций озвучили и в министерстве здравоохранения Франции.

Обязательное ношение масок в общественном транспорте французские власти отменили 16 мая.

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