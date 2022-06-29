Французский суд отказался выдать Италии обвиняемых в терроризме и убийствах

71-летний Раффаэле Вентура был приговорен в Италии к 24 годам тюрьмы за причастность к убийству полицейского. На фото: Вентура (слева) в парижском суде.

Италия потребовала от Франции выдать ей десятерых бывших активистов левых бригад, обвиняемых в совершении террористических актов. Президент Макрон дал «зеленый свет» процедуре рассмотрения запросов об экстрадиции. Тем не менее, апелляционный суд Парижа в среду 29 июня принял решение в пользу людей, признанных в Италии преступниками.

Реклама Читать далее

Рим требовал выдать на родину этих бывших участников ультралевых группировок (шестеро — из «Красных бригад»), которые обвиняются в совершении терактов в «свинцовые» 70-е-80-е*.

Сами они, услышав сегодня судебное решение, облегченно вздохнули и «попали в объятия близких», пишет AFP.

Апелляционный суд Парижа рассматривал дела об экстрадиции с конца марта по середину июня. Все «кандидаты» на выдачу уже немолоды (им от 61 до 78 лет, это восемь мужчин и две женщины), и всем им грозили на родине большие сроки вплоть до пожизненного. С учетом их возраста «пожизненное» грозило практически всем, отмечали адвокаты.

Из Франции выдачи нет

Осенью 2021-го и зимой 2022-го года французский суд уже отказывал Италии в экстрадиции этих людей, требуя от итальянской прокуратуры дополнительной информации.

Принимая сегодняшнее решение, следственная палата апелляционного суда Парижа опиралась на статьи 8 и 6 Европейской конвенции по правам человека, и сослалась на необходимость «уважения частной и семейной жизни» и «уважения (предыдущего) заочного (судебного) решения», пояснил председатель судебного органа, которого цитирует AFP.

В упомянутой статье 6 («Право на справедливое судебное разбирательство»), в частности, говорится, что «каждый [...] при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом».

Газета Le Monde еще до вынесения решения отмечала, что одной из основных юридических проблем итальянских заявок об экстрадиции является попытка фактического применения принципа «обратной силы закона». Итальянский закон, приводящий процедуру заочного осуждения в соответствие с решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), был принят в 2014 году.

Адвокат Ирен Террель, которая защищала семерых из этих итальянцев, перед вынесением решения заявила в интервью Le Monde, что если «итальянское государство требует экстрадиции через сорок-пятьдесят лет после событий, было бы нормально, если бы оно представило (все необходимые) документы», в частности — доказательство, что к обвиняемым «неприменим срок давности» по совершенным преступлениям.

«Доктрина Миттерана»

Эти десять человек, как и многие другие итальянские левые радикалы, получили убежище во Франции в 70-е-80-е-90-е годы, пользуясь тем, что у власти был социалист Франсуа Миттеран. Согласно так называемой «доктрине Миттерана», убежище этим людям предоставлялось «в обмен» на отказ от вооруженной борьбы.

Франсуа Миттеран. 1981 г. GEORGES GOBET / AFP

Франция вообще десятилетиями фактически игнорирует итальянские требования о выдаче бывших «красных» активистов.

В 90-е и 2000-е годы французский суд в некоторых случаях выносил положительные заключения об экстрадиции в Италию, но сама экстрадиция никогда не осуществлялась, и решения теряли силу.

«У французского государства есть четыре месяца на исполнение [решения об экстрадиции], а у запрашивающего государства есть два месяца на обжалование [неприведения решения в исполнение]», — объясняет Террель. Если ничего не сделано, дело закрывается.

Игнорирование Парижем итальянских требований о выдаче людей, обвиняемых в терроризме, вызывает крайне болезненную реакцию в итальянском обществе,

говорит в интервью AFP французский исследователь Марк Лазар, специалист по истории Италии послевоенных лет. «С 1969-го по 1981-й год (в терактах в Италии) погибли около 400 человек, половина — в терактах, совершенных ультраправыми, половина — убиты ультралевыми», — говорит историк, отмечая, что в Италии существует широкий консенсус в пользу экстрадиции, а «многие итальянцы до сих пор шокированы доктриной Миттерана».

До сих пор «Франция следовала четкому курсу действий, сознательно проявляя полнейшее неуважение к Италии», — подчеркнула до вынесения вердикта Амбра Минервини, вице-президент ассоциации «Жертвы долга», чей отец, судья Жироламо Минервини был убит в 1980 году «Красными бригадами».

А ведь Макрон подавал надежду...

AFP напоминает, что, несмотря на предыдущие отказы, у итальянской прокуратуры была надежда на то, что тенденция будет переломлена. Ведь

весной 2021 года, к удивлению многих, после месяцев переговоров с Римом президент Эммануэль Макрон решил «содействовать» выполнению запросов об экстрадиции.

Макрон «имеет прекрасные отношения» с премьер-министром Италии Марио Драги, «и стремится к сближению с Римом по многим острым европейским вопросам», подчеркивает историк Марк Лазар. Поэтому «разрешение на рассмотрение новых процедур экстрадиции было сильным политическим сигналом».

Но в итоге либо суд решил не услышать «сигнала», поданного президентом, либо сигнал изначально был «холостым».

«История ужасно неблагодарна», — говорит, в свою очередь адвокат Ирен Террель:

«В то время (в „свинцовые годы“) в Италии были переполнены тюрьмы, повсюду создавались вооруженные группы, и она очень благосклонно смотрела на то, что Франция помогает разоружить этих людей».

Смотрите, кого освободили

В случае экстрадиции десять левых экс-активистов автоматически попали бы в итальянскую тюрьму и отбывали бы давно вынесенные им в Италии приговоры.

Среди сохранивших сегодня свободу — 67-летняя Марина Петрелла, экс-лидер «Римской колонны» «Красных бригад». Она должна была быть экстрадирована из Франции в Италию еще в конце 2008 года, но президент Николя Саркози заблокировал указ «из-за состояния (ее) здоровья».

Марина Петрелла. Фото времен левой «борьбы». Использовалось на акции против ее экстрадиции. Париж. 19.06.2008 AFP - JOEL SAGET

Петрелла находилась в заключении в Италии в 1979–1980 гг., затем – с 1982 по 1986 год. В 1992-м была приговорена к пожизненному заключению, в частности, за соучастие в убийстве комиссара полиции Себастьяно Винчи 19 июня 1981 года в Риме, а также за попытку похищения вице-префекта полиции в 1982 году.

После приговора сбежала из Италии.

Марина Петрелла. 20.04.2022 в парижском суде. AFP - ANTONIN THUILLIER

64-летний Серджио Торнаги был признан виновным в причастности к убийству управляющего своей фабрикой в Милане Ренато Бриано в ноябре 1980 года. Заочно приговорен к пожизненному заключению.

64-летний Нарцисо Маненти приговорен к пожизненному заключению за убийство жандарма Джузеппе Герьери в марте 1979 года в Бергамо. Беженец во Франции в течение почти 40 лет, он работал в нескольких сферах — декоратор, менеджер компании связи, разнорабочий в театре. Женат на француженке, отец троих детей и дедушка.

66-летняя Роберта Капелли была приговорена в Италии к пожизненному заключению за терроризм и «убийства при отягчающих обстоятельствах». Было установлено, что она несет совместную ответственность за убийства в Риме (в период с 1979 по 1981 год) генерала Галавиджи, полицейского Микеле Гранато и комиссара Винчи. Французское правосудие вынесло решение в пользу ее экстрадиции в 1995 году, но президент Жак Ширак не исполнил его.

Роберта Капелли 20.04.2022 в парижском суде. AFP - EMMANUEL DUNAND

71-летний Раффаэле Вентура был приговорен в Италии к 24 годам тюрьмы за причастность к убийству полицейского Антонио Кустра в мае 1977 года в Милане. Бывший член «Коммунистических боевых формирований» (по данным итальянского правосудия), сам он утверждает, что входил в движение «Рабочая автономия», которое «никогда не выступало за вооруженную борьбу». Приехал во Францию в начале 80-х, был натурализован, отказался от итальянского гражданства, «работает режиссером», живет в парижском пригороде Монтрёе.

«Я соблюдал все, чего от меня требовали (французские власти)», — сказал он AFP. — «Доктрина Миттерана», эта идея, что у вас может быть второй шанс, что вам не обязательно сажать человека в тюрьму, чтобы изменить его, — я являюсь доказательством того, что она работает».

«Мы будем ждать, чтобы получить ясность, будет ли прокуратура обжаловать это решение», и хотим в деталях узнать причины вердикта следственной палаты, сказал AFP адвокат итальянского государства Вильм Жюлье.

* Период с конца 60-х до начала 80-х, характеризовавшийся разгулом ультралевого и ультраправого уличного насилия и терроризма в Италии, получил название «свинцовые годы».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться