В Париже в возрасте 97 лет ушел из жизни режиссер Питер Брук

2 июля в Париже скончался британский режиссер Питер Брук — одна из самых значительных фигур театрального мира XX века. Теоретик «пустого пространства» сцены поставил более 50 спектаклей и снял около десяти фильмов в поисках механизмов «живого театра», свободного от фальши и штампов. Включение публики в периметр театрального действия и максимальное очищение сцены от бутафории использовались Питером Бруком для работы с воображением зрителя.

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«Когда ощущения и доводы используются для того, чтобы публика могла вглядеться в самое себя, тогда в сознании что-то воспламеняется», — писал режиссер в 1968 году в программной книге «Пустое пространство».

Режиссер жил во Франции с 1974 года. Его уникальные спектакли остаются в репертуаре парижского Театра Bouffes du Nord — лаборатории Питера Брука. В историю мирового театрального искусства вошли его постановки «Сон в летнюю ночь», «Буря», «Трагедия Кармен», «Махабхарата», «Вишневый сад», «Человек, который…», и, безусловно, созданная мастером в 2010 году «Волшебная флейта» и постановка 2015 года «Battlefield» («Поле битвы», возвращение к индийскому эпосу после «Махабхараты») — квинтэссенция исследований мастера.

Питер Брук родился в Лондоне в 1925 году в семье евреев, эмигрировавших из Литвы. Родители говорили дома по-русски. Не случайно одной из доминант в работе Брука стала русская литература, которую он изучал затем в Оксфорде, где и заинтересовался театром всерьёз. Другой доминантой его театра стал Шекспир, чьё наследие он исследовал на протяжении всего своего творчества. Для Королевского шекспировского театра Питер Брук поставил многие тексты классика: «Бесплодные усилия любви» (1946), «Мера за меру» (1950), «Тит Андроник» (1955), «Король Лир» (1962), «Марат/Сад» (1964), «А. «Сон в летнюю ночь» (1970) и «Антуан и Клеопатра» (1978).

Газета Le Monde сегодня напоминает, что театр Питера Брука «формировался под влиянием пионеров театрального модерна — русского Мейерхольда, англичанина Гордона Крейга и, прежде всего, француза Антонена Арто и его «театра жестокости», отражавшего всеобщее кипение тех лет. Поиски в направлении «Живого театра» и влияние концепции «убогого театра» поляка Ежи Гротовского окончательно приводят Питера Брука к разрыву с официальным театром.

Сайт Театра Bouffes du Nord говорит об основании Питером Бруком в 1971 году в Париже Международного центра театральных исследований (CIRT), который после открытия Bouffes du Nord стал Международным центром театрального творчества (CICT).

Постановки Питера Брука «известны своими иконоборческими аспектами и международным размахом», — значится на странице театра, который приводит полную хронологию работ режиссера в театре, опере и кино.

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