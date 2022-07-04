Во Франции объявили состав нового правительства

Во Франции в понедельник, 4 июля, объявили новый состав правительства во главе с премьер-министром Элизабет Борн. Кабинет министров назначен президентом Эмманюэлем Макроном после потери его партией абсолютного парламентского большинства на июньских выборах в Национальное собрание. Больших сюрпризов обновление правительства не принесло – главы основных министерств сохранили свои должности, а ряд министров-делегатов перешли с одних постов на другие. В правительство вернулась экс-госсекретарь по вопросам равенства женщин и мужчин Марлен Шьяппа, а покинуть команду Элизабет Борн пришлось теперь уже бывшему министру солидарности Дамьену Абаду, заподозренному в попытке изнасилования.

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В правительстве остались на своих постах премьер-министр Элизабет Борн, глава экономического и финансового ведомства Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен, министр образования Пап Ндиай, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр обороны Себастьен Лекорню, министр сельского хозяйства Марк Фено, министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, министр труда Оливье Дюссо, министр высшего образования и научных исследований Сильви Ретайо, министр трансформации и государственной службы Станислас Герини, министр культуры Рима Абдул-Малак, министр энергетической трансформации Аньес Панье-Рюнаше и министр спорта, олимпийских и паралимпийских игр Амели Удеа-Кастера.

Свои должности также сохранили некоторые министры-делегаты и государственные секретари, в том числе Габриэль Атталь, который продолжит исполнять свои обязанности министра-делегата по делам бюджета при министерстве финансов.

Оливье Веран, который в период пандемии был министром здравоохранения, а после – министром по вопросам отношений с парламентом – теперь станет официальным представителем правительства. Отношениями с парламентом же теперь займется Франк Риестер. Клеман Бон, ранее отвечавший за европейские дела в МИД, назначен министром-делегатом по вопросам транспорта.

Вернулась в правительство Марлен Шьяппа, бывший госсекретарь по вопросам равенства женщин и мужчин и министр-делегат по делам гражданства. В новом правительстве Элизабет Борн она будет отвечать за социальную и солидарную экономику, а также работу ассоциаций. Несколько недель назад она опубликовала книгу, в которой рассказала о своей работе во время первого срока Эмманюэля Макрона.

Новых имен во втором правительстве Элизабет Борн более десятка. Среди них – новый министр здравоохранения Франсуа Брон, профессиональный врач и заведующий отделением экстренной помощи в центральной больнице департамента Мозель. Жан-Кристоф Комб – генеральный директор французского Красного креста – стал министром по делам солидарности, автономии пожилых людей и людей с инвалидностью. Он сменил на этой должности Дамьена Абада – в последние несколько недель несколько женщин обвинили его в домогательствах и попытках изнасилования. Сам Абад свою вину не признал.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Элизабет Борн поменяли состав правительства после парламентских выборов. Партия Макрона потеряла абсолютное парламентское большинство – теперь для принятия законов сторонникам президента придется искать коалиции с депутатами от других партий. Кроме того, оппозиция может вынести вотум недоверия – в случае, если его одобрит большинство депутатов, правительство будет вынуждено уйти в отставку.

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