Во Францию из Сирии репатриировали 35 детей французских джихадистов

Лагерь Родж на северо-востоке Сирии, где под контролем курдских сил находятся члены семей иностранцев, примкнувших к ИГИЛ.

Власти Франции провели самую крупную операцию по репатриации из Сирии несовершеннолетних французов и их матерей, которых удерживали в лагерях, созданных курдскими силами для пленных джихадистов ИГИЛ и членов их семей на сирийском северо-востоке. Как сообщил 5 июля МИД Франции, в Париж доставили 35 несовершеннолетних французских граждан и их матерей, а также женщин, чьи дети были ранее возвращены на родину. Правозащиники приветствовали репатриацию, вновь потребовав от властей вернуть во Францию всех находящихся в курдских лагерях Сирии детей и женщин, членов семей французских джихадистов.

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«Сегодня Франция вернула на свою национальную территорию 35 несовершеннолетних французов, находившихся в лагерях на северо-востоке Сирии. Эта операция также включала возвращение 16 матерей из этих же лагерей», — говорится в опубликованном во вторник, 5 июля, заявлении министерства иностранных дел Франции.

Дипломатическое ведомство уточнило, что по прибытии на родину несовершеннолетние были переданы государственным органам опеки, а репатриированные женщины были переданы в руки правоохранительных органов.

Национальная антитеррористическая прокуратура PNAT, со своей стороны, сообщила, что из 35 детей семеро вернулись во Францию без сопровождения матерей. 12 женщин были репатриированы вместе с детьми. Еще четверо женщин — это матери несовершеннолетних французов, которые с их согласия были вывезены из Сирии на родину в последние месяцы. 14 женщин — гражданки Франции, две женщины — иностранки, чьи дети имеют французское гражданство.

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Источник в правоохранительных органах сообщил агентству France-Presse, что все репатриированные женщины по прибытии во Францию были взяты под стражу. Восемь женщины ранее были объявлены в розыск французскими властями. В отношении остальных были выданы ордера на арест.

Источник AFP также сообщил, что среди вернувшихся во Францию —Эмили Кёниг (Emilie König). 37-летняя уроженка Бретани уехала в Сирию в 2012 году, неоднократно появлялась в пропагандистких видео ИГИЛ, ее имя фигурирует в санкционном списке ООН.

AFP напоминает, что начиная с 2016 года власти Франции вернули на родину из сирийско-иракской зоны, где был провозглашен «халифат» ИГИЛ (павший в 2019 году), всего 126 несовершеннолетних французов. Теперь — сразу 35. По данным правозащитников, в курдских лагерях на северо-востоке Сирии остается порядка 150-200 несовершеннолетних французов и 80 матерей.

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Репатриации из Сирии во Францию вместе с их матерями всех детей французских граждан, которые в Сирии и Ираке примкнули к ИГИЛ, от президента Эмманюэля Макрона и его правительства требуют правозащитники. Больше года назад Amnesty International France, Лига прав человека, Human Rights Watch, Национальная консультативная комиссия по правам человека (CNCDH) и другие НКО начали общественную кампанию с требованием решить данную проблему.

Родственники французских джихадистов выступают с аналогичным требованием в рамках созданного ими движения «Collectif des familles unies» (коллектив объединенных семей).

В кратчайшие срок репатриировать из курдских лагерей Сирии всех несовершеннолетних французов от правительства потребовала уполномоченная по правам человека во Франции Клер Эдон. О ее требовании, прозвучавшем в апреле этого года, напоминает агентство France-Presse.

Французские власти до сих пор отказывались выполнять требование об «автоматической» репатриации всех детей джихадистов и их матерей. Официальный Париж настаивал на том, что каждый случай должен рассматриваться отдельно.

Комитет ООН по правам ребенка в феврале этого года осудил такой подход, обвинив Францию в нарушении Международной конвенции о правах ребенка. Еще два года назад Европарламент в специальной резолюции призвал страны Евросоюза к репатриации своих граждан из Сирии.

Французская редакция RFI отмечает, что в конце июня власти Бельгии почти завершили репатриацию всех своих несовершеннолетних граждан. В Брюссель из Сирии вывезли 16 детей и шестерых матерей. В ожидании возвращения остаются всего лишь пятеро малолетних бельгийцев. Репатриацию своих несовершеннолетних граждан провели и власти Германии.

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