Очень сложное примирение: французские СМИ о годовщине независимости Алжира

5 июля исполнилось 60 лет со дня провозглашения независимости Алжира. В 1962 году страна, которая более ста лет была колонией Франции, завершила битву за свой суверенитет. Главные публикации французских СМИ о юбилейной годовщине независимости североафриканской страны — в обзоре RFI.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в эту годовщину алжирской независимости сделал неоднозначный жест, отмечает агентство France-Presse. Политик направил письмо с поздравлениями президенту страны Абдельмаджиду Теббуну, призвав к укреплению «и без того сильных» связей между Францией и Алжиром — но также в Париже возложил венок к Национальному мемориалу участникам войны в Алжире и боев в Марокко и Тунисе (Le Mémorial national de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie), почтив память французов и алжирских солдат вспомогательных подразделений французской армии — «харки», погибших в Алжире во время войны.

Издание Mediapart в годовщину независимости Алжира пишет о государственных архивах, которые содержат неизвестные ранее факты об Алжирской войне. Доступ к большей их части стал возможен только в конце 2021 года — именно тогда правительство специальным указом разрешило исследователям ознакомиться c документами на 15 лет раньше, чем прописано в законе. Обычно в свободный доступ архивные документы попадают лишь по истечении 75-летнего срока хранения — то есть в случае с Алжиром ждать бы пришлось вплоть до 2037 года.

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Открыв архивы для исследователей раньше срока, власти Франции позволили пролить свет на одну из самых трагических и темных страниц собственной истории. Документы помогли ученым лучше понять, что именно происходило в Алжире, когда страна еще была лишь одной из колоний Республики — хотя о военных преступлениях, совершенных французскими солдатами, и так известно достаточно.

«Перелистывая страницы папок в национальных архивах, я хотел увидеть своими глазами, на что похожи военные преступления в официальных документах на самом высоком уровне — в Елисейском дворце и министерствах. То, что я читал, ввергло меня в шок», — пишет журналист Фабрис Арфи.

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Mediapart обращает внимание на дело математика Мориса Одена — в разгар антиколониального движения ученый был схвачен французскими десантниками. Тогда военным был дан приказ проводить «допросы», используя любые «эффективные» методы, а иначе говоря — пытать. Это в плену и сделали с Оденом, тело которого так и не было найдено.

Долгие годы официальная позиция властей Франции была однозначной: Оден сбежал из плена, а не был убит, вопреки многочисленным доказательствам. Франция признала вину в смерти ученого в 2018 году — соответствующее заявление сделал президент Эмманюэль Макрон. При этом уголовное дело было передано во Францию, а точнее в суд города Ренн, еще в 1959 году. По данным архива можно понять, что об убийстве было известно не только советникам генерала де Голля, но и самому тогдашнему главе государства.

«События произошли в ходе битвы в городе Алжир (столице Алжира — RFI) в крайне напряженный период, — говорится в письме одного из чиновников. — С точки зрения морали нельзя сделать так, чтобы несколько военных несли ответственность за действия, которые государственные власти считали допустимыми. Тогда применение незаконных практик создавало меньше сложностей, чем следование законам. Оден же состоял в коммунистической партии Алжира и был виновен в организации восстания — хотя, конечно, это не наказывается смертной казнью».

Среди других документов, с которыми удалось ознакомиться журналисту Mediapart, данные о прослушках, организованных Елисейским дворцом. Из них следует, что команда президента незаконно прослушивала свое собственное правительство.

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Газета Le Figaro рассказывает о другой странице истории — массовом убийстве жителей города Оран европейского происхождения сторонниками независимости Алжира. Эти события 5 – 7 июля 1962 года известны также как «Оранская резня» — но про них не принято говорить ни во Франции, ни в Алжире.

Le Figaro подробно описывает бездействие французских властей, которые после обретения Алжиром независимости не начали эвакуацию из портового города Оран находившихся там выходцев из Франции и других стран Европы. В результате во время стихийного бунта погибли сотни европейцев — к ним нужно прибавить и алжирцев, которых заподозрили в поддержке Франции.

Издание приводит слова фоторепортера Жан-Батиста Феррачи, который стал свидетелем бойни в Оране. Он рассказывает, что французская армия не вмешивалась в происходящее до пяти часов вечера, хотя стрельба и убийства начались еще рано утром.

«Почему генерал Кац, под командованием которого были 20 тысяч человек, ничего не сделал в тот день в Оране? Он ждал несколько часов перед тем, как отдать приказ… Получил ли он звонок из Парижа с инструкцией не вмешиваться?», — цитирует Le Figaro слова Жан-Батиста Феррачи.

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Газета Le Monde публикует в этот день серию материалов, посвященных не только сложным отношениям Франции и Алжира, но и текущей ситуации в стране. «Алжирцы чувствуют, что не могут реализовать весь потенциал страны и тратят время зря», — считает юрист, доктор наук Массенсен Шерби. По его мнению, зависимость от экспорта нефти и газа помешала Алжиру диверсифицировать экономику, хотя и обеспечила относительный рост благосостояния. В политической системе страны по-прежнему важное место занимают военные. В 2019 году, в разгар протестов против проведения выборов с участием бессменного президента Абделазиза Бутефлики, это стало ощущаться еще сильнее: по мнению исследователя, к отставке политика привели именно действия военных, а не митингующих.

Отдельно исследователь описывает в интервью Le Monde отношения между Францией и Алжиром — и то, как их видят жители страны.

«Необходимо различать отношения государств на официальном уровне и их оценку жителями страны. В моменты, когда дружба между президентами достигает своего пика, население считает, что Франция поддерживает режим, — отмечает Шерби. — В 2004 году Жак Ширак посетил Алжир после нового переизбрания Бутефлики. Тогда газеты писали, что Ширак „отмывает“, очищает имя президента. В 2019 Эмманюэль Макрон поддержал решение Бутефлики уйти со своего поста и поддержал нового президента — Абдельмаджида Теббуна. Тогда протестующим показалось, что Франция ведет закулисные игры и, на самом деле, никуда и не уходила из Алжира после 1962 года».

«Сложность Франции в этом — что бы она ни делала, в Алжире ее позиция будет казаться неловкой», — Массенсен Шерби,

Бывший посол Франции в Алжире Ксавье Дриенкур в интервью Le Monde отмечает, что между двумя странами необходимо выстроить более стабильные отношения. Сейчас же Париж ведет хаотичную политику — с одной стороны президент Макрон называет колонизацию «преступлением против человечности» (так Макрон говорил во время своей первой предвыборной кампании 2017 года), а с другой — критикует Алжир за «ненависть» к Франции, считает экс-дипломат.

«Отношения между людьми и история — это одно. Но между правительствами — совсем другое. Мы должны построить нашу дипломатию на балансе, соотношении сил», — уверен Дриенкур, напоминая, что у Франции есть стратегические и экономические интересы в регионе. Нужно работать не только над исторической памятью, считает посол, но и над проблемой миграции, с которой во Франции не могут справиться ни левые, ни правые.

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