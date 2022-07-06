Железнодорожники Франции объявили забастовку с требованием повышения зарплат

В эту среду, 6 июля, работники французской Национальной компании железных дорог SNCF забастовали, требуя повышения зарплат в условиях высокой инфляции и падения покупательной способности. Движение поездов осложнено на всех внутренних линиях страны.

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К забастовке путейцев призвали четыре ведущих профсоюза отрасли CGT (ВКТ), CFDT (ФДКТ), а также Unsa, SUD-Rail. От дирекции национального оператора железных дорог они потребовали общего повышения заработной платы в компании, а также увеличения премий и различных компенсаций в условиях резко растущей инфляции.

Агентства France-Presse и Reuters сообщают, что в эту среду компания SNCF отменила значительное число поездов TVG на высокоскоростных линиях. Движение сокращено на 20-25%. На междугородние линии вышла лишь треть пассажирских составов. В регионе Парижа отменена половина пригородных поездов.

Проблема номер один во Франции — это не забастовки железнодорожников, это замораживание заработной платы. Это то, что зарплаты не поспевают за ростом цен, сохраняя покупательную способность на должном уровне, — отметили агентству Reuters в профсоюзе SUD-Rail.

Инициаторы забастовки отмечают, что в компании SNCF общего повышения заработной платы не было уже восемь лет. Профсоюзы утверждают, что покупательная способность французских железнодорожников сократилась на 15%.

Забастовка на железных дорогах Франции 5 июля 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

От дирекции SNCF требуют общего увеличения зарплаты на 300 евро, введения «тринадцатой» зарплаты для вех категорий сотрудников, а также повышения размера премий и различных денежных компенсаций.

По последним оценкам, в странах зоны действия евро инфляция вышла на рекордный уровень, превысив 8%. Во Франции она пока чуть ниже, чем в других ведущих странах ЕС — порядка 5,8%.

В условиях роста цен и падения покупательной способности забастовку с требованием повышения зарплат объявили профсоюзы авиатранспорта. Аботников отрасли призвали прекратить работу 8 –10, а также 13 – 17 июля.

На прошлой неделе правительство Франции — впервые с 2017 года — объявило о повышении на 3,5% базового индекса, по которому рассчитываются заработные платы государственных служащих.

Забастовка на железных дорогах Франции 5 июля 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

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