От «экологической революции» до пенсионной реформы: что пообещала депутатам новая премьер-министр Франции

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в среду, 6 июля, выступила перед депутатами Национального собрания с традиционной программной речью об основных направлениях политики нового правительства. В ней она указала на главную задачу своего кабинета, который не имеет поддержки абсолютного большинства в парламенте: для того чтобы добиться принятия новых законов, ему придется идти на компромиссы и искать поддержку в рядах оппозиции. В течение часа под возгласы противников Макрона и аплодисменты депутатов от партий парламентского пропрезидентского большинства Борн зачитывала «каталог» будущих реформ. В планах правительства — национализация главной энергетической компании Франции EDF, повышение пенсионного возраста, борьба с безработицей и достижение независимости от поставок российского газа.

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Произнося речь перед депутатами через несколько дней после объявления состава правительства — уже второго для новой «пятилетки» Эмманюэля Макрона — Элизабет Борн не объявила о неожиданных реформах. Все проекты уже так или иначе упоминались в программе партии президентского большинства. Главным вопросом, на который пришлось ответить первой за почти 30 лет женщине премьер-министру Франции — как провести законы без большинства в парламенте, которое Макрон потерял после выборов?

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Госпожа Борн предложила депутатам от оппозиции «приходить к компромиссу» по «каждому» тексту законопроекта и «никогда не прекращать диалог». Но подтвердила, что новое правительство не откажется от самых спорных реформ, предложенных еще в первый срок Эмманюэля Макрона.

«Это не значит, что мы откажемся от наших убеждений, — заявила Борн. — Время не считать (наши голоса в парламенте), а разговаривать с нами». «Компромисс», к которому призвала Борн, не должен стать знаком слабости для правительства, заверила она

«Те вызовы, перед лицом которых мы стоим, не оставляют нам права на нестабильность и беспорядок, Мы, возможно, не согласны по всем вопросам, но мы должны действовать вместе. Каждая и каждый из нас в курсе, что действовать нужно срочно. Французы просят нас больше и лучше разговаривать, что вместе строить (будущее)», — сказала премьер-министр под недовольные возгласы оппозиции.

Слово «Вместе» — а именно так называется коалиция Макрона в парламенте — снова и снова звучало в речи Борн.

Национализация EDF и «экологическая революция»

Элизабет Борн пообещала депутатам принять радикальные меры для борьбы с изменением климата — и даже провести «экологическую революцию». Она затронет все аспекты жизни французов — от манеры потребления и видов транспорта до производства электричества.

В планах правительства — сделать так, чтобы Франция стала первой «крупной нацией», полностью отказавшейся от ископаемого топлива. Цель — обрести «энергетическую независимость» от стран-экспортеров газа, в том числе России, а решение — в «миксе» возобновляемой и ядерной энергетик. Для достижения «суверенитета» в этой области Франция должна контролировать 100% капитала EDF, главной электроэнергетической компании страны. Сейчас Франции принадлежат 84% акций EDF, а предприятие находится в тяжелой экономической ситуации из-за долгов.

На фоне растущей инфляции из-за войны в Украине и роста стоимости нефти французам предложат взять электромобили в длительную аренду менее чем за 100 евро в месяц. Однако воспользоваться этим предложениям смогут только домохозяйства с небольшим доходом.

«Необходимая» пенсионная реформа

Ожидаемым пунктом в речи Элизабет Борн оказалась реформа пенсионной системы и один из главных ее элементов — повышение пенсионного возраста. Ее Эмманюэль Макрон планировал провести еще в первый срок — но из-за массовых протестов и кризиса коронавируса изменение законодательства заморозили.

«Мы должны будем постепенно работать немного дольше», — объявила Элизабет Борн. Левые депутаты пытались перебить премьер-министра, но ей все же удалось вновь объяснить суть реформы — чтобы достичь «прогресса» и повысить минимальную пенсию по меньшей мере до 1100 евро в месяц, отправляться на отдых придется дольше.

Среди других ключевых планов, озвученных Элизабет Борн — продолжение борьбы за исторически рекордный уровень безработицы, заморозка цен на электричество и газ и отмена так называемого налога «на телевизор». Средства от последнего (138 евро) шли на финансирование общественных медиа — его платить нужно было только при наличии телевизора в квартире или доме. Борн также пообещала повышение зарплат учителей, создание 200 новых бригад жандармерии и реформу пособия по инвалидности.

Все эти меры должны быть приняты без повышения налогов, а дефицит государственного бюджета вернуть на уровень трех процентов к 2027 году.

Распределение мест во французском парламенте после второго тура выборов © FMM

Элизабет Борн решила, как и часть ее предшественников, не проводить голосование о доверии правительству после речи в парламенте. Это право заложено в Конституции, и воспользовались им семь премьер-министров из 27 с момента основания V-й Республики.

Еще до того, как услышать обращение Борн к депутатам, крайне левая партия «Непокорная Франция» объявила вотум недоверия. В случае, если его одобрят большинство депутатов, правительству придется уйти в отставку, а Макрону — назначить новых министров.

Согласно закону, голосование о недоверии депутатов к Борн и ее команде пройдет не раньше, чем через 48 часов — то есть в пятницу. Оппозиции потребуется собрать не меньше 289 голосов — и крайне правое «Национальное объединение» уже объявило, что не поддержит инициативу «Непокорной Франции». Такую же позицию заняли правые «Республиканцы». Французские эксперты, мнения которых приводят СМИ, сходятся во мнении, что шансов у крайне левых отправить в отставку правительство немного.

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