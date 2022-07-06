Совокупное состояние богатейших людей Франции превысило триллион евро

Глава группы LVMH Бернар Арно, его дочь Дельфин и сын Антуан с супругой, топ-моделью Наталией Водяновой. Открытие выставки собраний братьев Морозовых в Париже. 21/09/2021.

Совокупная стоимость активов 500 обладателей крупнейших состояний во Франции выросла за год на 5% и превысила символическую отметку в 1 триллион евро, согласно ежегодному рейтингу, который 6 июля публикует французский деловой журнал Challenges.

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Бернар Арно, глава компании LVMH, занимающей первое место в мире по производству предметов роскоши, остается на вершине рейтинга, в котором он неизменно лидирует с 2017 года — с состоянием, которое оценивается в 149 миллиардов евро. Для сравнения: в 2021 году Challenges оценивал состояние свёкра Наталии Водяновой в €157 миллиардов (сын миллиардера Антуан женат на российской модели Наталии Водяновой).

Акции LVMH за год потеряли 12% на Парижской фондовой бирже, но Бернар Арно остается, по оценкам Forbes, третьим самым богатым человеком в мире после главы Tesla Элона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса.

Во Франции Бернар Арно опережает Алена и Жерара Вертаймер, наследных владельцев империи Chanel (€80 млрд), и владельцев семейного холдинга Hermès (€78,7 млрд), еще одного мирового лидера в сегменте товаров класса «люкс». На четвертом месте — наследница владельцев косметической империи L'Oréal Франсуаз Бетанкур-Мейерс.

Журнал Challenges отмечает, что на первую десятку миллиардеров приходится половина всего совокупного состояния людей, входящих в рейтинг 500 богатейших французов.

Издание напоминает, что в разгар пандемии ковида стоимость их активов подскочила на рекордные 30%, и в рейтинге 2021 года приблизилась к триллионной отметке. Теперь эта отметка преодолена — Challenges насчитал у богатейших французов состояния на €1 002 000 000. За год рост составил 5%.

В рейтинге 2022 года зафиксирован новый рекорд — число миллиардеров в нем достигло 122. Тридцать лет назад миллиардеров во Франции было всего около 20.

Challenges отмечает, что продолжает расти порог вхождения в избранный клуб обладателей 500 крупнейших состояний. Теперь в ейтинг можно попасть, имея не менее 200 миллионов евро. В 1996 году для попадания в топ-500 достаточно было состояния в €19 (его эквивалент в тогдашних франках).

В списке богатейших французов 2022 год — около сорока новичков, отмечает Challenges.

Наибольших успехов за прошедший год добился владелец судоходной компании CMA-CGM Родольф Сааде: его состояние выросло на €30 млрд, что является рекордом с момента создания французского рейтинга в 1996 году. CMA-CGM — один из мировых лидеров морских контейнерных перевозок.

В этом году Сааде вышел на пятое место в списке богатейших людей Франции. Он опередил наследных владельцев авиастроительного концерна Dassault Aviation, производителя боевых самолетов Rafale и бизнес-джетов Falcone. Состояние семьи Дассо оценивается в €31,4 млрд.

В новом рейтинге издания Challenges широко представлены владельцы высокотехнологичных стартапов, «единорогов» стоимостью более миллиарда евро. Среди обладателей 500 крупнейших французских состояний — 34 акционера или основателя таких стартапов. Средний возраст этих «новых французов» — 34 года.

Жак Гастон Мюррей в свои 102 лет остается самым пожилым в рейтинге богатейших французов. Его состояние оценивается в €1,6 млрд. Мюррей — владелец компании Sicli, производителя оборудования в сфере пожарной безопасности (в том числе, известных всем во Франции огнетушителей).

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