Во Францию пришла новая волна коронавируса. Новых ограничений пока нет

Во Франции эксперты и политики говорят уже о седьмой волны коронавируса: на фоне сезона летних отпусков и школьных каникул в стране выявляют более 200 тысяч новых случаев заражения в сутки. Число пациентов в больницах, в том числе и реанимациях, продолжает расти, но на новые меры по борьбе с пандемией на национальном уровне власти пока не идут. Чрезвычайное санитарное положение, которое дает президенту и правительству практически единолично вводить строгие ограничения без консультаций с парламентом, закончится в конце июля и едва ли будет продлено.

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По данным Жан-Франсуа Делфрэси, главы Научного совета, который консультирует французское правительство в вопросах эпидемии COVID-19, новая волна коронавируса накрыла страну из-за появления новых штаммов BA.4 и BA.5, подвидов «омикрона». Их симптомы держатся дольше, около семи дней, а иммунитет человека хуже справляется с этими вариантами вируса. Кроме того, эти штаммы, вероятно, легче передаются от человека к человеку, считают ученые.

За последнюю неделю среднее число заболевших COVID-19 за сутки выросло до 120 тысяч человек и к среде достигло пика — немногим более 200 тысяч. При этом в госпитализированы гораздо меньше людей с коронавирусной инфекцией, чем во время последнего пика эпидемии в январе. В медицинских учреждениях Франции, по данным на 3 июля, были около 17 тысяч пациентов с COVID-19, отмечает Ouest-France. В феврале 2022 года этот показатель превышал 33 тысячи.

В Министерстве здравоохранения считают, что принимать решение о новых мерах нужно именно основываясь на последний показатель — госпитализации, отметил глава ведомства Франсуа Брон 5 июля, выступаю перед комиссией по законотворчеству Национального собрания. Поэтому пока власти ограничиваются рекомендацией носить маски в закрытых пространствах, где находятся много людей, в том числе и в общественном транспорте. Жителям Франции, находящимся в категории риска, советуют вновь пройти вакцинацию — уже в третий раз.

Обязательное ношение масок в общественном транспорте, которое отменили в мае этого года, пока не станет частью повседневной жизни всех французов, заверили в правительстве. Но на местном уровне, в частности в Ницце, власти решили с 11 июля выписывать штрафы за отсутствие масок в автобусах и поездах.

Правительство Франции и президент Эмманюэль Макрон теоретически могут ввести строгие ограничения до 31 июля, несмотря на отсутствие абсолютного большинства в парламенте. Это главе государства позволяет сделать режим санитарного ЧП, введенный в начале пандемии. Но от жестких мер в последние месяцы и во Франции, и в Европе, в последнее время отказываются.

Для того, чтобы вводить дополнительные ограничения после 31 июля, во Франции планируют принять новый «санитарный» закон. Его проект, представленный правительством, начнут рассматривать в Национальном собрании на следующей неделе. Согласно документу, во Франции при ухудшении эпидемиологической обстановки смогут снова требовать сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус при въезде на национальную территорию. О возврате «санитарного паспорта» — документа, необходимого для посещения кафе, ресторанов и других общественных мест — речи, по предварительным данным, не идет.

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