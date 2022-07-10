Министр экономики Франции призвал готовиться к полному прекращению поставок российского газа

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал готовиться к полному прекращению поставок российского газа. По его мнению, это самый вероятный сценарий развития событий. Об этом он заявил в воскресенье, 10 июля, на экономическом форуме в Экс-ан-Провансе, передает AFP.

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Брюно Ле Мэр считает прекращение поставок российского газа «самой вероятной опцией» на сегодняшний день и призывает «ускорить энергетическую независимость» Франции. По словам министра, сейчас в вопросах энергетики «мы должны привести себя в боевой порядок», в том числе сократить потребление энергоресурсов.

Он также упомянул о намерениях правительства на 100% ренационализировать французского оператора АЭС, энергетическую компанию EDF, о чем ранее объявляла премьер-министр Элизабет Борн. По словам Ле Мэра, такое «полное единство управления» позволит «принимать более быстрые решения по стратегическим вопросам производства безуглеродной электроэнергии во Франции». Он отметил, что в вопросе национализации EDF французское правительство ожидает «зеленого света» от Европейской комиссии.

Брюно Ле Мэр считает, что энергетический кризис с учетом возможного полного прекращения поставок российского газа — наиважнейший вызов ближайших месяцев. «Мы столкнулись с энергетическим кризисом, который может оказать серьезное влияние на нашу повседневную жизнь, на занятость, на работу наших предприятий, на французскую промышленность», — подчеркнул он.

На российский газ во Франции приходится 17% поставок, отмечает Reuters. Франция таким образом менее зависима от газа из РФ, чем некоторые ее соседи, особенно Германия.

Производители обращаются к топливу с большими выбросами CO2

В июне «Газпром» на 60% снизил поставки газа в Европу по «Североному потоку». Опасаясь новых сокращений, европейские производители обращаются к топливу, при сжигании которого выделяется больше CO2, чем от природного газа, пишет Reuters. Как отмечает агентство, безопасность поставок и цены на фоне инфляции взяли верх над отказом от ископаемого топлива.

Агентство отмечает, что французские предприятия из числа самых крупных энергопотребителей ускоряют свои планы на случай чрезвычайной ситуации. Президент шинного гиганта Michelin Флоран Менего сказал, что компания переоборудовала свои нагреватели, чтобы производство могло продолжаться и на газу, и на нефти. Michelin готовится даже к возможному переходу на уголь при необходимости.

Глава неназванной французской промышленной группы в комментарии Reuters отметил, что «все промышленные предприятия» готовятся к возможному риску дефицита энергии этой зимой, «снова открывают котлы, переходят от газа на нефть».

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