Авиньон - 2022 / интервью

Серебренников: «Мы должны оставаться людьми в это чудовищно трудное время»

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Кирилл Серебренников, Авиньонский фестиваль 2022
Кирилл Серебренников, Авиньонский фестиваль 2022 © Ira Polyarnaya
Нина Карель
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Режиссер Кирилл Серебренников приехал в Авиньон, чтобы открыть спектаклем «Черный монах» Международный театральный фестиваль. Он рассказал RFI о постановке повести Чехова, о впечатлениях, о «Гоголь-центре» и переживаемом нами историческом моменте.

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Жизнь Серебренникова в последнее время была непростой. Три года назад, в 2019 году коллективу «Гоголь-центра» пришлось показывать в Авиньоне спектакль «Outside» без режиссера. Из-за запрета покидать Россию, судебных разбирательств, Серебренников остался тогда в Москве. В этом году, за несколько дней до открытия 76-го выпуска фестиваля в Авиньоне, в Москве закрыли «Гоголь-центр».

«Черный монах» — история про безумие . С одной стороны — про безумие, с другой — про способ мышления. Наш спектакль представляет точку зрения на произошедшее, точку зрения всех участников событий. Поэтому спектакль — другая история. Это, скорее, пьеса «по мотивам» чеховского текста.

Серебренников: «Мы должны оставаться людьми в это чудовищно трудное время»

Нина Карель

Мы спросили у режиссера, который столкнулся с множеством событий в последние годы, месяцы и дни, как он себя чувствует в момент, когда ге только вернулся в Авиньон (где его безоговорочно поддерживали и ждали) но оказался режиссером, которому доверена честь открыть фестиваль на его самой престижной сцене.

Кирилл Серебренников: Мне рудно передать ощущения. Вы, наверное, от меня ждете слов, что я «нахожусь в каком-то экстатическом состоянии. Нет, любая премьера — это страшные волнения. Вот, тут открылась программа фестиваля Off. Это, как вы знаете, сотни маленьких спектаклей, которые идут по всему Авиньону. Я думаю, что каждая труппа, даже состоящая из одного или двух человек, испытывает ровно те же ощущения, которые испытывает наша большая группа артистов на площадке Папского дворца, открывая фестиваль. Всегда премьера, встреча с новым зрителем -это встреча с неведомым, это страшно, это — невроз, это стресс. И, к сожалению, этот стресс всегда перекрывает все эти мысли «о, как круто, что мы тут». Стресс выжигает любую эгоцентрику.

Источником стресса может быть и само перенесение вашего спектакля, поставленного в Германии, с традиционной сцены на очень сложную.

Конечно! Thalia Theater в Гамбурге, это — традиционная площадка, портал 10 метров. А здесь — 35. Здесь открытое небо, дует Мистраль. Говорят, он может быть невероятной силы. Это — совершенно другой свет, совершенно другой звук, другая команда артистов. Потому, что их стало больше по сравнению с камерным спектаклем на сцене Thalia Theater в Гамбурге. Это —совершенно «new edition, nouvelle édition» для фестиваля. Как мы и договаривались с пригласившим меня Оливье Пи.

Повесть Чехова «Черный монах» , в принципе, малоизвестна. Кроме того, у нее существуют разные, часто совсем противоположные прочтения. О чем ваш спектакль?

В, так сказать, «русскоязычном культурном сегменте " эта повесть известна. Она не является, конечно, типической для Чехова. Но этим она и интересна. Она показывает совершенно иное дарование Антона Павловича — писателя, в чем-то, даже мистического. При всём его рационализме и знании человеческой природы и при его, в общем, дистанцированном отношении к людям. Этот текст оказывает, ну, во всяком случае на меня, буквально физиологическое воздействие.

Есть в русской литературе несколько текстов — к ним относится начало «Мастера и Маргариты» Булгакова, какие-то фрагменты повести Лермонтова «Герой нашего времени». К этим же текстам относится, безусловно, и «Чёрный монах», который  «попадает»  в тебя моментально и вызывает какие-то особые вибрации.

Когда я здесь об этом рассказываю, на меня французские журналисты смотрят с удивлением и даже подозрением: ну, что это за безумие? Они же в подобные вещи не особенно верят. А русскоговорящего человека я, здесь, надеюсь как-то «найти», найти человека, понимающего, что текст может оказывать какое-то тотальное воздействие. Я нахожусь под влиянием этого текста уже давно. Поэтому мне было очень приятно с ним, в конце концов, разобраться!

 

Сцена из спектакля Кирилла Серебренникова «Черный монах» на сцене Папского дворца в Авиньоне, июль 2022.
Сцена из спектакля Кирилла Серебренникова «Черный монах» на сцене Папского дворца в Авиньоне, июль 2022. Christophe Raynaud de Lage - Christophe Raynaud de Lage

В одном из ваших интервью вы говорили об «изменении сознания искусством». Можно предположить, что и здесь речь идет об этом. В этом произведении, по-вашему, безумие находится с какой стороны?

Нет, я не такой романтик, чтобы думать, что искусством можно повлиять на людей. Если бы искусство на это было способно, не было бы войн, подлости, идиотизма, тупости. Оно бы как-то  «врачевало» эти вечные язвы, раны и проблемы человечества. А здесь история про безумие, да. С одной стороны про безумие, с другой — про способ мышления. Наш спектакль представляет точку зрения на произошедшее, точку зрения всех участников событий. Поэтому спектакль — другая история. Это, скорее, пьеса «по мотивам» чеховского текста, представляет его иную версию.

Искусство может иметь место во время войны и того, что сейчас происходит?

Это старый вопрос. Его уже задавали прекрасные люди. Какие-то своей судьбой отвечали, что невозможно. А выяснилось, что возможно. Возможно! Вот сейчас, в данную секунду, идёт страшная война: ужасная, несправедливая, братоубийственная, кровавая. Но, одновременно, люди хотят смотреть спектакли, ходить в оперу, ходить в кино. Вот, сидят на улице в ресторанах. Как бы, жизнь продолжается. И в этом — страшный закон бытия. Где-то кому-то очень плохо, но где-то кому-то в этот момент очень хорошо. И ничего с этим сделать нельзя.

В одном из прежних интервью вы объясняли, если я правильно поняла, что вы себе подыскивали для работы актеров, способных на многое, способных «выйти за расставленные флажки». Ваше появление в Каннах, постановки спектаклей в ваше отсутствие в Гамбурге, ваше присутствие в Авиньоне — такое ощущение, что это, как бы, реализация принципа «выхода за флажки». Это часть вашей жизненной философии?

Я хочу добавить к сказанному прежде, когда мы говорили о том, что «где-то кому-то плохо, а кому-то — хорошо». Это не значит, что надо веселиться во время войны. Я говорю о том, что жизнь гораздо сложнее, чем наше представление о ней. Это мысль Толстого. Он сказал, что «никакой художник, никакой безумец не может придумать тех сценариев, которые дает жизнь». Поэтому я живу по закону… даже не знаю, как его сформулировать… Один из законов, кстати толстовский, говорит: «Делай, что должен, и будет, что будет». Очень буддисткая мудрость. Поэтому я здесь, может быть, но у меня нет никакой задачи «выйти за флажки», совершать какие-то побеги. Я просто знаю, что мне, моим товарищам нужно работать. Мы должны делать то, во что верим, то, что должно нам делать: оставаться людьми в это чудовищно трудное время, которое постоянно заставляет людей выбирать. Время, когда тебя постоянно заставляют принимать какие-то решения, не входить в какие-то двери, обязательно захлопывать, закрывать все остальные двери. Вот, мы стараемся действовать соразмерно совести, нашему пониманию, в общем, по-человечески.

Кстати о выборе… Вам этот вопрос много задавали, в частности в Каннах. Как реагировать на то, что не только украинцы, но и некоторые французы, в дебатах предлагают, на время конфликта в Украине, приостановить, то есть, «убрать из поля зрения» русскую культуру — классическую и современную?

Это их выбор. Они могут со своих глаз убрать. А каким-то глазам это может нравиться и хотеться. Наверное, найдутся какие-то люди, которые будут продолжать слушать музыку Чайковского и читать Чехова. Насильно это не делается. Потому что, иначе, это очень похоже на какой-то культурный терроризм. Ну, давайте запретим законодательно какой-то язык… Но мы же в этой точке бытия уже были. Уже запрещали языки, запрещали книги. Слова запрещали. Мне кажется, так поступать — крайне глупо. Общемировая культура состоит из множества частей. Русская культура — часть большой общемировой культуры. Так же, как украинская и французская культуры. Это часть одной общей энергии. Одного общечеловеческого знания, человеческого опыта — так скажем. И лишить себя части этого опыта — всё равно, что в теле запретить пользоваться каким-то пальцем или рукой. Это невозможно.

В вашем спектакле участвует коллектив «Гоголь-центра», в то время, как в Москве «Гоголь-центр» был закрыт…

Я всегда говорю: «Гоголь-центр» закрыли. Когда говорят «закрыт», это такая абстракция. Как будто он был закрыт, ну, «по воле Аллаха»… Нет — здесь какие-то люди. У них есть имена и фамилии. Они приняли решение о том, чтобы уничтожить достаточно «живой» театр.

Два года назад, опять таки, в интервью, вы говорили, что обычно театр живет 10 лет. И закрытие театра произошло через, как в этом цикле 10 лет. Это случайное совпадение?

Ну, просто я ушел, уже практически два года назад. Но я считал, что театр какое-то время может существовать и успешно работать, пока он остается «живым». Тот театр, который остался работать после меня — не просто успешный, он рентабельный. Люди «висят на люстрах», премьеры — стоячие овации, спектакли вечером — овации, соцсети огромные. Выпускается Мерч — всё сметают. Грубо говоря, на вложенный рубль театр приносил два.

Что редко для театра…

Конечно! Поэтому это глупо, это выстрел себе в ногу. Ну, они так решили по идеологическим соображениям. Они имеют право. Они учредители. Всё принадлежит им. Но я говорю о том, что театр, как идея, может закончиться, но может и продолжаться. «Прописка» может быть любой.

Есть коллектив...

Есть коллектив, есть люди, есть идея, которая называется «Гоголь-центр». Она может жить в России, может жить в Европе. Она может быть где угодно.

И последний вопрос: Франция отмечает 400-летие Мольера. Что для вас Мольер?

Для меня это герой пьесы Михаила Булгакова «Кабала святош». Человек, которому тоже закрывали театр. Человек, которого до потери сознания отчитывал король. И которого преследовала та самая «кабала святош», именем которой названа пьеса. Вот это для меня Мольер.

Сцена из спектакля «Черный монах» Кирилла Серебренникова, Авиньон 2022
Сцена из спектакля «Черный монах» Кирилла Серебренникова, Авиньон 2022 Christophe Raynaud de Lage - Christophe Raynaud de Lage

Премьера «Черного монаха» завершилась 7 июля овацией. Работа Серебренникова не оставляет критиков равнодушными. Как и сама повесть Чехова, спектакль вызывает противоречивые мнения. Постановка, по большей части, зрителям и критикам нравится. Газета Les Echos даже написала, что спектакль  «Черный монах» войдет в историю Авиньонского театрального фестиваля. В то время, как театральный критик Libération, отметив очевидный интерес публики к постановке российского режиссера, вполне безжалостно обрушился на эпизоды спектакля с хореографией. Всё это показывает разнообразие вкусов и преференций ценителей театра, во Франции, а также многогранность интереса к работе режиссера из России. Постановку «Черного монаха» с коллективами гамбургского Thalia Theater и «Гоголь-центра» можно увидеть на сцене Папского дворца до 15 июля включительно.

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