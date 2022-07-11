Наезд на машине Uber: подробности расследования, в котором «засветился» президент Франции

Британская газета The Guardian получила и передала Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) около 124 тысяч документов, связанных с компанией UBER. Во Франции первые расследования, основанные на этих документах, опубликовали газета Le Monde и Radio France. Ключевым «фигурантом» этих публикаций стал президент страны Эмманюэль Макрон. По данным СМИ, он мог способствовать «лоббированию» интересов американской компании во времена, когда занимал пост министра экономики.

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Эти 124 000 документов, датированных периодом с 2013 по 2017 год, дают представление о внутренней кухне американского стартапа Uber, который в ту пору только еще стремился закрепиться в городах по всему миру, ведя борьбу с неблагоприятными для него условиями регулирования рынка перевозок. «Компания нарушала закон, вводила в заблуждение полицию и регулирующие органы, [...] тайно лоббировала свои интересы в правительствах по всему миру», — говорится в предисловии к публикации Guardian.

Le Monde описывает механизм «внедрения» UBER на французский рынок.

«Это гораздо больше, чем таблица Excel, это боевой план американского стартапа, который собирается завоевать Францию. Этот файл с пометкой „конфиденциально“ фигурирует среди тысяч документов, полученных Guardian и переданных Le Monde и его партнерам в рамках международного расследования „Uber Files“. По состоянию на июль 2014 года в этой таблице фигурирует около 233 имен: министры, советники, парламентарии, а также журналисты, видные представители кругов влияния или потребительских ассоциаций», — сообщает Le Monde.

Газета подчеркивает, что во Франции компании пришлось столкнуться как с ожесточенным сопротивлением «классических» таксистов, так и с достаточно «холодным приемом» со стороны ключевых членов правительства. Но помощь американскому стартапу взялся оказать молодой министр экономики (занимал этот пост с августа 2014 по август 2016) Эмманюэль Макрон.

«Сделка» между Макроном и UBER?

По данным Le Monde, важная встреча представителей UBER c Эмманюэлем Макроном состоялась утром 1 октября 2014 года. На встрече, которая прошла в здании министерства экономики (которое часто, как и само министерство, во Франции для краткости называют просто «Берси» — по месту расположения), присутствовали Пьер-Димитри Гор-Коти (тогда — директор UBER Западная Европа), Марк Макганн («главный лоббист» компании в Европе, Африке и на Ближнем Востоке), Дэвид Плуфф (экс-советник Барака Обамы, только-только назначенный вице-президентом Uber) и гендиректор и основатель компании Трэвис Каланик (ушел из нее в 2017-м после серии скандалов).

Как утверждает Le Monde, через час команда UBER покинула Берси в приподнятом расположении духа. «Сегодня утром была мегатоповая встреча с Эммануэлем Макроном. В конце концов, Франция нас любит», — написал Марк Макганн в коротком отчете, отправленном после встречи коллегам.

Встреча министра Макрона с представителями UBER не фигурировала в его официальном расписании, подчеркивает Le Monde.

Любопытно также, что именно в этот день, 1 октября 2014 года во Франции вступил в силу так называемый «закон Тевену», который более строго регулировал условия работы UBER и практически запрещал сервис UberPop, позволявший «таксовать» вообще любому водителю (что вызывало протесты профессиональных таксистов, доходившие до жестких стычек с «уберистами»).

«Внутренние документы показывают, до какой степени UBER нашел "сочувствующего" (собеседника) в лице Эммануэля Макрона, который несколько месяцев спустя заключил секретную „сделку“ с калифорнийской компанией», — пишет Le Monde.

Газета подчеркивает, что отношения компании с Макроном могли быть настолько неформальными, что руководители UBER могли «без колебаний» обратиться к министру «в случае обыска в их офисах»; а сам министр 1 октября 2014 года «почти извинился» за вступление в силу «закона Тевену» (если верить отчету об этой встрече, написанному лоббистом Макганном для коллег).

«По меньшей мере семнадцать значительных „обменов“ (встреч, звонков, текстовых сообщений)» произошло «между Эммануэлем Макроном или его ближайшими советниками и командой UBER France в течение восемнадцати месяцев», «включая по меньшей мере четыре встречи между министром и Трэвисом Калаником», — утверждает Le Monde.

Трэвис Каланик AP - Jeff Chiu

«С первой же встречи с Трэвисом Калаником министр экономики взял на себя обязательство протянуть UBER руку помощи по очень конкретному (и чувствительному) вопросу: DGCCRF» (DGCCRF — это Генеральная дирекция по конкуренции, защите прав потребителей и борьбе с мошенничеством; подчиняется Берси — Прим. RFI).

В то время DGCCRF как раз проводила расследование в отношении UBER и его экономической модели (считая, что UberPop незаконно выдает себя за сервис «поиска попутчиков»), подчеркивает издание.

Но через шесть недель после упомянутой встречи два агента DGCCRF явились в офис UBER France в Лионе. А еще через три дня обыск был произведен в парижской штаб-квартире компании.

Из США Дэвид Плуфф, вице-президент UBER, недоумевал: «[Эти агенты] подчиняются Макрону, не так ли?».

Три дня спустя эта тема была поднята на новой встрече между Тибо Симфалем, генеральным директором UBER France, и Эммануэлем Лакрессом, заместителем главы кабинета министра экономики Макрона, рассказывает Le Monde (сегодня г-н Лакресс — депутат Нацсобрания Франции от макроновской партии — Прим. RFI).

«Лакресс отметил, что крупные административные органы, такие как DGCCRF [...], действуют в основном автономно, — говорится в одном из отчетов (UBER). — Но он признал важность того, чтобы они действовали слаженно, и поэтому сказал, что поговорит с ними», — пишет Le Monde.

Было ли оказано давление на DGCCRF? Нет, уверяют в этой Дирекции, куда газета обратилась за комментарием. Ту же версию изложил Эмманюэль Лакресс.

В свою очередь несколько людей, находившихся в руководстве DGCCRF в упомянутое выше время, не ответили на запросы редакции.

Похожая ситуация произошла в октябре 2015 года, когда префект полиции Марселя Лоран Нуньес издал приказ, де-факто запрещавший работу Uber на значительной части территории департамента Буш-дю-Рон. «Господин министр, мы потрясены распоряжением префектуры в Марселе. Не могли бы вы попросить ваш офис помочь нам понять, что происходит?», — немедленно написал Марк Макганн, лоббист UBER, Эммануэлю Макрону.

Макрон ответил текстовым сообщением о том, что он «лично рассмотрит этот вопрос», утверждает Le Monde. Через три дня префектура полиции «уточнила» контуры своего распоряжения: запрет был отменен в «обмен» на угрозу «усиления контроля» за водителями, не соблюдающими правил.

Лоран Нуньес, ныне координатор национальной разведки в Елисейском дворце и близкий советник Эммануэля Макрона, заверяет Le Monde, что на него не оказывалось никакого давления, и он не общался с Берси по этому вопросу.

Ну, а «бывшие руководители Uber считают, что префектура просто осознала, что ее первоначальный приказ был незаконным», — пишет газета.

Le Monde отмечает, что реакция UBER на первоначальное распоряжение префекта Марселя была тем более раздраженной, что именно в этот момент министр Макрон якобы заключил с компанией «сделку».

«Сделка» (Deal, как ее называли руководители UBER France) заключается в том, что министр экономики якобы предложил значительно упростить условия, необходимые для получения лицензии VTC в обмен на то, что сама компания откажется от своего сервиса UberPop (потому что, несмотря на фактический запрет, введенный «законом Тевену», сервис продолжал функционировать). «Беспроигрышная сделка для UBER», отмечает Le Monde, подчеркивая, что компания и так собиралась закрыть этот сервис с учетом того, что он «уже неоднократно признавался незаконным».

Для достижения общей цели Эммануэль Макрон и UBER договорились о единой стратегии, пишет издание, цитируя отчет Тибо Симфала о встрече, состоявшейся в январе 2015 года. Первый шаг стратегии: UBER готовит парламентские поправки, упрощающие условия получения лицензии VTC, чтобы затем, от своего имени, их могли предложить депутаты и обсудить во время рассмотрения так называемого «законопроекта Макрона». Даже если принятие поправок в Нацсобрании было маловероятно, сам факт их публичного обсуждения давал министру больше оснований для подписания декрета, который не нужно проводить через парламент, отмечает Le Monde.

Поправки предложил на рассмотрение депутат от правившей тогда Соцпартии Люк Бело, а после того, как они не были приняты, Эмманюэль Макрон объявил в Нацсобрании о том, что основное их содержание будет отражено в декрете.

И в начале 2016 года правительство, в том числе, сократило продолжительность обучения, необходимого для получения лицензии VTC, с двухсот пятидесяти часов до семи.

Участвовали ли в «сделке» другие члены кабмина? По крайней мере, Le Monde утверждает, что 3 июля 2015 года Трэвис Каланик отправил sms-ку Эммануэлю Макрону, в которой выражалось опасение насчет того, «можем ли мы доверять Казу [главе МВД Казнёву]». «Вчера у нас была встреча с премьер-министром [Манюэлем Вальсом], — якобы ответил Макрон. — [Бернар] Казнёв будет следить за тем, чтобы такси оставались спокойными, а я соберу всех вместе на следующей неделе, чтобы подготовить реформу и исправить закон. Каз согласился на сделку. Когда вы будете в Париже?».

В 20:00 того же дня сервис UberPop был окончательно «отключен» во Франции, отмечает газета.

(Бернар Казнёв сегодня уверяет Le Monde, что с ним никогда не консультировались и не информировали его о каком-либо подобном соглашении)

Однако через три дня после этого в штаб-квартиру Uber в Париже нагрянуло около 20 проверяющих в рамках расследования по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Расследование находилось в ведении министерства бюджета, а не министерства экономики, но лоббист Uber Марк Макганн воспринял происходящее как «предательство» со стороны Макрона и отправил ему смс-сообщение: «Извините за беспокойство, но сейчас нагрянуло около двадцати чиновников из департамента государственных финансов. Они говорят, что собираются взять [наших] руководителей под стражу [...] Мы надеялись, что с этих выходных удастся достичь пресловутой разрядки… Можете ли вы попросить ваши службы проконсультировать нас…»

По данным Le Monde, этот «крик о помощи» остался без ответа. Или ответ просто не удалось обнаружить?

И сохранились ли «хорошие отношения» между UBER и Макроном после того, как последний покинул пост главы минэкономики, а затем стал президентом Франции?

Согласно реестру Верховного органа по обеспечению прозрачности общественной жизни, представители UBER встречались с помощниками президента Макрона восемь раз в период с 2017 по 2022 год, утверждается в расследовании. В 2019 году Дара Хосровшахи, cменивший Трэвиса Каланика на посту главы UBER, был в числе почетных гостей на саммите Tech for Good, проводимом по инициативе президента Макрона.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава UBER Дара Хосровшахи в Елисейском дворце. Форум «Tech For Good». 15.05.2019 AP - Bertrand Guay

Реакция Елисейского дворца на расследование

В Елисейском дворце заявили, что Эммануэль Макрон как министр экономики, «естественно, был вынужден общаться со многими компаниями, вовлеченными в глубокие изменения в сфере услуг, произошедшие за упомянутые годы, чему должно было способствовать снятие определенных административных и нормативных препятствий».

Реакция компании Uber

Компания UBER France подтвердила факт проведения нескольких встреч с Эммануэлем Макроном. Эти встречи «были связаны с его обязанностями как министра экономики и цифровых технологий, курирующего сектор VTC», заявили в UBER.

Реакция оппозиции

Оппозиция, а также профсоюзные деятели после обнародования данных «Uber Files» обрушились на президента с критикой.

«Это не новость, что UBER действует согласно логике лоббирования снятия регулирующих ограничений, — чтобы делать деньги, мало заботясь о том, что принято в странах с точки зрения закона и особенно с точки зрения прав (наемных) работников», — заявил глава одного из крупнейших профсоюзов (CFDT) Лоран Берже в эфире радио Europe 1.

Эммануэль Макрон «выбирает мир бизнеса, транснациональные корпорации, вместо того, чтобы думать о защите французов, о защите труда», — подчеркнул Фабьен Руссель, глава Французской компартии, в эфире телеканала BFMTV. Учитывая, что Макрон действовал «как настоящий лоббист», лидер коммунистов также считает, что депутаты, наконец, должны получить право вызывать президента в парламент для отчета. Сегодня Конституция этого не позволяет, и в связи с этим нужно «внести поправки» в Основной закон, заявил Руссель, чья партия очень скромно представлена в Нацсобрании.

Депутат от крайне левой партии «Непокорная Франция» Алексис Корбьер потребовал от главы государства объясниться и призвал создать парламентскую комиссию по расследованию «связей» между Эммануэлем Макроном и компанией UBER.

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