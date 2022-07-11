КОММЕНТАРИИ

На фоне резкого сокращения поставок российского газа французское правительство заявляет о намерении ускоренными темпами добиться энергетической независимости страны. В планах властей — полная национализация основной энергогенерирующей компании страны Électricité de France (EDF).

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Сейчас французское государство владеет 84% капитала Électricité de France, но планирует увеличить свою долю до 100%.

Financial Times со ссылкой на информированные источники пишет, что правительство Франции работает с Goldman Sachs и Société Générale, изучая возможности получить полный контроль над EDF. По данным издания, выкуп долей у миноритарных акционеров рассматривается как приоритетная опция.

Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что национализация EDF даст Франции «все шансы стать более независимой в сфере энергетики в ближайшие годы» и действовать быстрее перед лицом энергетического кризиса. «Это многое изменит. На проекты могут уходить дополнительные недели и даже месяцы, потому что идут дебаты, которые легитимны, когда часть акционеров не являются государственными акционерами», — сказал министр журналистам в рамках экономического форума в Экс-ан-Провансе.

Стопроцентная национализация обеспечит «полное единство управления» EDF, что позволит «быстрее принимать решения по стратегическим вопросам производства безуглеродной электроэнергии во Франции», заявил министр. Он, впрочем, отметил, что французское правительство в этом вопросе еще не получило «зеленого света» из Брюсселя.

Правительство уже внесло 12,7 млрд евро на специальный счет казначейства для финансирования национализации EDF и «других возможных операций, которые могут потребоваться к концу года», добавил Брюно Ле Мэр, не предоставив деталей.

О намерении на 100% ренационализировать EDF, частично приватизированную в 2005 году, премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила в среду, 6 июля, перед депутатами Национального собрания. По ее словам, это «усилит способность EDF реализовать в краткие сроки амбициозные и важные для нашего энергетического будущего проекты».

Уже на следующий день министерство экономики анонсировало процесс досрочной замены действующего генерального директора компании Жан-Бернара Леви, чтобы «быстро» реализовать объявленную ренационализацию, и «крупные проекты, которые будут запущены предприятием в ближайшие месяцы». Отмечается, что это было совместным решением, принятым вместе с Жан-Бернаром Леви. Правительство надеется, что новое руководство EDF начнет работу уже с сентября.

Леви находится во главе EDF с 2014 года, его мандат должен был завершиться в марте 2023-го. В последние месяцы усилилась напряженность в его отношениях с властью, в частности из-за системы обязательных продаж электроэнергии по низким ценам поставщикам-конкурентам.

Индустриальные и финансовые проблемы EDF

Électricité de France управляет устаревающим парком французских АЭС, на который приходится три четверти всего производимого во Франции электричества. Примерно половина из 56 действующих французских реакторов остановлены на техобслуживание или из-за проблем с коррозией.

В проекте — строительство шести реакторов нового поколения EPR 2. При этом запуск единственного реактора EPR, который уже находится в стадии строительства во Франции (на АЭС Фламанвиль), запаздывает более чем на десять лет.

EDF, стоящая перед лицом масштабных индустриальных вызоров, имеет миллиардные долги. Компании не хватает финансовой мощи, чтобы одновременно инвестировать в действующий парк АЭС, строить реакторы нового поколения и развивать возобновляемые источники энергии.

Экономист Эммануэль Ориоль отмечает, что без национализации EDF не сможет реализовать амбициозные проекты. Компания сейчас испытывает трудности с поиском финансов из-за пониженного кредитного рейтинга. «Национализация даст свободу действий по реструктуризации компании, это станет позитивным сигналом для инвесторов. Государство как гарант посылает сигнал доверия», — отмечает эксперт.

Представитель профсоюза CFE-Energies Александр Грийа полагает, что национализация не решит «структурных финансовых проблем» EDF.

Профсоюзы выражают опасения

Профсоюзы отреагировали на планы национализации EDF с недоверием, отмечает французская пресса.

«У нас ощущение, что государство назначит кого-то полностью подконтрольного, чтобы реализовать проект ренационализации, контуров которого у нас сегодня нет», — выражает опасения Амели Анри, представительница профсоюзного альянса CFE-Unsa énergies.

В профсоюзе CGT опасаются, что национализация станет инструментом разделения компании на несколько частей. Такие планы реструктуризации уже озвучивались в 2019 году.

Тогда в рамках проекта «Геркулес»(projet «Hercule») предлагалось разделить EDF на три части: госпредприятие, которое управляло бы АЭС и линиями электропередач; компанию, которая бы объединила коммерческую деятельность, дистрибуцию электричества и «зеленую» энергетику (по проекту, она должна была котироваться на фондовой бирже, чтобы привлекать инвесторов для развития солнечной и ветровой энергетики); и компанию, которая бы отвечала за ГЭС.

Проект вызвал жесткую критику со стороны профсоюзов и части политического класса, хотя правительство и дирекция EDF обещали сохранить интегрированный характер компании и единый статус для ее работников. Критики выражали опасение, что самая прибыльная сфера деятельности (дистрибуция и возобновляемые источники) будет приватизирована, в то время как бремя инвестиций в ядерную энергетику ляжет на государство. Проект отложили в долгий ящик, но не аннулировали.

Правительство обещает, что национализация не отразится на тарифах

Спикер правительства Оливье Веран заверил, что национализация EDF не приведет к подорожанию электричества для французов.

На фоне роста цен на энергоносители в Европе французское правительство установило планку для тарифов на природный газ и электричество — так называемый «тарифный щит», благодаря которому французы избежали резкого подорожания в 2022 году. В правительстве говорят, что без этой меры цены на электричество повысились бы на треть, цены на газ — на 45–50%.

В правительстве не исключают, что всеобщий «тарифный щит» в следующем году заменит целевая помощь французам в зависимости от их дохода.

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