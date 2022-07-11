Чипы made in France: на инвестиционном форуме «Выбрать Францию» объявлен мегапроект в микроэлектронике

В пятый раз президент Эмманюэль Макрон проводит международный инвестиционный форум «Choose France» (выбрать Францию). В этот раз ежегодная встреча руководителей крупных зарубежных компаний в Версале, направленная на привлечение во Францию иностранных инвестиций, собрала рекордное число участников. В программе форума 11 июля — 14 инвестиционных проектов на общую сумму €6,7 миллиардов. Самым масштабным из них станет проект строительства вблизи Гренобля одного из крупнейших в Европе предприятий по производству микросхем.

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Уже в пятый раз с 2018 года по инициативе президента Эмманюэля Макрона во Франции проходит международный форум иностранных инвесторов во французскую экономику. В этот раз тожественная встреча под названием «Choose France» (выбрать Францию) в Версальском дворце собрала рекордное число участников — в ней приняли участие руководители 180 крупных зарубежных компаний. В предыдущие годы в работе форума участвовали порядка 120 – 130 глав иностранных фирм-инвесторов, отметили во французской президентской администрации.

На форуме «Choose France» ежегодно объявляют о новых значимых инвестиционных проектах во французской экономике, которые намерены профинансировать зарубежные компании.

► «Выбрать Францию»: Макрон провел международный инвестиционный форум в Версале в четвертый раз

В 2022 году «гвоздь программы» — проект создания во Франции крупнейшего в стране и одного из самых крупных в Европе предприятий по производству полупроводников. Завод по выпуску чипов, столь необходимых сегодня промышленности, вблизи Гренобля будет построен совместными усилиями франко-итальянской компании STMicroelectronics и американской Global Foundries. Фирмы, специализирующиеся на микроэлектронике, создадут 1000 рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 5,7 миллиардов евро.

Запуск предприятия позволит Франции качественно нарастить мощности по производству чипов, столь необходимых в автомобилестроении, телекоммуникациях, цифровых технологиях. Проект должен усилить независимость не только Франции, но ЕС в сфере производства микроэлектроники. В Елисейском дворце отмечают, что проект предполагает масштабную государственную поддержку.

Мегапредприятие по выпуску чипов в Гренобле вписывается в принятую Евросоюзом программу Chips Act, которая ставит задачу повышения удельного веса Европы в мировом производстве полупроводников с нынешних 10 до 20 процентов.

На следующий день после инвестиционного форума «Choose France» в Версале, президент Эмманюэль Макрон посетит в Гренобле компанию STMicroelectronics и место строительства будущего завода чипов.

Напомним, что в 2021 году центральное место в списке инвестиционных проектов форума «Choose France» заняло строительство в северном французском городе Дуэ мегазавода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей компании Renault. Объем инвестиций — 2 млрд евро.

По случаю ежегодного форума «Choose France» было объявлено еще о 13 инвестиционных проектах, которые предполагают создание во Франции порядка 3000 новых рабочих мест.

Американская компания FedEx, один из мировых лидеров в сфере экспресс-доставки и грузовых авиаперевозок, планирует нанять до тысячи сотрудников на своей платформе в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль.

Испанская компания Amadeus, которая предоставляет глобальную систему бронирования в сфере туризма, создаст во Франции дополнительно 800 рабочих мест.

Американский производитель авионики Collins Aerospace запланировал €400 млн инвестиций в свои французские производства и конструкторские разработки.

Британский фармацевтический гигант GlaxoSmithKline (GSK) вложит дополнительно €50 млн в свои разработки и клинические исследования во Франции.

Итальянский автомобилестроитель Iveco планирует дополнительно €60 млн инвестиций в свои производства во Франции, в том числе в выпуск новой модели автобуса на электродвигателе.

Вьетнамский автопроизводитель Vinfast, который выходит на рынок Европы, планирует открытие во Франции 25 дилерских центров с созданием 400 рабочих мест.

Немецкая компания Vorwerk, производитель инновационных кухонных комбайнов Thermomix, откроет во Франции свою вторую производственную площадку, вложив в проект €57 млн.

В версальском форуме «Choose France – 2022» приняли участие руководители таких мировых гигантов, как американские Coca Cola и Disney, немецкие Siemens и Merck, банков Citi, JP Morgan, Morgan Stanley, китайского концерна Fosun, австралийской финансовой группы Macquarie. В рамках форума у президента Макрона запланированы встречи с представителями крупнейших суверенных фондов — их Саудовской Аравии, Объединенных Аарабских эмиратов, Кувейта, Катара и Южной Кореи.

Агентство France-Presse напоминает, что в ходе предыдущих четырех форумов «Choose France» было объявлено о 80 иностранных инвестиционных проектах во Франции на общую сумму €12 миллиардов, с созданием 21 000 рабочих мест. 25 проектов уже осуществлены, еще 50 находятся в стадии реализации. Еще пять проектов либо отложены, либо отменены инвесторами. Французские власти подчеркивают, что по общему числу иностранных инвестиционных проектов — 1222 по состоянию на 2021 год — Франция занимает в ЕС первое место. Правда, масштабы этих проектов зачастую невелики по объему инвестиций, как отмечает консалтинговая группа EY (Ernst & Young).

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