Приговор по делу о терактах в Париже 13 ноября 2015 года вступил в силу, осужденные отказались его обжаловать

Приговоры двадцати подсудимым по делу о терактах в Париже 13 ноября 2015 года, вынесенные в конце июня по итогам исторического процесса, окончательно вступили в силу. Единственный выживший террорист Салах Абдеслам, приговоренный к пожизненному заключению, а также другие осужденные не стали обжаловать вердикт, вынесенный после девяти с половиной месяцев слушаний.

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Об отказе кого-либо из осужденных подавать апелляцию на приговор агентству France-Presse во вторник, 12 июля, сообщил прокурор Парижа Реми Эйтс (Rémy Heitz). Он также заявил, что вердикт не стала обжаловать и сторона обвинения — Национальная антитеррористическая прокуратура PNAT и Генеральная прокуратура при Апелляционном суде Парижа. Десятидневный срок подачи апелляции истек в понедельник в полночь.

Самый большой срок получил Салах Абдеслам — единственный выживший террорист, принимавший непосредственное участие в терактах 13 ноября, в которых погибло 130 человек. Суд приговорил его к высшей мере наказания, существующей во французском уголовном законодательстве — пожизненному заключению, не подлежащему сокращению.

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Как заявили адвокаты Абдеслама, его отказ подавать апелляцию не означает его «согласия» с приговором. Он с вердиктом «смирился», — цитирует AFP защиту осужденного. На процессе Абдеслам утверждал, что не привел в действие свой «пояс смертника», отказавшись от совершения теракта из соображений «человечности». Следствие и суд же установили, что взрывное устройство не сработало из-за дефекта.

Не стал обжаловать приговор и другой участник террористической группы Мохамед Абрини, приговоренный к пожизненному заключению, правда, с возможностью освобождения после 22 лет заключения. Он не принимал непосредственного участия в парижских терактах, но участвовал в их подготовке в составе группы, которая 22 марта 2016 года осуществила взрывы в метро и аэропорту Брюсселя (32 погибших, порядка 300 раненых). Абрини, находившийся в аэропорту во время взрывов, не стал совершать самоподрыв, был арестован 8 апреля 2016 года.

Осенью этого года Салах Абдеслам, Мохамед Абрини, а также еще трое осужденных по делу о парижских терактах предстанут перед судом в Бельгии. В октябре в Брюсселе откроется процесс над причастными к террористическим взрывам в столичном метро и аэропорту в марте 2016 года.

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