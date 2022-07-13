Парад «под знаком Украины»: как отметят национальный праздник Франции

Это первый за многие десятилетия парад, который пройдет на фоне полномасштабной войны в Европе. На фото: парад 14.07.2004

Утром 14 июля, в день национального праздника Франции, на Елисейских полях в Париже пройдет традиционный военный парад. Только на этот раз — на фоне полномасштабной войны в Европе — пройдет он «под знаком Украины», которая сейчас отстаивает свою землю и независимость от российских захватчиков.

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Солидарность с союзниками — на фоне российской угрозы

«14 июля 2022 года война в Украине войдет в свой 141-й день. […] В то время, как российское вторжение — в мыслях у каждого, Франция хочет продемонстрировать неизменную приверженность своим партнерам», «подтвердить свой статус надежного, заслуживающего доверия, солидарного союзника», — подчеркнуло перед проведением парада министерство обороны Франции.

Кроме того, символическая задача мероприятия — продемонстрировать «способность Франции противостоять современным вызовам» в области обеспечения безопасности, — заявили в Елисейском дворце.

Солидарность с союзниками символически выражена в том, что они стали почетными гостями «наземной» части парада (будет, как обычно, еще и авиашоу): военнослужащие из девяти стран Восточной и Центральной Европы (Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Венгрии, Болгарии, Чехии, Словакии и Румынии) промаршируют по Елисейским полям первыми, а уже вслед за ними пойдут французские солдаты и офицеры.

Командовать шествием восточных союзников будет французский бригадный генерал, заместитель военного губернатора Парижа Лоран Проенса.

Военнослужащие армии Румынии на Елисейских полях во время репетиции парада. 11.07.2022 AP - Christophe Ena

Пригласив союзников открыть парад 14 июля 2022 года, «Франция демонстрирует свою поддержку этим странам как членам ЕС и НАТО», — также подчеркнули во французском министерстве обороны.

К слову, на эмблеме парада-2022 изображен значок, объединяющий в единое целое флаг Евросоюза и знамя НАТО. «Это не случайно. Но вот как это следует понимать: не два половинчатых обязательства, а два полных (и неделимых) обязательства Франции как надежного партнера» (других стран ЕС и НАТО), — отметил источник в Елисейском дворце.

Стоит напомнить, что президент Макрон, с момента своего прихода к власти в 2017 году, неизменно подчеркивает, что Франция и Европа в целом должны строить свою безопасность на двух «китах» — не только вместе с НАТО, но и в рамках полноценной единой европейской системы обороны, которую необходимо создать как можно скорее, чтобы не зависеть настолько сильно от Североатлантического альянса.

Перечисленные выше государства входят в так называемую «Бухарестскую девятку» — военное объединение стран восточного фланга НАТО, созданное в 2015 году в ответ на аннексию Крыма и развязывание Россией войны в Донбассе.

Страны «Бухарестской девятки» сегодня «обеспокоены российской агрессией и непосредственными угрозами, которые она представляет (для них самих)», — подчеркнули в министерстве обороны Франции.

«Помимо миссий, выполняемых в рамках обязательств перед НАТО, Франция поддерживает тесные двусторонние военные отношения с каждой из этих стран», — добавили в Минобороны.

Справка RFI

На восточном фланге НАТО сейчас осуществляется 8 миссий Альянса, в которых задействованы почти 40 тысяч военнослужащих, 130 самолетов и 140 кораблей, напомнили во французском оборонном ведомстве. И подчеркнули, что Франция вносит свой вклад в обеспечение безопасности этих стран, «принимая участие в Расширенном передовом присутствии (eFP) и Расширенном воздушном патрулировании (eAP)* в Эстонии, а также обеспечивая роль базовой страны Боевой группы передового присутствия НАТО, развернутой в Румынии (BGFP --Battlegroup Forward Presence Romania)».

Развертывание этой группы — численностью 800 человек (500 французов и 300 бельгийцев) произошло в феврале за семь дней — сразу после того, как российские войска вторглись в Украину, напомнили в ведомстве.

«Как только Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года, французские вооруженные силы мобилизовались для усиления сдерживающего и оборонительного присутствия НАТО на восточном фланге Европы», — отметили в Минобороны.

В частности, в Эстонию была отправлена дополнительная тактическая боевая подгруппа горных пехотинцев, туда же, в Эстонию, на авиабазу в Эмари — четыре самолета Mirage 2000-5 — «для выполнения задач по наблюдению и обороне воздушного пространства стран Балтии». В Польше французские «Рафали» «ежедневно выполняют задачи противовоздушной обороны под оперативным контролем НАТО». Кроме того, военно-морская авиагруппа французского ВМФ ежедневно задействует самолеты Rafale Marines и E-2 °C Hawkeye «для выполнения задач по противовоздушной обороне и наблюдению в воздушном пространстве Румынии, Болгарии и Хорватии».

«Это значительные, но необходимые усилия по защите стран, которые разделяют наши ценности, наши стратегические интересы и видение мира», — подчеркнули в министерстве обороны Франции. И отметили, что готовы увеличить свой контингент на восточном фланге НАТО.

«Мы находимся в процессе подготовки к тому, чтобы, если, к сожалению, потребуется, увеличить число (своих военнослужащих) до уровня бригады; чтобы мы были в состоянии оказать всестороннюю поддержку нашим румынским партнерам. Это станет совершенно беспрецедентным (шагом) со времен окончания Холодной войны», — заявил недавно министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Два часа парада: другие подробности

Торжественная часть должна начаться в 10 утра с прибытия президента Макрона, которого на авеню Friedland «торжественно встретят» высшие военачальники — глава Генштаба Тьерри Бюркар, военный губернатор Парижа генерал Кристоф Абад…

Президент Макрон на параде 14.07.2021. AP - Lewis Joly

Затем президент — под приветствие войск — отправится к трибуне, расположенной на площади Согласия, где его будут ждать почетные гости, другие высокопоставленные военные и члены правительства, начиная с премьер-министра Элизабет Борн.

Сам парад должен продлиться чуть меньше двух часов. И начнется он с музыкального номера в исполнении ансамбля бретонской музыки Bagad de Lann-Bihoué и духового оркестра Musique des équipages de la flotte, входящих в состав ВМФ Франции. Такое начало связано с тем, что в этом году ансамблю Bagad de Lann-Bihoué исполняется 70 лет.

Ансамбль Bagad de Lann-Bihoué, постоянный участник парадов. На фото: 14.07.2012 AFP - BERTRAND LANGLOIS

Следом будет десятиминутный воздушный парад в исполнении 65 самолетов и 25 вертолетов ВВС Франции. В небе над Парижем также должны пролететь гости праздника — Rafale греческих ВВС (Греция закупила у французского концерна Dassault Aviation 24 таких истребителя четвертого поколения).

После этого воздушного шоу начнется «наземный» парад — как раз с выхода представителей девяти стран Центральной и Восточной Европы. Следом за представителями стран «Бухарестской девятки» по Елисейским полям пройдут бойцы французских подразделений, только что вернувшиеся, в рамках ротации, из Румынии.

Участие в параде должны принять 6300 человек (из них 200 всадников на лошадях Республиканской гвардии). Кроме того, около 2700 человек из различных силовых ведомств будут обеспечивать безопасность мероприятия. Из техники, помимо, самолетов и вертолетов, будут задействованы 181 автомобиль и мотоцикл, а также американский ударный беспилотник Reaper, единственный «технический новичок» парада.

«В прошлом мы уже использовали дроны Reaper для обеспечения безопасности парада, но вот впервые Reaper будет показан публике», — отметил военный источник из Елисейского дворца: «Дрон Reaper является одним из выдающихся образцов новой техники, которую французские вооруженные силы получили в рамках реализации (нового) закона о военном планировании, вступившем в действие с 2018 года (и впервые увеличившем бюджет армии после долгих лет сокращений — Прим. RFI). Дрон имеет хорошую дальность полета, может долго находиться в небе и наносить удары на большие расстояния. Это действительно выдающийся БПЛА, и хорошо, что французы его увидят».

Ударный беспилотник Reaper. AP - Mehdi Fedouach

Кроме того, военный источник из Елисейского дворца посоветовал еще раз обратить внимание на два других образца новой техники, которая будет показана на параде: бронированная разведывательно-боевая машина Jaguar и многоцелевая бронированная машина Griffon.

Последним мероприятием парада станет проход учеников образовательных учреждений, подчиняющихся армии, а также армейских олимпийских паралимпийских медалистов и участников Invictus Games (международные спортивные соревнования бывших и действующих военнослужащих, получивших ранения или ставших инвалидами на службе)**.

Эта часть парада «будет проведена для того, чтобы привлечь внимание к военнослужащим, которые совершают подвиги и добиваются успехов не только в военной в форме на поле боя, но и в других областях, включая академическую и спортивную», — подчеркнули в Елисейском.

Кроме того, организаторы парада хотят напомнить о том, что уже совсем скоро, в 2024 году, в Париже пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры.

Будет в последней части парада и музыкальное попурри, в ходе которого вспомнят о знаковых для Франции событиях 2021 года: «пантеонизация» артистки, участницы Сопротивления Жозефины Бейкер, смерть последнего кавалера ордена Освобождения Юбера Жермена, смерть актера Жан-Поля Бельмондо…

Partager la flamme

Парад пройдет под лозунгом Partager la flamme — «передать пламя», «поделиться пламенем»…

В министерстве обороны и в Елисейском дворце объясняют смысл этого лозунга, используя достаточно широкий набор толкований.

«Лозунг отсылает к высказыванию Юбера Жермена, который просил нас „поддерживать горение углей Сопротивления“... Кроме того, призыв partager la flamme подчеркивает идею неотъемлемой и непрерывной связи между нацией и ее армией. […] Моральная сила нации питается моральной силой армий и наоборот.

И, наконец, лозунг Partager la flamme символизирует олимпийский огонь (см. финальную часть парада — Прим. RFI) — пламя мирного преодоления себя и соперников», — рассказал источник из Елисейского.

Президент Макрон в своем текстовом обращении, опубликованном в программке этого парада, дал еще несколько толкований призыва Partager la flamme. По его словам, слоган также напоминает о «Вечном огне под Триумфальной аркой, сотую годовщину которого мы будем отмечать в январе». Кроме того, —

это «пламя нации, единой в борьбе с трудностями, а также в достижении совершенства; пламя, разделенное с нашими союзниками в борьбе за сохранение наших ценностей и свобод».

Лозунг также призывает к «единству перед лицом кризисов, и символизирует республиканские ценности, которыми французы и их армия живут каждый день в условиях военных и экономических потрясений», — добавил источник из Елисейского.

В общем, каждый должен найти в этом слогане что-то близкое.

Серия юбилеев

По традиции военный парад 14 июля — повод напомнить о целом ряде круглых дат.

Например, 400-летнюю годовщину своего создания отмечают силы морской пехоты армии Франции — Troupes de marine (TDM). Кроме того, «в этом году мы отмечаем 50 лет со дня первого патрулирования атомной подводной лодки с баллистическими ракетами. Мы празднуем 30-летие Командования специальных операций, 30-летие Управления военной разведки (DRM), 40-летие внешней разведки (DGSE), 80-летие морских коммандос, 80-летие войск связи, 80-летие отличившегося во время Второй мировой войны (истребительного) полка „Нормандия-Неман“», — перечислил источник из Елисейского целый «букет» юбилейных дат.

Читателей из стран бывшего СССР больше всего может заинтересовать юбилей «Нормандии-Неман».

Сегодня этот авиаполк (Régiment de chasse RC 2/30 Normandie-Niemen), состоящий из трех эскадрилий боевых самолетов Rafale и базирующийся на авиабазе в Мон-де Марсан на юго-западе Франции, участвует в операции НАТО «Enhanced Vigilance Activities» по постоянному патрулированию воздушного пространства Польши и Румынии.

То есть, по защите этого пространства от возможного российского вторжения…

Самолеты полка должны принять участие в параде.

Самолеты Rafale «Нормандии-Неман» тоже должны принять участие в параде. AFP - GEORGES GOBET

* Расширенное передовое присутствие (англ. Enhanced Forward Presence, eFP) и Расширенное воздушное патрулирование (eAP) — программы НАТО, вскоре после того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым и развязала войну в Донбассе.

* Последние Invictus Games прошли (в Нидерландах) 16–22 апреля. И прошли они тоже под знаком поддержки сражающейся Украины, а украинские военные завоевали на них 16 медалей. Принц Гарри подчеркнул на церемонии открытия, что перед Играми сборная Украины потеряла (на войне) четырёх участников. После игр многие из участников вернулись на фронт.

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