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Восточный фланг НАТО: европейские союзники Франции на параде 14 июля

Военные из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Венгрии, Болгарии (впереди в красных мундирах), Чехии, Словакии и Румынии возглавили парад 14 июля 2022 в Париже. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

RFI 2 мин

Почетными гостями парада в Париже 14 июля, прошедшего под знаком солидарности с Украиной, которая противостоит агресии России, стали подразделения девяти стран-союзниц Франции по НАТО и Евросоюзу из Восточной и Центральной Европы. Военные из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Венгрии, Болгарии, Чехии, Словакии и Румынии первыми прошли в пешем строю по главному проспекту Парижа — от Триумфальной арки до площади Согласия.