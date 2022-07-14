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В небе Парижа: авиационный парад 14 июля в столице Франции

Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

RFI 3 мин

День национального праздника Франции 14 июля в столице начался с традиционного военного парада. Смотр войск открыла авиация. В парижском небе парад открыли асы пилотажной группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции). В пролете над Елисейскими полями участвовали более 60 самолетов. Гостями французских ВВС стали военные пилоты из Греции, Германии, Бельгии и Испании.