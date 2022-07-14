ФОТО

В небе Парижа: авиационный парад 14 июля в столице Франции

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Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022.
Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER
RFI
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День национального праздника Франции 14 июля в столице начался с традиционного военного парада. Смотр войск открыла авиация. В парижском небе парад открыли асы пилотажной группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции). В пролете над Елисейскими полями участвовали более 60 самолетов. Гостями французских ВВС стали военные пилоты из Греции, Германии, Бельгии и Испании.

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Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022.
Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022. AFP - MARTIN BUREAU
Боевой самолет Mirage 2000 над Парижем. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Боевой самолет Mirage 2000 над Парижем. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AFP - CHRISTOPHE SIMON
Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022.
Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER
Военно-транспортные самолеты A400M Atlas, C130J Super Hercules, C130 Hercule Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Военно-транспортные самолеты A400M Atlas, C130J Super Hercules, C130 Hercule Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AFP - LUDOVIC MARIN
Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022.
Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER
Боевой самолет Mirage 2000 над Парижем. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Боевой самолет Mirage 2000 над Парижем. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AFP - CHRISTOPHE SIMON
Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022.
Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER
Боевой беспилотник Reaper. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Боевой беспилотник Reaper. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AP - Michel Euler
Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022.
Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022. AP - Christophe Ena
Вертолеты Caracal. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Вертолеты Caracal. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER
Военные вертолеты. Парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Военные вертолеты. Парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AFP - LUDOVIC MARIN
Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022.
Пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) в небе Парижа 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

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