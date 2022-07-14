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В пешем стою: армия Франции на параде 14 июля

Всадники Республиканской гвардии. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

RFI 4 мин

5000 военных прошли по Елисейским полям Парижа в день национального праздника Франции 14 июля. В колоннах были подставлены все рода войск французской армии. Главными героями парада, помимо военных гостей из 9 стран-союзниц по НАТО и ЕС, стали французские подразделения, которые были переброшены на восточный фланг Альянса после вторжения РФ в Украину. Чествовали в этот раз на параде и юбиляров — в том числе, силы французской морской пехоты, отметившие 400 лет с момента своего создания.