ФОТО

В пешем стою: армия Франции на параде 14 июля

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Всадники Республиканской гвардии. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Всадники Республиканской гвардии. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER
RFI
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5000 военных прошли по Елисейским полям Парижа в день национального праздника Франции 14 июля. В колоннах были подставлены все рода войск французской армии. Главными героями парада, помимо военных гостей из 9 стран-союзниц по НАТО и ЕС, стали французские подразделения, которые были переброшены на восточный фланг Альянса после вторжения РФ в Украину. Чествовали в этот раз на параде и юбиляров — в том числе, силы французской морской пехоты, отметившие 400 лет с момента своего создания.

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Иностранный легион. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Иностранный легион. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AP - Christophe Ena
3-й парашютно-десантный полк морской пехоты. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
3-й парашютно-десантный полк морской пехоты. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AFP - LUDOVIC MARIN
3-й артиллерийский полк морской пехоты. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
3-й артиллерийский полк морской пехоты. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AFP - LUDOVIC MARIN
Экипаж фрегата Forbin ВМС Франции. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Экипаж фрегата Forbin ВМС Франции. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AFP - LUDOVIC MARIN
Спецназ морской пехоты. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Спецназ морской пехоты. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER
Спецназ морской пехоты. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Спецназ морской пехоты. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AP - Christophe Ena
Спецназ морской пехоты. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Спецназ морской пехоты. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AFP - BERTRAND GUAY
Иностранный легион. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Иностранный легион. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER
Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. REUTERS - POOL
Летчики 106-й авиабазы ВВС Франции. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Летчики 106-й авиабазы ВВС Франции. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AFP - LUDOVIC MARIN
Курсанты Политехнической школы. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Курсанты Политехнической школы. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AP - Michel Euler
Командование службы кибербезопасности жандармерии Франции. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Командование службы кибербезопасности жандармерии Франции. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AFP - BERTRAND GUAY
Курсанты военной академии Сен-Сир. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Курсанты военной академии Сен-Сир. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER
Иностранный легион. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Иностранный легион. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AP - Michel Euler
Всадники Республиканской гвардии. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Всадники Республиканской гвардии. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

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