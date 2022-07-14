ФОТО

Модернизация армии Франции: военная техника на параде 14 июля

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Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AP - Christophe Ena
RFI
4 мин

В этом году парад 14 июля стал для французского командования поводом показать образцы новой военной техники. В сухопутных силах полным ходом идет модернизация и замена старой техники на новые модели. В этот четверг на параде впервые показали новые разведывательно-боевые машины «Ягуар» с пушечным вооружением. По Елисейским полям проехали многоцелевые бронетранспортеры «Гифон». Вновь показали публике и САУ CAESAR, которые воюют в Украине.

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Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AP - Christophe Ena
Многоцелевой бронетранспортер «Гифон» — VBMR «Griffon» — на параде 14 июля 2022.
Многоцелевой бронетранспортер «Гифон» — VBMR «Griffon» — на параде 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

 

Разведывательно-боевая машина «Ягуар» — EBRC «Jaguar» — на параде 14 июля 2022.
Разведывательно-боевая машина «Ягуар» — EBRC «Jaguar» — на параде 14 июля 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

 

Разведывательно-боевая машина «Ягуар» — EBRC «Jaguar» — на параде 14 июля 2022.
Разведывательно-боевая машина «Ягуар» — EBRC «Jaguar» — на параде 14 июля 2022. AFP - LUDOVIC MARIN

 

Многоцелевой бронетранспортер «Гифон» — VBMR «Griffon» — на параде 14 июля 2022.
Многоцелевой бронетранспортер «Гифон» — VBMR «Griffon» — на параде 14 июля 2022. AFP - LUDOVIC MARIN
Разведывательно-боевая машина «Ягуар» — EBRC «Jaguar» — на параде 14 июля 2022.
Разведывательно-боевая машина «Ягуар» — EBRC «Jaguar» — на параде 14 июля 2022. AFP - LUDOVIC MARIN
Самоходная артиллерийская установка CAESAR (camion équipé d’un système d’artillerie) на параде 14 июля 2022.
Самоходная артиллерийская установка CAESAR (camion équipé d’un système d’artillerie) на параде 14 июля 2022. AFP - LUDOVIC MARIN
Самоходная артиллерийская установка CAESAR (camion équipé d’un système d’artillerie) на параде 14 июля 2022.
Самоходная артиллерийская установка CAESAR (camion équipé d’un système d’artillerie) на параде 14 июля 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER
Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022.
Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AFP - BERTRAND GUAY
Многоцелевой бронетранспортер «Гифон» — VBMR «Griffon» — на параде 14 июля 2022.
Многоцелевой бронетранспортер «Гифон» — VBMR «Griffon» — на параде 14 июля 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER
Французская боевая машина пехоты VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie) на параде 14 июля 2022.
Французская боевая машина пехоты VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie) на параде 14 июля 2022. AFP - LUDOVIC MARIN
Самоходная артиллерийская установка CAESAR (camion équipé d’un système d’artillerie) на параде 14 июля 2022.
Самоходная артиллерийская установка CAESAR (camion équipé d’un système d’artillerie) на параде 14 июля 2022. AP - Christophe Ena
Многоцелевой бронетранспортер «Гифон» — VBMR «Griffon» — на параде 14 июля
Многоцелевой бронетранспортер «Гифон» — VBMR «Griffon» — на параде 14 июля AFP - LUDOVIC MARIN
Самоходная артиллерийская установка CAESAR (camion équipé d’un système d’artillerie) на параде 14 июля.
Самоходная артиллерийская установка CAESAR (camion équipé d’un système d’artillerie) на параде 14 июля. AFP - LUDOVIC MARIN
Французская боевая машина пехоты VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie) на параде 14 июля 2022.
Французская боевая машина пехоты VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie) на параде 14 июля 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

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