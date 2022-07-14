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Модернизация армии Франции: военная техника на параде 14 июля

Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2022. AP - Christophe Ena

RFI 4 мин

В этом году парад 14 июля стал для французского командования поводом показать образцы новой военной техники. В сухопутных силах полным ходом идет модернизация и замена старой техники на новые модели. В этот четверг на параде впервые показали новые разведывательно-боевые машины «Ягуар» с пушечным вооружением. По Елисейским полям проехали многоцелевые бронетранспортеры «Гифон». Вновь показали публике и САУ CAESAR, которые воюют в Украине.