Парад и война: 14 июля во Франции — под знаком солидарности с Украиной и союзниками по НАТО и ЕС

14 июля

Ежегодный военный парад 14 июля, в день национального праздника Франции, прошел в Париже под знаком солидарности с Украиной, которая противостоит агрессии РФ. Развязанная Путиным полномасштабная война в Европе расставила новые акценты в традиционном мероприятии. Героями парада стали военные из стран-союзниц Франции по НАТО и ЕС, находящихся на передовой перед лицом угрозы, которая теперь исходит от РФ. Чествовали в Париже и французских солдат, отправленных для усиления восточного фланга Альянса. На параде также представили новое вооружение армии Франции, не забыв о нескольких юбилейных датах, связанных с традициями и славой французского оружия.

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Как подчеркнули в министерстве обороны Франции, парад 14 июля пришелся на 141-й день военного вторжения России в Украину. Возвращение полномасштабной войны на Европейский континент во многом определило программу мероприятия, в которой акцент был сделан на новой угрозе и «безупречной солидарности» с союзниками.

► Парад «под знаком Украины»

Национальный праздник 14 июля начался утром во Франции традиционным военным парадом на Елисейских полях в Париже. В пешем строю по главному проспекту столицы прошли 5000 военных. В параде также приняли участие 180 единиц военной техники и 200 всадников конных подразделений Республиканской гвардии. В небе столицы пролетели 66 самолетов и 25 вертолетов.

Почетные гости: солдаты стран Балтии, Восточной и Центральной Европы

Почетными гостями парада стали подразделения девяти стран-союзниц Франции по НАТО и Евросоюзу из Восточной и Центральной Европы. Военные из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Венгрии, Болгарии, Чехии, Словакии и Румынии первыми прошли в пешем строю по главному проспекту Парижа — от Триумфальной арки до площади Согласия. Эти государства входят в «Бухарестскую девятку» — объединение стран восточного фланга НАТО, созданное в 2015 году в ответ на аннексию Крыма и развязанный РФ конфликт на востоке Украины.

14-Juillet: venues d'Europe de l'Est, les troupes des nations étrangères invitées défilent sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/wWvASLuj6W — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2022

Каждая страна была представлена знаменосной группой из четырех военных, которые возглавили шествие. Вслед за ними промаршировала сводная колонна военнослужащих армий европейских стран-гостей парада. Общая численность иностранных участников — сто человек.

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Официальная эмблема парижского парада в этом году объединила флаги НАТО и Европейского союза.

С восточного фланга НАТО — на парад в Париже

Следом по Елисейским полям промаршировали французские подразделения, только что вернувшиеся из Румынии, куда они были направлены для усиления восточного фланга НАТО в первые дни после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

La guerre a ressurgi sur notre continent. Nous nous sommes adaptés. En mer, notamment en Méditerranée orientale, dans les airs, notamment dans les pays baltes, et sur terre en Roumanie et en Estonie. Nos armées sont réactives, exemplaires et reconnues par nos Alliés. pic.twitter.com/9fnR0Bd1mw — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2022

Франция перебросила свои подразделения в Румынию в рамках операции НАТО под кодовым названием «Орел» (Aigle). Военные были размещены на авиабазе «Михаил Когэлничану» вблизи крупнейшего румынского морского порта Констанцы. Под командованием Франции сформирована батальонная группа передового присутствия Альянса (Battlegroup Forward Presence Romania) численностью 800 военных (500 французских и 300 бельгийских). В 2022 году Франция командует Объединенной оперативной группой повышенной готовности Сил реагирования НАТО. Подразделения этой группы могут быть переброшены в зоны кризисов в течение нескольких дней.

Парад 14 июля 2022 года в Париже: полная трансляция EN DIRECT | Suivez la cérémonie du #14Juillet. https://t.co/LhcmuCw0pD — Élysée (@Elysee) July 14, 2022

С марта в Румынии размещены солдаты 27-го батальона альпийских стрелков, 4-го егерского (легкого механизированного) и 126-го пехотного полков, а также 93-го горно-артиллерийского полка. На вооружении батальонной группы — колесные танки AMX-10RC со 105-мм орудиями, бронетранспортеры VAB, бронеавтомобили VBL. В конце июня французское командование провело первую ротацию сил, переброшенных в Румынию: на смену альпийским стрелкам прибыли из Кастра солдаты 8-го парашютно-десантного полка морской пехоты («красные береты»).

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По случаю смотра войск на Елисейских полях 14 июля президент Эмманюэль Макрон напомнил об участии армии Франции в операциях НАТО по усилению безопасности на восточном фланге в условиях «войны, [которая] вернулась на наш континент». Вместе с союзниками французские военные несут службу «на море — в Восточном Средиземноморье, в воздухе — в странах Балтии, и на суше — в Румынии и Эстонии».

Авиационный парад 14 июля

В воздушном параде, которым открылся смотр войск, участвовали 66 самолетов и 25 вертолетов ВС Франции. В небе над Парижем также пролетели гости праздника — боевые самолеты Rafale греческих ВВС (Греция закупила у французского концерна Dassault Aviation 24 таких истребителя четвертого поколения), а также военно-транспортные самолеты A400M ATLAS из Германии, Бельгии и Испании.

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Открывали военный праздник по традиции пилоты элитного подразделения французских военно-воздушных сил Patrouille de France. Асы пилотажной группы на самолетах Alpha Jet раскрасили парижское небо в цвета национального флага Франции, оставив за собой полосы синего, белого и красного дыма.

«Цезарь», «Ягуар» и «Грифон»: военная техника на параде

Нынешний военный парад 14 июля стал для французского командования поводом показать образцы новой военной техники.

В этом году публике впервые представили новую разведывательно-боевую машину «Jaguar» (EBRC — engin blindé de reconnaissance et de combat). Эта колесная бронемашина с пушечным вооружением (105-мм) начала поступать в войска в этом году. Армия ожидает до 300 таких машин, которые заменят колесный танк AMX-10 RC разработки 1970-х годов.

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На параде также показали многоцелевой бронетранспортер «Griffon» (VBMR — véhicule blindé multirôle), поступающий на вооружение сухопутных сил с 2019 года. Армия получила 340 этих шестиколесных бронемашин из заказанных более чем двух тысяч. Помимо них в этом году в войска начали поступать новые легкие многоцелевые бронетранспортеры «Serval» (VBMR-L). Армия получит почти тысячу этих четырехколесных машин нового поколения.

«Гифоны» и «Сервалы» заменят в войсках бронетранспортеры VAB (véhicule de l'avant blindé — бронированная машина переднего края), стоящие в строю с 1976 года. Модернизация вооружений сухопутных сил Франции проводится в рамках программы SCORPION, принятой в 2013 году.

Недавно стало известно, что машины VAB Франция «в значительных количествах» передает Украине. В параде на Елисейских полях приняли участие и самоходные артиллерийские установки CAESAR. Эти современные САУ уже воюют в Украине: Франция объявила о передаче ВСУ в общей сложности 18 гаубиц.

Военная история Франции: традиции и юбилеи

По традиции военный парад 14 июля — повод напомнить о годовщинах, связанных с историей французского оружия и армейскими традициями. Каждый год армия чествует подразделения, отмечающие свои юбилейные даты.

14-Juillet: les pionniers de la Légion étrangère défilent pic.twitter.com/DNvLeu21aF — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2022

В этот раз почетное право открыть проход войск получил оркестр бретонской музыки Bagad de Lann-Bihoué военно-морских сил страны. Музыкальный коллектив, созданный в 1952 году на базе морской авиации в Лорьяне (департамент Морбиан в Бретани), отмечает в этом году свое 70-летие. Оркестр, состоящий из волынок, бомбард и ударных, сыграл перед почетными гостями парада на площади Согласия. В этом 12-тиминутном концерте бретонцев поддержал оркестр флотских экипажей ВМС Франции (Musique des équipages de la flotte).

С морем тесно связаны и другие юбиляры, которых чествовали 14 июля. В этом году 400-летнюю годовщину своего создания отмечают силы морской пехоты армии Франции — Troupes de marine (TDM). Свою историю французские «морпехи» (marsouins) ведут с 1622 года и решения кардинала Ришелье о создании «морских рот» на военных кораблях.

760 военных из 14 подразделений морской пехоты приняли участие в этот четверг в параде на Елисейских полях. Министерство обороны Франции по случаю юбилея напомнило, что 17 000 морпехов составляют 15% сухопутных сил страны. Их подразделения размещены на «четырех континентах», на заморских территориях Франции и ее военных базах за рубежом.

14-Juillet: une version quasiment complète de la Marseillaise pour ce dernier tableau pic.twitter.com/yODGaOXA75 — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2022

80 лет в этом году отмечает легендарный истребительный полк «Нормандия-Неман», созданный в 1942 году из французских пилотов-добровольцев (сперва как эскадрилья) и воевавший на советско-германском фронте в годы Второй мировой войны. Авиаполк «Нормандия-Неман» — Régiment de chasse RC 2/30 Normandie-Niemen — состоит из трех эскадрилий боевых самолетов Rafale и базируется на авиабазе в Мон-де Марсан на юго-западе Франции. Участники нынешнего авиационного парада — три истребителя Rafale легендарного подразделения, которое участвует в операции НАТО «Enhanced Vigilance Activities» по постоянному патрулированию воздушного пространства Польши и Румынии.

30-летие в этом году отметило Командование специальных операций французских вооруженных сил (Commandement des opérations spéciales / COS). Созданное 24 июня 1992 года отдельное командование сил армейского спецназа объединяет под своим началом элитные части, такие как 1-й парашютно-десантный полк морской пехоты, 13-й драгунский парашютно-десантный полк и 4-й вертолетный полк специального назначения. В авиационном параде над Елисейскими полями примут участие вертолеты армейского спецназа Gazelle, Cougar и Tigre. За три десятилетия под командованием COS было проведено порядка 1000 специальных операций, в том числе в Афганистане, Кот д’Ивуаре и бывшей Югославии. Силы спецназа потеряли убитыми 22 человека, более 40 спецназовцев получили тяжелые ранения во время предельно рискованных миссий.

Défilé du 14-Juillet: hommage à Jean-Paul Belmondo et Joséphine Baker pic.twitter.com/PWNecr8UOU — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2022

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