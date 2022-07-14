Парад 14 июля в Париже: прямая трансляция с Елисейских полей — НЕ ПРОПУСТИТЕ
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День национального праздника Франции 14 июля в столице начинается с традиционного военного парада. В этом году он проходит под знаком солидарности с Украиной, которая противостоит агрессии РФ, а также со странами ЕС и НАТО перед лицом угрозы со стороны путинской России. Начало парада на Елисейских полях — в 10 часов по Парижу (11 часов по Киеву или Москве).
Трансляция парада на Елисейских полях — первый телеканал TF1
Трансляция парада на Елисейских полях — Министерство обороны Франции
Трансляция парада на Елисейских полях — FIGARO
Трансляция парада на Елисейских полях — телеканал LCI
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