14 июля

Парад 14 июля в Париже: прямая трансляция с Елисейских полей — НЕ ПРОПУСТИТЕ

Пилотажная группы французских ВВС Patrouille de France (Патруль Франции) 14 июля в небе Парижа. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

RFI

День национального праздника Франции 14 июля в столице начинается с традиционного военного парада. В этом году он проходит под знаком солидарности с Украиной, которая противостоит агрессии РФ, а также со странами ЕС и НАТО перед лицом угрозы со стороны путинской России. Начало парада на Елисейских полях — в 10 часов по Парижу (11 часов по Киеву или Москве).

Реклама Читать далее Трансляция парада на Елисейских полях — первый телеканал TF1 Трансляция парада на Елисейских полях — Министерство обороны Франции Трансляция парада на Елисейских полях — FIGARO Трансляция парада на Елисейских полях — телеканал LCI РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями