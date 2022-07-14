Украина, война, армия и реформы: президент Макрон дал традиционное интервью по случаю праздника 14 июля

Традиционное интервью с президентом Франции 14 июля первый и второй телеканалы страны TF1 и France 2 провели в саду Елисейского дворца.

Франция продолжит оказывать помощь Украине в ее противостоянии агрессии РФ, поскольку война рискует стать затяжной. Париж все выполнит свои обязательства в рамках НАТО по усилению восточного фланга Альянса и поддержке союзников перед лицом российской угрозы. Франции же следует усиливать свою армию и приготовиться к полному отказу от газа из РФ. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон сказал в традиционном телевизионном интервью по случаю национального праздника 14 июля.

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Говоря о войне РФ против Украины, глава французского государства подчеркнул: «Мы все должны быть готовы к тому, что это продлится долго. Лето и начало осени, вероятно, будут очень тяжелыми». Он напомнил о ожесточенных боях, которые идут на востоке Украины, в Донбассе, который стал главной целью российской армии. Макрон отметил «неслыханное мужество», с которым украинцы защищают свою страну в условиях «войны высокой интенсивности», развязанной Россией на территории Европы.

В условиях такой полномасштабной войны, которая до 24 февраля казалась более невозможной на Европейском континенте, но стала реальностью, Макрон указал на необходимость укреплять и усиливать армию Франции. Снижения военных расходов в ближайшие годы не будет, пообещал президент, напомнив, что еще в 2017 году, сразу после прихода к власти, утвердил программу поэтапного увеличения военных расходов. Оборонный бюджет страны в 2023 году вырастет до 44 миллиардов евро, а к 2025-му достигнет отметки в €50 млрд.

Je réponds aux questions de Caroline Roux et Anne-Claire Coudray. https://t.co/FeGJV2QDci — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2022

«Военной» назвал Макрон ситуацию в экономике Франции и ее партнеров по Евросоюзу.

«Реальное изменение в последние несколько дней (...) — это решение России начать перекрывать газ», — заявил президент, говоря о приостановке работы российского газопровода «Северный поток» (официально — на время для технического обслуживания).

«Россия использует энергоносители, как и продовольствие, в качестве оружия войны. Сейчас мы должны приготовиться к сценарию, при котором нам придется полностью обойтись без российского газа», — предупредил президент Франции соотечественников.

Он сообщил, что уже этим летом французское правительство подготовит план мер по сокращению энергопотребления. План «энергетической умеренности» («un plan de sobriété énergétique») будет разработан как для государственных структур, так и крупнейших компаний с главной целью — «потреблять меньше». Макрон также отметил, что Франция продолжает заполнять свои газовые хранилища, которые «к осени будут заполнены на 100%». Помимо плана по снижению энергопотребления, правительство примет срочные меры по ускорению развития возобновляемых источников энергии. Уже летом в парламент будет представлен «экстренный законопроект», который позволит сократить сроки реализации проектов в солнечной энергетике и строительстве морских ветряных электростанций.

В своем интервью 14 июля президент также напомнил, что летом парламент должен утвердить ряд экстренных мер, направленных на повышение покупательной способности французов в условиях ускоряющейся инфляции.

Макрон объявил, что следующим важным законопроектом, который летом поступит в парламент, станет пакет мер по сокращению безработицы и повышению занятости. Новые реформы ожидают систему страхования безработных и сферу профессионального образования.

В ходе традиционного интервью Макрон также призвал парламент, в котором на июньских выборах президентская коалиция потеряла абсолютное большинство, к «ответственному компромиссу» по спорной реформе пенсионной системы. По замыслу главы государства эта реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста, должна вступить в силу летом 2023 года.

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