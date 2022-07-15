«Мы отправляемся завтра». Мемориал жертвам Холокоста в Дранси представил последние письма депортированных
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80 лет назад парижская полиция и жандармерия провели крупнейшую в истории Франции времен Второй мировой войны серию арестов евреев. Операция, начавшаяся 16 июля, получила название «Облава «Вель д’Ив»» по имени столичного Зимнего велодрома, на котором собрали интернированных. 13 152 человек, в том числе 4115 детей, отправились оттуда в лагеря смерти, менее ста человек выжили, из них не выжил ни один ребенок. Мемориал жертвам Холокоста в Дранси, где находился один из лагерей, проводит в эти дни выставку «Мы отправляемся завтра. От Вель-д’Ив до Аушвица». На ней впервые представлены письма интернированных. О выставке и работе с семейными архивами RFI рассказала ее со-куратор Карен Тайеб.
RFI: Выставка приурочена к 80-летию облавы Вель-д’Ив, но на ней представлены письма и из других французских лагерей. Как организована экспозиция?
Карен Тайеб, со-куратор выставки «Мы отправляемся завтра», глава архива французского Мемориала жертвам Холокоста: Эта выставка стала результатом двадцатилетней работы. Все это время мы собирали и изучали архивные документы, которые нам передавали и продолжают передавать близкие жертв Холокоста. Это последние, прощальные письма интернированных, административные документы и фотографии, сохранившиеся в семьях.
В какой-то момент мы поняли, что у нас собрался значительный архив таких писем и документов, и что прощальные письма — отдельная тема для экспозиции. А главное, — что через них можно узнать, как сами интернированные понимали ситуацию. Сегодня нам известно о депортации многое, но выставка проливает свет на то, что знали сами жертвы, к какой судьбе готовились, чего ожидали, на что надеялись, в каких условиях жили, что им было разрешено или запрещено. В письмах звучат голоса самих жертв.
Когда идет речь о депортации евреев, чаще всего вспоминают Вель-д’Ив. Но именно оттуда до на дошло меньше всего писем. Нам удалось идентифицировать только двадцать. Мы представляем оригиналы на выставке, они также воспроизведены на панно, которые представлены на аллее Праведников в Париже. 4 сентября в Дранси состоится актерское чтение писем.
Известно ли, каковы были правила переписки? Кто мог или не мог писать? Как доставали бумагу, чернила?
Конечно, когда тебя задержали на улице, у тебя нет с собой бумаги и ручки. Бумага была в лагерях настоящей драгоценностью, узники в письмах просят близких прислать им на чем и чем писать. Друг другу помогали, и действовал настоящий черный рынок, на котором заключенным продавали бумагу, чернила, почтовые марки. Некоторым удавалось достать открытки. Есть письма, сброшенные из вагонов, увозивших евреев в Аушвиц, и даже написанные в самом Аушвице. Люди всеми силами старались дать знать о себе близким, попрощаться с ними.
Сколько человек свидетельствуют через письма о своем заключении?
На выставке представлено 200 писем, но некоторые из них принадлежат перу одних и тех же узников, так что в целом это примерно 180 человек. Из Франции в лагеря смерти ушли 73 партии узников, каждая представлена письмом.
«Мы пишем тебе это письмо в вагоне, с утра нас везут в неизвестном направлении»
Из письма неизвестной узницы конвоя номер 15, депортированной из лагеря Бон-ла-Роланд в Аушвиц 5 августа 1942 года.
В чем заключалась предварительная работа с семейными архивами?
В год нам присылают документы около пятисот человек. Иногда это только одно письмо и пятьдесят фотографий, иногда наоборот, только письма, а фотографии не сохранились. Все очень по-разному. Кроме документов, приносят и предметы. Например, у нас хранятся серебряные столовые приборы, — это все, что осталось от одной погибшей семьи, эти ложки и вилки сохранила их соседка и передала нам.
Сначала, чтобы передать нам семейный архив, нужно было заранее договориться о встрече с сотрудником музея. Но затем мы поняли, что решение расстаться с фотографиями и письмами погибших близких принять очень нелегко, и люди долго не решаются, откладывают звонок на потом. Поэтому мы решили, что каждый вторник, во второй половине дня, будем принимать без предварительной договоренности. Спонтанное решение принять легче.
На каждого узника мы открываем досье, тщательно обсуждаем условия передачи. Кто-то не хочет, чтобы документы появились в интернете, кто-то предпочитает, чтобы они использовались исключительно для научных исследований, другие - чтобы фотографии близких были представлены на выставках, но не в фильмах (в фильме «Облава Вель д’Ив, стыд и слезы», доступном на сайте телеканала Arte, использованы письма из нашего архива).
Мы понимаем, какую ценность представляют для детей и внуков погибших эти документы, и стараемся убедить их, что у нас они будут в полной сохранности. Перед выставкой мы связались с каждым дарителем, и каждый дал свое безоговорочное согласие. Мы только сожалеем, что не смогли выставить больше.
Как вам удавалось узнать, какое письмо написано в какой партии заключенных?
Если сохранилось имя автора письма, то установить, в каком конвое он или она находились легко. На сегодняшний день идентифицированы все депортированные, их имена высечены на памятных стелах Мемориала жертвам Холокоста. Но бывает, что письмо подписано только именем, и тогда идентифицировать автора сложнее. На выставке представлены несколько писем, авторов которых нам установить не удалось. Может быть, это удастся кому-то из посетителей.
Выставка продлится до 22 декабря 2022 года.
Кураторы: Карен Тайеб, руководитель архива Мемориала жертвам Холокоста, и историк Тал Брутманн.
https://expo-lettresdinternes-veldhiv-auschwitz.memorialdelashoah.org/ressources.html
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