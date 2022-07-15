«Мы отправляемся завтра». Мемориал жертвам Холокоста в Дранси представил последние письма депортированных

ИСТОРИЯ

80 лет назад парижская полиция и жандармерия провели крупнейшую в истории Франции времен Второй мировой войны серию арестов евреев. Операция, начавшаяся 16 июля, получила название «Облава «Вель д’Ив»» по имени столичного Зимнего велодрома, на котором собрали интернированных. 13 152 человек, в том числе 4115 детей, отправились оттуда в лагеря смерти, менее ста человек выжили, из них не выжил ни один ребенок. Мемориал жертвам Холокоста в Дранси, где находился один из лагерей, проводит в эти дни выставку «Мы отправляемся завтра. От Вель-д’Ив до Аушвица». На ней впервые представлены письма интернированных. О выставке и работе с семейными архивами RFI рассказала ее со-куратор Карен Тайеб.

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RFI: Выставка приурочена к 80-летию облавы Вель-д’Ив, но на ней представлены письма и из других французских лагерей. Как организована экспозиция?

Карен Тайеб, со-куратор выставки «Мы отправляемся завтра», глава архива французского Мемориала жертвам Холокоста: Эта выставка стала результатом двадцатилетней работы. Все это время мы собирали и изучали архивные документы, которые нам передавали и продолжают передавать близкие жертв Холокоста. Это последние, прощальные письма интернированных, административные документы и фотографии, сохранившиеся в семьях.

В какой-то момент мы поняли, что у нас собрался значительный архив таких писем и документов, и что прощальные письма — отдельная тема для экспозиции. А главное, — что через них можно узнать, как сами интернированные понимали ситуацию. Сегодня нам известно о депортации многое, но выставка проливает свет на то, что знали сами жертвы, к какой судьбе готовились, чего ожидали, на что надеялись, в каких условиях жили, что им было разрешено или запрещено. В письмах звучат голоса самих жертв.

Когда идет речь о депортации евреев, чаще всего вспоминают Вель-д’Ив. Но именно оттуда до на дошло меньше всего писем. Нам удалось идентифицировать только двадцать. Мы представляем оригиналы на выставке, они также воспроизведены на панно, которые представлены на аллее Праведников в Париже. 4 сентября в Дранси состоится актерское чтение писем.

Записка, написанная Эдит Шуховой из Вель-д'Ив, куда она была интернирована с родителями и двумя сестрами, и адресованная ее однокласснику. Все они будут депортированы из лагеря Питивье, никто из них не выжил. Эдит была депортирована конвоем № 13 31 июля 1942 года. © Mémorial de la Shoah/coll. Roland Crédeville

Известно ли, каковы были правила переписки? Кто мог или не мог писать? Как доставали бумагу, чернила?

Конечно, когда тебя задержали на улице, у тебя нет с собой бумаги и ручки. Бумага была в лагерях настоящей драгоценностью, узники в письмах просят близких прислать им на чем и чем писать. Друг другу помогали, и действовал настоящий черный рынок, на котором заключенным продавали бумагу, чернила, почтовые марки. Некоторым удавалось достать открытки. Есть письма, сброшенные из вагонов, увозивших евреев в Аушвиц, и даже написанные в самом Аушвице. Люди всеми силами старались дать знать о себе близким, попрощаться с ними.

«Первое письмо», рисунок Жоржа Койрански, известного как Жорж Хоран. Интернированный в лагере Дранси 12 июля 1942 года Жорж Койрански был освобожден 12 марта 1943 года благодаря шагам, предпринятым его женой-нееврейкой. В 1947 году он опубликовал серию гравюр, иллюстрирующих историю лагеря Дранси. © Dessin de Georges Koiranski dit Georges Horan, intitulé « la première lettre ».

Сколько человек свидетельствуют через письма о своем заключении?

На выставке представлено 200 писем, но некоторые из них принадлежат перу одних и тех же узников, так что в целом это примерно 180 человек. Из Франции в лагеря смерти ушли 73 партии узников, каждая представлена письмом.

«Мы пишем тебе это письмо в вагоне, с утра нас везут в неизвестном направлении» Из письма неизвестной узницы конвоя номер 15, депортированной из лагеря Бон-ла-Роланд в Аушвиц 5 августа 1942 года.

В чем заключалась предварительная работа с семейными архивами?

В год нам присылают документы около пятисот человек. Иногда это только одно письмо и пятьдесят фотографий, иногда наоборот, только письма, а фотографии не сохранились. Все очень по-разному. Кроме документов, приносят и предметы. Например, у нас хранятся серебряные столовые приборы, — это все, что осталось от одной погибшей семьи, эти ложки и вилки сохранила их соседка и передала нам.

Сначала, чтобы передать нам семейный архив, нужно было заранее договориться о встрече с сотрудником музея. Но затем мы поняли, что решение расстаться с фотографиями и письмами погибших близких принять очень нелегко, и люди долго не решаются, откладывают звонок на потом. Поэтому мы решили, что каждый вторник, во второй половине дня, будем принимать без предварительной договоренности. Спонтанное решение принять легче.

Открытка, адресованная интернированной в лагере Дранси Лине Розе Браунталь ее соседкой госпожой Гуйон. Открытка отклонена цензурой и возвращена отправителю. Лина Роуз Браунталь была арестована во время облавы Вель д'Ив и интернирована в Дранси 16 июля 1942 года. Депортирована конвоем № 34 18 сентября 1942 года, убита в Аущвице. © Mémorial de la Shoah/coll. André Weisman

На каждого узника мы открываем досье, тщательно обсуждаем условия передачи. Кто-то не хочет, чтобы документы появились в интернете, кто-то предпочитает, чтобы они использовались исключительно для научных исследований, другие - чтобы фотографии близких были представлены на выставках, но не в фильмах (в фильме «Облава Вель д’Ив, стыд и слезы», доступном на сайте телеканала Arte, использованы письма из нашего архива).

Мы понимаем, какую ценность представляют для детей и внуков погибших эти документы, и стараемся убедить их, что у нас они будут в полной сохранности. Перед выставкой мы связались с каждым дарителем, и каждый дал свое безоговорочное согласие. Мы только сожалеем, что не смогли выставить больше.

Как вам удавалось узнать, какое письмо написано в какой партии заключенных?

Если сохранилось имя автора письма, то установить, в каком конвое он или она находились легко. На сегодняшний день идентифицированы все депортированные, их имена высечены на памятных стелах Мемориала жертвам Холокоста. Но бывает, что письмо подписано только именем, и тогда идентифицировать автора сложнее. На выставке представлены несколько писем, авторов которых нам установить не удалось. Может быть, это удастся кому-то из посетителей.

Выставка продлится до 22 декабря 2022 года.

Кураторы: Карен Тайеб, руководитель архива Мемориала жертвам Холокоста, и историк Тал Брутманн.

https://expo-lettresdinternes-veldhiv-auschwitz.memorialdelashoah.org/ressources.html

Абрам Гринтуш и Пинхас Каликштайн с другими интернированными в лагере Питивье , Франция, 1942 г. © Mémorial de la Shoah/coll. Suzanne Topeza

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