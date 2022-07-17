Лесные пожары охватили более 10 тысяч гектаров во французской Жиронде

Лесные пожары начались 12 июля на территории Жиронды, юго-западного департамента Франции. К 17 июля пламя распространилось на территории более 10 тысяч гектаров. Этот пожар называют самым крупным и страшным за последние десятилетия.

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В Жиронде пламенем охвачены территории в бассейне Аркашона в Ла-Тест-де-Буш и в коммунах Ландирас и Гильос. По данным к утру воскресенья, 10 600 гектаров леса сгорели, 14 400 жителей Жиронды были вынуждены эвакуироваться. Муниципалитеты принимают эвакуированных в специальных центрах размещения или в залах для приемов в местных учреждениях, где еще есть свободные места.

В воскресенье, 17 июля, в 38 департаментах Франции, главным образом, на Атлантическом побережье, введен оранжевый уровень опасности в связи с аномальной жарой. Погодные условия осложняют борьбу с пожарами. «Это очень сложно. Условия в адские, потому что жара стоит ужасная. Ветры постоянно меняют направление», — прокомментировал ситуацию Бруно Лафон, мэр Биганоса, расположенного недалеко от Ла-Тест-де-Буш.

16 июля 2022, Ландирас AP

В борьбе с огнем в Ландирасе и Ла-Тест-де-Буш задействованы 1200 пожарных, для тушения 17 июля используются четыре самолета Canadairs и два Dash.

Утром глава Сената Жерар Ларше посетил оперативный командный пункт в Ла-Тест-де-Буш, а затем в Вилландро. Ларше назвал пожары в Жиронде экологической катастрофой.

Nouveau point de situation, cette fois au poste de commandement opérationnel de Villandraut alors que l’incendie de Landiras a été bien contenu cette nuit mais n’est toujours pas fixé. #gironde pic.twitter.com/p4IIID6SsR — Gérard Larcher (@gerard_larcher) July 17, 2022

15 июля премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что пожар вспыхнул из-за загоревшегося электромобиля. Затем ее слова были уточнены: причиной бедствия стал фургон с двигателем внутреннего сгорания, загоревшийся на лесной трассе 214 из-за проблем с электроникой.

«Слова Элизабет Борн не соответствуют истине», — заявил мэр Ла-Тест Патрик Даве.

«Пожар действительно начался в фургоне, который сломался и имел проблемы с электричеством. Его водитель пытался оповестить аварийные службы, но поломка произошла в районе, где нет телефонной связи. Ему пришлось отъехать от места происшествия, чтобы вызвать пожарную бригаду. Но было уже слишком поздно», — объяснил Даве.

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