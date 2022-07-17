Исполнилось 80 лет со дня крупнейшей в истории Франции времен Второй мировой войны серии арестов евреев, получившей название «облава Вель-д’Ив». 16 и 17 июля Франция отмечает память жертв депортации. «Мы не покончили с антисемитизмом», — сказал президент Эмманюэль Макрон в речи, произнесенной в бывшем лагере на церемонии инаугурации нового мемориального музея в Питивье.

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16 и 17 июля 1942 года на территории Зимнего велодрома в Париже французская полиция и жандармерия собрала 13 152 евреев, в том числе 4115 детей, которые затем были отправлены в лагеря смерти. Менее сотни взрослых, прошедших бесчеловечные испытания, выжили, среди выживших не было ни одного ребенка.

С Зимнего велодрома интернированных сначала отправили в другие французские концентрационные лагеря, где уже находились интернированные евреи. Затем поезда увозили их «на восток», «в неизвестном направлении». Почти все заключенные погибли в Аушвице и других лагерях смерти.

Один из лагерей находился в городе Питивье (департамент Луаре). 80 лет спустя на местном вокзале под эгидой парижского Мемориала жертвам Холокоста открылся новый музей. С этого вокзала в Аушвиц ушли восемь составов с заключенными, увозя с собой 8100 депортированных. «Этот вокзал — место, где событие французского масштаба стало всеевропейским геноцидом, — сказал на инаугурации музея директор Мемориала жертвам Холокоста Жак Фредж. Он отметил, что музей предназначен «прежде всего для школьников».

Вокзал площадью 400 кв. метров по-прежнему принадлежит французской железнодорожной компании SNCF. Здесь Центр по изучению лагерей для интернированных департамента Луаре намерен проводить исследовательскую и педагогическую работу. «Лицом к возрастающему антисемитизму, расизму и теориям заговора это становится нашим приоритетом, — подчеркнул Жак Фредж. (…) С учащимися мы можем, в частности, обсуждать такие вопросы: „Каковы последствия расизма в истории?“

Питивье — второй по количеству депортированных лагерь во Франции после Дранси (Сена-Сен-Дени). В общей сложности в лагерях департамента, таких как Питивье или Бон-ла-Ротонд, в 1941–1943 годах содержались 16 000 евреев. В одном из залов музея представлен фоторепортаж, по минутам рассказывающий об «облаве Зеленого билета», первой крупной серии арестов евреев во Франции. 14 мая 1941 года 3 747 евреев, в основном мужчины, уроженцы Польши, были арестованы и перевезены в лагеря Питивье и Бон-ла-Роланд. Все они вошли в первую партию заключенных, отправленную в Аушвиц в марте 1942 года.

Экспозиция другого зала рассказывает о восьми поездах смерти — здесь представлены административные документы, такие как отчеты полиции и железнодорожного ведомства, фотографии депортированных и др.

Глава французского правительства Элизабет Борн, выступая по случаю 80-летия облавы Вель-д’Ив, сказала, что в тот день «Франция потеряла часть своей души». «Франция предала 13 000 человек мучениям, ненависти и смерти», — сказала она, подчеркнув, что французские власти «пошли дальше, чем того требовали нацисты».

«Это наши законы, наша полиция послужили задержанию тысяч человек, это наша страна оставила из задыхаться здесь (на Зимнем велодроме — RFI), — заявила глава правительства. Она призвала французов «взглянуть своей истории в лицо».

«Мы будем бороться с антисемитизмом во всех его проявлениях», — заключила она.

Уничтожать страницы истории, которые нам не нравятся, умалчивать их содержание или преуменьшать их значимость — не значит быть патриотом. Элизабет Борн, премьер-министр Франции, речь на церемонии чествования памяти жертв облавы Вель-д'Ив.

16 июля 1995 года президент Франции Жак Ширак официально признал ответственность французских властей за депортацию евреев, положив тем самым конец пятидесяти годам умолчания. 16 февраля 2009 года Государственный совет Франции, высшая инстанция административной юстиции страны, также признал, что Франция несет ответственность за депортацию. В Госсовет обратился суд Парижа в связи с иском дочери погибшего в Аушвице узника.

Ранее французские евреи, пережившие Холокост, а также дети депортированных получили от правительства финансовые компенсации.

В период с 1942 по 1944 годы из Франции были депортированы 75 721 евреев, в том числе 11 000 детей. В целом Холокост во Франции унес жизни 80 000 человек. Из лагерей вернулись 2566 человек.

Против исторического ревизионизма

Президент Эмманюэль Макрон посетил 17 июля новый мемориальный музей депортации, его сопровождали министр внутренних дел Жеральд Дарманен, министр школьного образования Пап Ндиайе, два депутата департамента Луаре, принадлежащие к крайне правой партии «Национальное объединение», а также историк депортации Серж Кларсфельд.

«Антисемитизм может принимать другие лица, драпироваться в другие слова, (...) но он возвращается», — сказал президент в речи, которую он произнес в присутствии бывших узников и других собравшихся. — Антисемитизм неистовствует в варварстве терроризма(.. .), он живет в череде антисемитских преступлений, он выставляет себя напоказ на стенах наших городов (...), он оскверняет наши могилы и портреты Симоны Вейль, он вмешивается в дебаты на определенных платформах, пользуется благодушием некоторых политических сил, процветает в новой форме исторического ревизионизма».

Эмманюэль Макрон напомнил, что «ни маршал Петен, ни Лаваль, ни Буске, ни Даркье де Пельпуа (фигуры режима Виши, виновные в депортации евреев — RFI), никто из них не хотел спасать евреев. Это фальсификация истории», подчеркнув, что «у тех, кто потворствует этой лжи, есть проект разрушения Республики и единства нации». Во время президентских выборов крайне правый кандидат Эрик Земмур неоднократно повторял. что маршал Петен согласился на депортацию евреев иностранного происхождения, чтобы «спасти» французских евреев.

Эмманюэль Макроон также повторил слова президента Жака Ширака, первым признавшего ответственность Франции за депортацию: «Это темное время навсегда запятнало нашу историю. Франция в тот день совершила непоправимое».

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