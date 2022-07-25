Sputnik France ликвидирован по решению суда. Агентство перезапустилось под названием Sputnik Afrique

Пропаганда

Агентство Sputnik France перезапустилось как Sputnik Afrique и теперь будет работать на франкоязычную аудиторию в Африке.

О том, что кремлевское агентство Sputnik France еще 4 мая было «незаметно» признано банкротом, сообщило на прошлой неделе издание Le Monde. В четверг, 21 июля, эту информацию агентству AFP официально подтвердил директор французского отделения Sputnik Владимир Морозов. В этот же день Sputnik France перезапустился как Sputnik Afrique и теперь будет работать на франкоязычную аудиторию в Африке.

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Как выяснили журналисты Le Monde после того, как в начале марта официальные российские СМИ Sputnik France и RT France были заблокированы во Франции по решению Евросоюза, «некоторые шеф-редакторы» пытались найти обходные пути. В частности, в редакции обсуждалось создание телеграм-канала под названием «Трудные времена» (Fil à retordre). Однако французским сотрудникам дали понять, что «продолжения не будет».

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, французская редакция Sputnik сообщила о блокировке доступа к своим страницам в YouTube, Facebook и Instagram. «Вся команда Sputnik France остается полностью мобилизованной, чтобы продолжать информировать вас, в том числе через Telegram», — говорилось в заявлении агентства в Twitter, который тогда еще был доступен для Sputnik и RT. В этом же сообщении указывался адрес официального телеграм-канала Sputnik France. Однако сегодня этот канал (@sputnikfrance_officiel) больше не доступен.

«Кассы опустели»

На фоне запрета официальных российских СМИ в Европе сотрудники Sputnik France, агентства с жесткой пропагандистской линией, рассказали Le Monde, что им стали поступать угрозы. Один из них на условиях анонимности сказал изданию, что ему и его коллегам посоветовали не выходить из дома. Прощальной вечеринки по случаю закрытия редакции в Sputnik France тоже решили не устраивать. Российское руководство филиала в лице Владимира Морозова и Натальи Новиковой никак не комментировало ситуацию.

27 сотрудников французской редакции Sputnik были уволены в мае — после решения суда о ликвидации агентства. В марте им еще выплатили зарплаты, однако в апреле «кассы опустели», и журналисты получили положенные им деньги через AGS — систему гарантийных выплат, которая включается при банкротстве предприятий.

Судебные разбирательства о ликвидации Sputnik France могут продлиться до 2024 года, сообщает AFP. Назначенный судом ликвидатор компании Кристоф Бассе заявил, что у агентства остались долги в размере 500 тысяч евро. По его словам, около половины этой суммы осталось в России. Попытки получить деньги «пока безуспешны».

При этом журналисты Sputnik France анонимно жалуются на разницу в обращении с ними и с их коллегами с RT France — телеканала, у которого всегда была более «приглаженная» редакционная политика, ориентированная на внутрифранцузскую повестку. Сотрудники Sputnik задаются вопросом, каким образом их коллеги из RT продолжают получать финансирование — ведь банковские переводы из России больше не работают.

Несмотря на санкции и блокировку сайта, кремлевскому телеканалу удается как-то держаться на плаву и даже строить планы на сентябрь. Как пишет Le Monde, осенью в парижской редакции RT надеются перезапустить выпуски новостей — правда, не могут пока найти сотрудников. Контент RT France остается доступен во Франции и в других странах ЕС только с помощью VPN. Материалы RT также распространяет на своих страницах в соцсетях российское посольство во Франции: его аккаунты не были заблокированы.

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Курс на Африку

Одновременно с новостью о судебной процедуре ликвидации Sputnik France стало известно о том, что сайт агентства, который перестал обновляться четыре с половиной месяца назад, был перезапущен. Теперь он называется Sputnik Afrique и вещает на франкофонную Африку. Редакционная политика остается неизменной: официальная российская пропаганда («В Украине киевские наемники теряют боевой дух») перемежается с кликбейтными заголовками («Российские ветеринары спасли белого медведя, в пасти у которого застряла консервная банка»).

La ligne édito semble identique à celle de Sputnik France avant son blocage, avec une reprise décontextualisée de la propagande officielle sur "l'opé militaire spéciale" et des articles clickbait. A voir comment les activités des "instructeurs russes" au Mali seront couvertes. pic.twitter.com/GznWcfHREJ — Colin Gerard (@_ColinGerard) July 22, 2022

«Такая реорганизация отражает тенденцию на укрепление российской внешней политики в Африке», — отмечает французский исследователь кремлевских СМИ Максим Одине. Однако, по его словам, курс на Африку свидетельствует прежде всего о стратегии выживания для французского сайта Sputnik, который после начала войны потерял свою аудиторию во Франции.

Россия официально объявила о намерении усилить медийное присутствие на африканском континенте еще в октябре 2019 года, в ходе саммита Россия-Африка. Тогда же глава RT France Ксения Федорова рассказала о планах телеканала открыть бюро в Северной Африке. С тех пор у французской редакции RT появился собственный корреспондент в Тунисе, но так и не появилось полноценной редакции на континенте.

16 марта издание Jeune Afrique («Молодая Африка») сообщило, что госпожа Федорова ведет неформальные переговоры о партнерстве с Maliactu, малийским сайтом с открыто пророссийской позицией. В RT France эту новость назвали «фейком».

Как писало в конце марта издание Le Monde, на совещании 14 марта сотрудники RT France задали вопрос о возможности релокации в Африку в случае открытия бюро на континенте. Внятного ответа на этот вопрос они не получили.

Одновременно 22 июля агентство Bloomberg сообщило, что сейчас RT готовится к открытию первого англоязычного бюро в ЮАР. Его возглавит Пола Слиер, южноафриканская телеведущая, руководитель ближневосточного бюро канала. Изначально в RT сообщали о планах открыть первый хаб на континенте в Найроби (Кения), однако решение начать с редакции в Йоханнесбурге свидетельствует об отклонении от намеченного курса. О причинах в RT предпочли не распространяться.

Как пишет Bloomberg, появление первого бюро RT в Африке дополнит «скоординированную кампанию российских дипломатов в СМИ и социальных сетях на континенте по противодействию обвинениям Европы и США в том, что вторжение России [в Украину] является необоснованным и ведет к росту мировых цен на продовольствие и топливо».

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