Макрон призвал страны Африки четко высказаться по поводу войны РФ против Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершает пятидневную поездку по странам Африки — вечером 25 июля он прибыл в Камерун, после чего отправится в Бенин и Гвинею-Бисау. Сегодня, 26 июля, в столице Камеруна французский лидер прокомментировал отношение многих африканских государств к войне в Украине, а также сделал важное заявление, касающееся французского колониального прошлого. Макрон заявил о «полном» открытии французских архивов, посвященных «трагическим» моментам истории Камеруна, связанным с Францией.

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Заявления были сделаны в ходе совместной пресс-конференции Макрона с 89-летним президентом Камеруна Полем Бийя, который возглавляет эту страну уже почти 40 лет (с 1982 года).

В день приезда Макрона в камерунскую столицу Яунде представители нескольких политических партий этой страны призвали его признать «преступления колониальной Франции»*.

«У нас есть исторический спор с Францией. Проблема возникла не из-за прихода Макрона. Мы используем эту возможность, чтобы пробудить камерунцев в отношении проблемы с Францией, которая заключается в том, чтобы положить все (факты) о преступлениях Франции на стол и окончательно решить ее, если мы хотим иметь мирные отношения», — заявил Бедимо Кюо, член Африканского движения за новую независимость и демократию (MANIDEM). Валентин Донгмо, член того же движения, призвал главу французского государства «признать преступления колониальной Франции, как она начала это делать в Алжире».

На совместной пресс-конференции с президентом Полем Бийя французский лидер откликнулся на этот призыв и попросил историков «пролить свет» на действия Франции в Камеруне в период колонизации и после обретения страной независимости, объявив о «полном» открытии французских архивов, посвященных этим «болезненным» и «трагическим» моментам.

«Я надеюсь, что мы сможем провести и запустить совместную работу камерунских и французских историков», — заявил Макрон. «Необходимо установить» «ответственность» на основе фактов, добавил он.

Кроме того, на пресс-конференции президент Франции осудил «лицемерие», слышимое «особенно на африканском континенте», когда многие страны Африки не признают однозначно и четко российскую «одностороннюю агрессию» в отношении Украины.

Он подчеркнул, что Европейский Союз решил «сделать все, чтобы остановить эту войну, не участвуя в ней», и применить санкции к «России, чтобы блокировать ее военные усилия» и «изолировать ее дипломатически».

«Вот где вы нам нужны, потому что, если вы этого не сделаете, эта модель (вторжения в такую страну, как Украина — Прим. ред.) будет повторяться снова и снова.

Это не тот международный порядок, который мы хотим, (не тот порядок), который основан на сотрудничестве и уважении суверенитета каждой стороны», — добавил Макрон.

Одной из целей визита французского президента в Африку является обсуждение проблемы продовольственной безопасности, которая стала следствием войны в Украине.

Последствий «войны, развязанной Россией в Украине, не удастся избежать ни Африке, ни Ближнему Востоку, ни Европе», — сказал президент Франции, подчеркнув, что сильнее всего могут пострадать африканские страны, — столкнувшись с нехваткой продовольствия.

И рассказал о том, что обсудил с камерунским президентом (и обсудит с лидерами других стран континента — Прим. RFI) французскую инициативу FARM («Миссия по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости»). Запущенная в конце марта совместно с Европейским союзом, Большой семеркой и Африканским союзом, миссия направлена на «предотвращение пагубного воздействия войны, которую ведет Россия в Украине», увеличение сельскохозяйственного производства и перераспределения продовольствия в страны, испытывающие его нехватку.

P. S. Одновременно сейчас проходит и африканское турне главы МИД РФ Лаврова, который пытается заручиться «поддержкой» стран континента в вопросе войны против Украины.

*После поражения Германии в Первой мировой войне Лига Наций передала большую часть немецкой колонии Камерун Франции, а остальную — западную часть, граничащую с Нигерией, — Великобритании. До получения Камеруном независимости в 1960 году французские власти кроваво подавляли «маки» (партизан) из националистической партии UPC (Союз народов Камеруна), участвовавших в вооруженной борьбе против колонизатора и его камерунских союзников. Десятки тысяч активистов UPC, включая лидера борьбы за независимость Рубена Ум Ньобе (1913-1958), были уничтожены французской армией, а после обретения независимости репрессии продолжились с применением камерунских войск режима Ахмаду Ахиджо (первый президент Камеруна, с 1960 по 1982-й год).

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