Продовольствие тоже стало «российским оружием войны»: подробности визита Макрона в Африку

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершает турне по странам центральной и западной Африки — вечером 25 июля он прибыл в Камерун, после чего отправился в Бенин, а затем побывает в Гвинее-Бисау. Турне главным образом посвящено продовольственному кризису, вызванному войной в Украине, и вопросам безопасности, заявили в Елисейском дворце. Там также отметили, что президент хочет «сохранить нить обновления отношений Франции с ее африканскими партнерами». К слову, большой вред этим отношениям в последние годы наносила Россия. И как раз сейчас, так уж совпало, глава МИД РФ Лавров тоже проводит турне по нескольким африканским странам — чтобы добиться их «поддержки» в войне против Украины и «соблазнить» российским зерном (под видом которого может продаваться и ворованное украинское, уверены в Киеве).

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Президент Макрон еще ни разу не посещал эти страны Африки — Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау. В Камерун он прибыл вечером 25 июля. 27 июля отправился в Бенин, страну, которую Елисейский дворец считает «все более связанной с проблемами Сахеля». А завершит свое африканское турне Макрон 29 июля в Гвинее-Бисау. Визит в эту страну важен еще и потому, что она только что, в начале июля, получила ротационное председательство в Экономическом сообществе государств Западной Африки (ЭКОВАС).

Макрона сопровождают несколько министров — включая главу МИДа, министра обороны и государственного секретаря по вопросам развития.

Эммануэль Макрон хочет сделать Африку одним из приоритетов своего второго пятилетнего срока — на фоне конкуренции со стороны Китая и России, но делая ставку на «мягкую силу», а не на политику или вооруженные силы, традиционные инструменты влияния Франции, отмечает AFP.

«Контрнаступление» в Камеруне

«Мы должны быть лучше, эффективнее», — сказал Макрон 26 июля в камерунской столице Яунде. По его мнению, у Франции нет другого выбора, если она хочет и дальше сохранять влияние на континенте.

В течение последних примерно двадцати лет «нас оттеснили» конкуренты, «возможно, потому что мы впали в спячку», отметил французский президент — в то время как Китай, Индия, Россия, Турция и Германия захватили значительную часть местного рынка. В результате на долю французских компаний, которых здесь насчитывается около двухсот, сейчас приходится лишь около 10% в экономике Камеруна, тогда как в 1990-х годах их доля составляла 40%.

«Отступление» французов в Камеруне и во многих других странах Африки произошло и в сфере политического и военного влияния, тогда как не жалевшая ресурсов Москва усилила свое присутствие на континенте. И делала это, в том числе, используя пропагандистское оружие и напоминая о местным жителям о французском колониальном прошлом.

Перед приездом Макрона представители нескольких камерунских политических партий призвали его признать «преступления колониальной Франции»*.

Открытое письмо — за подписью французских и камерунских историков, деятелей культуры и журналистов — с призывом признать французскую ответственность за происходившее в Камеруне, вышло и в газете Le Monde.

«Во время своего первого официального визита в Камерун (Макрон) столкнется с призраками колониальной, а затем неоколониальной войны, которую Франция вела, цензурировала и затем последовательно отрицала на протяжении шестидесяти лет. Станет ли он первым президентом Франции, который официально признает эту реальную войну и снимет одно из последних великих французских табу послевоенного периода? [...]. Мало кто из французов знает об этом, но камерунцы были в авангарде движения за независимость Африки. С момента своего создания в 1948 году Союз народов Камеруна (UPS) требовал независимости страны. […] Париж ответил […] преследованиями и насилием», — говорится в письме.

«Извлекая уроки из поражений в Индокитае и вскоре в Алжире, французские лидеры, такие как Пьер Мессмер (в 50-е годы — Верховный комиссар Французского Камеруна, Верховный комиссар Французской Экваториальной Африки, Верховный комиссар Французской Западной Африки, позднее — премьер-министр Франции — Прим. RFI), Жак Фоккар (В 1960—1974 — руководитель секретариата президента Франции по делам Африки и Мадагаскара. Главный проводник геополитического проекта Françafrique — Прим. RFI) и генерал де Голль, решили кооптировать новые профранцузские камерунские элиты, доверить им фасад независимости в 1960 году и делегировать им важную задачу „поддержания порядка“ под бдительным присмотром влиятельных французских технических советников. Система Françafrique, первой лабораторией которой стал Камерун, была вскоре продублирована в других бывших французских колониях, таких как Габон, Сенегал и Кот-д’Ивуар», — также напомнили авторы письма.

И обратились к французскому президенту с призывом: «В течение пяти лет Эмманюэль Макрон демонстрировал свое желание пролить свет на роль Франции во время войны в Алжире и геноцида тутси в Руанде. Настало время, чтобы французское государство полностью взяло на себя ответственность за камерунскую трагедию».

На совместной пресс-конференции с камерунским президентом Полем Бийя французский лидер откликнулся на эти призывы и попросил историков «пролить свет» на действия Франции в Камеруне в период колонизации и после обретения страной независимости. В связи с этим Макрон объявил о «полном открытии» французских военных и дипломатических архивов, посвященных этим «болезненным» и «трагическим» моментам.

«Необходимо установить ответственность» на основе фактов, добавил он.

К слову, авторы упомянутого выше письма в Le Monde также напомнили в нем о том, что и сейчас у власти в Камеруне — прямой «наследник» установленной французами системы «фасадной независимости»: «В стране было всего два президента, „переизбранных“ на сфальсифицированных выборах: Ахмаду Ахиджо, ставший президентом в 1958 году, и Поль Бийя, сменивший его в 1982 году. Сейчас ему 89 лет, и он, вопреки всему, остается карикатурным „другом Франции“, не являясь („другом“) камерунского народа: на протяжении многих лет его режим подавляет любую форму политической оппозиции и без колебаний использует методы „борьбы с повстанцами“, унаследованные от войны 1950-х и 1960-х годов, для подавления англоязычных протестных движений. Все это насилие и нарушения прав человека не помешают Полю Бийя отпраздновать 6 ноября 40-летие его вступления на пост президента Камеруна».

Пресс-конференция президентов Франции и Камеруна. 26.07.2022 AFP - LUDOVIC MARIN

Камерунский президент, который, несмотря на преклонный возраст, не спешит отдавать власть, никак не прокомментировал инициативу Макрона о создании совместной комиссии историков, отметил корреспондент Le Monde: «Дважды во время совместной пресс-конференции 89-летний Поль Бийя делал вид, что не слышит вопросов […], особенно когда его спросили, намерен ли он баллотироваться на следующих выборах в 2025 году».

Макрон, который избегал комментариев, касающихся «внутриполитических» вопросов Камеруна, не преминул, тем не менее, вставить несколько «шпилек» относительно дипломатических приоритетов камерунских властей.

Учитывая то, что в марте в ООН Камерун воздержался от осуждения российского вторжения в Украину, Макрон осудил «лицемерие», наблюдаемое «особенно на африканском континенте», которое заключается в непризнании «односторонней агрессии» России.

Он подчеркнул, что Европейский cоюз решил «сделать все, чтобы остановить эту войну, не участвуя в ней», и применить санкции к «России, чтобы блокировать ее военные усилия» и «изолировать ее дипломатически». «Вот где вы нам нужны, потому что, если вы этого не сделаете, эта модель (вооруженного вторжения в суверенную страну — Прим. RFI) будет повторяться снова и снова», — сказал президент Франции. «Это не тот международный порядок, которого мы хотим, (не тот порядок), который основан на сотрудничестве и уважении суверенитета каждой стороны», — добавил Макрон.

Президент Франции также заявил, что с начала войны в Украине намеренно распространяются «небылицы» о том, что якобы «европейские санкции станут причиной мирового продовольственного кризиса, в том числе, в Африке». Это «совершенно неверно, просто продовольствие, как и энергетика, стали российским оружием войны», — сказал он, стоя рядом с Полем Бийя, в чьем окружении есть «чувствительные» к путинским «аргументам» люди, подчеркивает Le Monde.

Более того, в апреле, уже после начала войны РФ против Украины, Камерун подписал оборонное соглашение с Москвой — решение, которое сам Поль Бийя называет «дипломатической рутиной».

Отвечая на вопрос корреспондентов RFI, президент Камеруна заявил: «Мы подписали соглашение о сотрудничестве с этой страной (с Россией), срок действия которого истек. Мы продлили его и переподписали. Поездка моего министра (обороны) в Россию не имела никакого отношения к военной ситуации в Украине. Мы привыкли подписывать такие соглашения, и в Африке есть много стран, у которых есть соглашения с Россией…».

Президент Франции осудил «гибридное присутствие» РФ в Африке и пообещал увеличить французскую официальную поддержку странам континента в области безопасности. (В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров, также находящийся в турне по Африке, заверил, что его страна «значительно увеличит» свою роль на континенте).

Франция — это «страна, которая больше всего привержена (делу помощи) африканским государствам, по их просьбе, ради их безопасности», — заявил Макрон. В качестве доказательства он пообещал вместе с Камеруном продолжать борьбу против боевиков нигерийской террористической группировки «Боко Харам», действующих на севере страны.

Администрация президента Камеруна представила этот визит Макрона как «возможность для глав двух государств подтвердить прочность оси Яунде-Париж в атмосфере взаимопонимания и уважения».

На пресс-конференции с камерунским президентом Макрон упомянул и о предложенной Парижем для Африки инициативе FARM («Миссия по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости»). Запущенная в конце марта совместно с Европейским союзом, Большой семеркой и Африканским союзом, миссия направлена на «предотвращение пагубного воздействия войны, которую ведет Россия в Украине», на увеличение сельскохозяйственного производства в глобальном контексте отсутствия продовольственной безопасности.

После обеда с Полем Бийя и его супругой Шанталь, Эммануэль Макрон встретился с представителями камерунской молодежи и гражданского общества в «деревне Ноа».

Здесь его принял знаменитый французский теннисист, музыкант, 62-летний Янник Ноа, развивающий центр досуга и образования в рабочем окраинном квартале на севере Яунде, где он живет несколько месяцев в году. Именно в этой деревне, ставшей частью столицы, Янник Ноа (мать которого — француженка, а отец — камерунец), провел и большую часть своего детства.

Янник Ноа спел для президента Франции несколько своих хитов. 26.07.2022 AFP - LUDOVIC MARIN

Макрон уточнил во время этого неформального визита** некоторые детали работы франко-камерунской исторической комиссии: она может быть создана в течение трех месяцев и должна будет представить свой отчет в течение двух лет.

Бенин: Макрон не хочет быть «учителем»

Бенинский этап турне французского президента был отмечен вопросом реституции культурных ценностей и обсуждением ситуации в области безопасности — в связи со «смещением в сторону прибрежных стран террористической угрозы, затрагивающей север Бенина и север Того», сообщил корреспондент RFI.

На прошлой неделе президент Франции заявил о своем желании «пересмотреть все [военные договоренности Франции] на африканском континенте к осени», в то время как силы французской операции «Бархан» (а также европейские силы специального назначения «Такуба» (Task Force Takuba)) находятся в процессе завершения своего выхода из Мали (напомним, решение о полном уходе из этой страны было принято Парижем, в первую очередь, из-за сотрудничества малийской хунты с наемниками российской «ЧВК Вагнера»).

Программа французского президента не предусматривает никаких встреч с бенинской оппозицией. Тем не менее, ее представители уверены, что Макрон мог бы призвать президента Патриса Талона выпустить на свободу всех политзаключенных, включая Жоэля Аиво, получившего 10 лет заключения, и Рекью Мадуга, приговоренную к 20 годам. «Это тот минимум, который президент Франции Макрон, страны прав человека, вправе потребовать от президента Талона», — сказал Алассан Тигри, вице-президент партии «Демократы».

Около 75 левых французских парламентариев в открытом письме тоже предупредили президента Эммануэля Макрона об «авторитарных эксцессах» в Бенине. «Положение политических оппонентов режима (президента Патриса) Талона [становится] все более тревожным», большинство крупных оппозиционеров в Бенине подверглись судебному преследованию и сейчас живут в изгнании, напомнили депутаты. Поскольку до следующих парламентских выборов в Бенине остается всего пять месяцев, парламентарии надеются, что визит Макрона «не послужит одобрением режима, а наоборот, станет возможностью показать, что Франция не глуха к политической ситуации и авторитарным эксцессам режима Патриса Талона».

В Елисейском дворце подчеркнули, что Макрон может высказать свое мнение лишь «в контексте прямых переговоров» между главами государств. Президент Франции ни в коем случае не хочет выставлять себя в качестве «учителя» или образца для подражания, отметили в Елисейском.

Эмманюэль Макрон с Патрисом Талоном во дворце президента Бенина в городе Котону. 27.07.2022 AFP - LUDOVIC MARIN

Газета Mourya (Нигер) подчеркнула в связи с этой «нейтральной» позицией французского президента: «Макрон II (то есть, Макрон второго президентского срока — Прим. RFI), похоже, отказался от некоторых принципов Макрона I, которые заключались в том, чтобы избегать сторонников пожизненной власти, диктаторов и других тиранов…».

«Франция изменила свой подход, — объясняет газета, — потому что, теряя одну за другой (страны Африки) — Центральноафриканскую республику, куда влезли русские и руандийцы, ДРК, которая на самом деле не принадлежит ни одной державе, а также Габон и Руанду, которые присоединились к (британскому) Содружеству наций, терпит большой ущерб в экономическом, геополитическом и геостратегическом плане одновременно».

Встреча Макрона и Талона прошла утром 27 июля, после чего президенты отправились на выставку, посвященную 26 произведениям искусства из королевских сокровищ Абомея (Абомей — город в Бенине, древняя столица государства Дагомея). Франция уже почти четыре года придерживается политики плотного музейного сотрудничества с Бенином. Эта политика привела не только к реституции в ноябре прошлого года упомянутых 26 произведений, но и к финансовой поддержке строительства музея для их размешения.

Помимо культуры, в «меню» переговоров — вопросы безопасности.

В мае власти Бенина заявили, что с конца 2021 года зафиксировали около двадцати атак вооруженных джихадистских групп. Ситуация очень внимательно изучается в Париже. Франция заявляет, что готова оказать Бенину конкретную помощь в плане поддержки с воздуха, разведки и техники, а также в области увеличения масштабов тренировки военных (французы уже и так занимаются обучением бенинских солдат на севере страны).

*После поражения Германии в Первой мировой войне Лига Наций передала большую часть (4/5 территории) немецкой колонии Камерун — Франции, а остальную часть, граничащую с Нигерией, — Великобритании. До получения страной независимости в 1960 году французские силы жестоко подавляли «маки» (партизан) из националистической партии UPC (Союз народов Камеруна), участвовавшей в вооруженной борьбе против колонизатора и его камерунских союзников. Десятки тысяч (по другим оценкам — сотни тысяч) участников UPC, включая лидера борьбы за независимость Рубена Ум Ньобе (1913-1958), были уничтожены французскими силами, а после обретения независимости репрессии продолжились с применением камерунских войск режима Ахмаду Ахиджо (первый президент Камеруна, с 1960 по 1982-й год).

**Связи Ноа с деревней Этуди укрепились, когда в 2017 году он, после смерти своего отца, унаследовал титул «традиционного вождя», отмечает AFP. На семейной территории он создал парк, многочисленные спортивные площадки, уделяет большое внимание школе, созданной его матерью, учителем французского языка, в саду семейного дома в 1960-е. 400 учеников сейчас учатся там на французском и английском языках, которые являются официальными языками Камеруна.

«Как франко-камерунец, я всегда чувствителен к отношениям между двумя странами. У меня нет особого выбора, это моя судьба», — сказал Ноа, который, однако, не захотел отвечать на политические вопросы, считая это делом «деликатным». Прием, устроенный для делегации Макрона, завершился концертом молодых камерунских музыкантов и самого Ноа, который исполнил несколько хитов.

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