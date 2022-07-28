Зима без газа близко. Французские СМИ о стратегическом оружии Путина — энергоносителях

Украинские активисты на акции в Брюсселе потребовали от ЕС ввести эмбарго на российский газ и топливо. Тем временем, как пишут французские СМИ, Москва может сама лишить Европу газа уже этой зимой, что может иметь катастрофические последствия для экономики

Жители Европы готовятся к непростой зиме: стоимость энергоресурсов продолжает расти, а газа, треть которого страны ЕС импортируют из России, может не хватить, предупреждают политики и экономисты. Власти Франции призвали граждан сократить потребление электричества, для предприятий же меры экономии и вовсе будут обязательными. Однако аналитики предупреждают, что и этих мер может не хватить. Русская служба RFI собрала главные публикации французских СМИ о беспрецедентном энергетическом кризисе, грозящем республике и в целом ЕС уже в ближайшие месяцы.

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«Газпром» — один из ведущих поставщиков газа в Европу — в конце июля в два раза сократил его прокачку по «Северному потоку». Остановлена эксплуатация еще одной турбины. Теперь газопровод работает примерно на 20% от своей максимальной мощности. Цены на газ на Лондонской бирже на фоне этой новости превысили две тысячи долларов за тысячу кубометров. Это в четыре раза больше, чем в июле прошлого года.

Официальная причина, на которую ссылаются в Москве для сокращения поставок, — технические вопросы и необходимостью капитального ремонта одной из турбин, а также проблемы с передачей уже отремонтированного газотурбинного двигателя Siemens из Канады.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова заявил, что «Газпром» прокачивает столько газа, сколько возможно, в связи с «техническими» ограничениями и санкциями.

Однако французские СМИ слова спикера Кремля не убедили.

«Российский газ — это стратегическое оружие в гибридной войне Владимира Путина, — считает колумнист газеты Le Figaro Изабель Лассер. — Европейцы теперь должны жить под дамокловым мечом, который может упасть на них в любой момент, в том числе среди зимы». По мнению журналиста, «газовое оружие» для Москвы оказалось еще более эффективным, чем блокировка поставок зерна из Украины, ведь оно напрямую бьет по Евросоюзу.

Ограничения, угрозы и прекращения поставок в «недружественные страны» решат для России краткосрочные и среднесрочные политические задачи. Дефицит газа и рост цен на электричество настраивает людей против правительств, вызывает социальные протесты, подобно кризису «желтых жилетов», и разделяет страны Европы, не все из которых теперь готовы принимать новые санкции в отношении России.

Для России сокращение поставок в ЕС будет относительно безболезненным, уверена Изабель Лассер. Рост цен на газ компенсирует снижение объемов, а в этом году Россия даже может увеличить свою выручку от продажи энергоресурсов вдвое. «Европейцы ошиблись, считая, что после падения Берлинской стены установление экономических и торговых связей с Россией приведет к “нормализации” российского режима. Единственный плюс “газового шантажа” со стороны Кремля — в том, что теперь Россия окончательно перешла в список ненадежных экономических партнеров в глазах стран Запада».

«Точно одно: сейчас в Европе никто не говорит об эмбарго на российский газ, — пишет журналист Le Monde в Брюсселе Виржини Маленгр. — Паники среди европейцев нет, но ситуация становится похожей на нее».

Для Франции в короткой перспективе последствия полного прекращения поставок газа из России будут не слишком серьезными — на Москву приходится лишь 17% импорта этого топлива. Однако зимой газа может не хватить, а мировые цены на него неминуемо вырастут.

Единственное решение энергетической проблемы — резко снизить потребление газа, ведь мгновенно и значительно нарастить его поставки из других стран в Европу не получится. К такому выводу пришла Еврокомиссия. Речь идет о 15-ти процентной экономии по сравнению с пятилетним довоенным потреблением.

Тест на солидарность

Министры энергетики ЕС договорились прибегнуть к экономии уже сейчас, чтобы наполнить газохранилища к зиме. Против выступила только Венгрия, где премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина «никогда не сможет выиграть войну», а санкции на Россию не действуют. Кроме того, эта страна в Восточной Европе на 85% зависит от российского газа — газовый конфликт с Россией серьезно повлиял бы на экономику.

Как пишет Le Monde, такое решение Евросоюза проверяет на прочность европейскую солидарность. В Испании и Португалии планы ЕС назвали «несправедливыми» и «неприемлемыми» — эти страны почти не зависят от российского газа, а сэкономленное топливо другим государствам ЕС отправить в достаточном объеме не получится из-за отсутствия инфраструктуры. «Почему мы должны наказывать свои страны, если это не принесет им (ЕС) пользы», — приводит издание слова испанского министра экологического перехода Терезы Риберы.

Один из главных вопросов, который обсуждается во Франции сейчас: кто должен заплатить за последствия энергетического кризиса — потребители или крупные корпорации. Ожесточенные споры по этому поводу продолжились сразу, как стало известно о рекордной прибыли нефтегазовой компании TotalEnergies. На фоне роста цен на топливо во втором квартале 2022 года французская корпорация получила 5,7 миллиардов долларов чистой выручки. В аналогичный период 2021 года эта цифра составляла 2,2 миллиарда.

Издание Libération пишет, что левые депутаты в Национальном собрании требуют введения специального налога для TotalEnergies. «Выручка Total составила 10 миллиардов евро, но правительство довольствуется затратами в размере 500 миллионами евро», — цитирует СМИ депутата Манюэля Бомпара. Речь идет о скидке в несколько десятков центов на бензин, которую TotalEnergies предоставил автомобилистам.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, выступая в Сенате, напомнил, что выступает против любых дополнительных налогов.

Газета Ouest-France напоминает, что для Франции призывы экономить электроэнергию и газ не новость. В 1973 году, когда по миру ударил нефтяной кризис, в Европе ограничивали потребление топлива, цены на которое взлетели. Скорость на дорогах во Франции была снижена до 120 километров в час, а температуру в нежилых помещениях снизили до 22 градусов, а через несколько лет — и вовсе до 19-ти. В Швейцарии же по воскресеньям запрещали передвигаться на автомобилях.

«Готовы ли сейчас французы вернуться к мерам 1973 года?», — задается вопросом Ouest-France. Пятьдесят лет спустя большинство граждан поддерживает снижение скорости на дорогах, отмечает социолог Анаис Росси. 70% — почти трое из четырех жителей Франции — снижают температуру в своих квартирах на 2–3 градуса зимой. Но для большей экономии энергии французы требуют, чтобы решительные меры предпринимали не только граждане, но и представители бизнеса и властей.

«Во Франции население уже делает многое. Но меры должны приниматься на уровне общества. Мы не можем сказать людям, чтобы они выключали отопление или кондиционер, тогда как в офисах, магазинах, а также на рекламных вывесках свет горит всю ночь», — добавляет социолог. Ouest-France напоминает, что в планах правительства — обязать магазины с работающим кондиционером закрывать двери и запретить наружную рекламу с подсветкой в ночное время.

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