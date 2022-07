Нефть, Иран и гнев правозащитников: Макрон принимает в Париже наследного принца Саудовской Аравии

VIA REUTERS - SAUDI ROYAL COURT

Французский президент Эмманюэль Макрон в четверг вечером, 28 июля, принимает в Париже наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Этот визит вызвал негодование правозащитников и оппозиции, которые напомнили об обвинениях в причастности принца к убийству в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Две недели назад с бин Салманом встретился президент США Джозеф Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию.

Реклама Читать далее

Агентство France-Presse отмечает, что для Мухаммеда бин Салмана — это первый визит в Европу за неполные четыре года, прошедшие с момента убийства в Турции Джамаля Хашогджи. Журналист и публицист, оппозиционный саудовскому режиму, был зверски убит (тело его было затем расчленено) в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Спецслужбы США, а также ООН указывали на причастность бин Салмана к этому убийству (в качестве заказчика). Сам принц обвинения отвергал.

В столицу Франции фактический руководитель Саудовской Аравии прибыл в среду после визита в Грецию. Рабочий ужин с президентом Эмманюэлем Макроном намечен на половину девятого вечера в Елисейском дворце.

Как отмечает агентство France-Presse, эта встреча вновь свидетельствует о полноценном возвращении бин Салмана на международную арену и его фактической «реабилитации» лидерами стран Запада в условиях войны в Украине и взлета цен на энергоносители.

В декабре прошлого года Эмманюэль Макрон стал первым западным лидером, который встретился с принцем после убийства журналиста Джамаля Хашогджи (встреча прошла в ходе визита президента Франции в Саудовскую Аравию). Две недели назад в Джидде встречу с бин Салманом провел президент США Джозеф Байден, обещавший в ходе предвыборной кампании обращаться с саудовским режимом как с «изгоем» мирового сообщества.

Приезд саудовского наследного принца в Париж и его встреча с Макроном вызвали гневную реакцию правозащитников и оппозиции

«Визит бин Салмана во Францию и визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию не меняют того факта, что Мухаммед бин Салман — не кто иной, как убийца», — заявила AFP Аньес Калламар, глава Amnesty International, которая расследовала убийство Хашогджи в Турции саудовскими агентами, когда была специальным докладчиком ООН по внесудебным казням.

Евродепутат Янник Жадо, кандидат «зеленых» на последних президентских выборах, с негодованием написал, что на рабочем ужине Макрон не будет обсуждать с бин Салманом «расчлененное тело журналиста Хашогджи» или вопросы «мира и прав человека». По мнению политика, переговоры пойдут о «нефти и оружии». «Это полная противоположность тому, что нужно сделать!» — заявил Жадо.

«Мы постоянно говорим о свободе прессы, а потом приглашаем человека, который расчленяет журналистов», — сказал депутат французского парламента от крайне левой «Непокорной Франции» Давид Гиро в эфире телеканала BFMTV.

В этот четверг, 28 июля, в Париже против Мухаммеда бин Салмана в правоохранительные органы была подана жалоба с обвинением в соучастии в пытках и насильственном исчезновении — в связи с убийством Джамаля Хашогджи. Жалобу подали две неправительственные организации — Democracy for the Arab World Now (DAWN), основанная убитым саудовским журналистом, и швейцарская Trial International.

Невеста убитого журналиста Хатидже Дженгиз заявила AFP: «Я возмущена и шокирована тем, что Эмманюэль Макрон принимает палача моего жениха со всеми почестями».

«Рост цен на энергоносители, связанный с войной в Украине, не может оправдать снятие вины — во имя так называемой реальной политики — с человека, ответственного за саудовскую политику в отношении политических оппонентов, которая приводит к их смерти, как это было в случае с Джамалем» — указала Хатидже Дженгиз.

Реакция властей на критику

Президент Макрон затронет «вопросы прав человека» во время рабочего ужина с Мухаммедом бин Салманом, — ответили на критику в администрации президента Франции, добавив, что эти вопросы всегда поднимаются на франко-саудовских переговорах. Речь в том числе пойдет и об «индивидуальных случаях» нарушения прав человека в монархии Персидского залива.

Премьер-министр Элизабет Борн указала, что визит бин Салмана в Париж «не ставит под сомнение приверженности [французского руководства] правам человека». «Очевидно, что речь идет не о том, чтобы отставить в сторону наши принципы, не о том, чтобы поставить под сомнение нашу приверженность правам человека. У президента Республики обязательно будет возможность обсудить эти вопросы» с бин Салманом, — цитирует AFP заявление Элизабет Борн, сделанное в этот четверг. «Я думаю, что французы нас бы не поняли, если — в условиях когда Россия сокращает, угрожает сократить и снова сокращает поставки газа, когда существует напряженность в вопросе цен на энергоносители — мы бы не вели диалог со странами, которые также являются производителями энергоносителей».

В администрации президента Макрона сообщили, что на встрече речь пойдет о «поставках и ожиданиях европейцев и французов в энергетической сфере».

Еще одна заявленная тема переговоров — судьба ядерной программы Ирана и перспектива переговоров по возвращению к соглашению 2015 года, которые снова замерли на мертвой точке. Совсем недавно Макрон предупреждал, что осталось совсем немного времени, чтобы вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться