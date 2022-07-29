Для армии Франции заказали 18 САУ CAESAR взамен переданных Украине

Министерство обороны Франции заказало 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR взамен тех, что были переданы Украине в рамках военной помощи. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил французский оружейный концерн Nexter, который должен в кратчайшие сроки восполнить арсенал французских САУ CAESAR, сократившийся на четверть.

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Артиллерийские «системы будут поставлены армии не позднее лета 2024 года» в рамках «ускоренной процедуры в соответствии с темпами военной экономики», заявили в компании Nexter, которая производит для французской армии бронетранспортеры, танки, артиллерийские системы.

Недавно французский президент Эмманюэль Макрон потребовал от оборонной промышленности быстрого увеличения темпов и объемов производства для реагирования на ситуацию, возникшую в результате российского вторжения в Украину.

Производство установки CAESAR (155-мм орудие с дальностью стрельбы 40 км на базе грузовика) занимает в обычное время более полутора лет, отмечал концерн Nexter. Перед началом российского вторжения в Украину 24 февраля на вооружении армии Франции стояло 76 САУ CAESAR.

Сумма нового контракта, заключенного министерством обороны Франции с компанией Nexter, не сообщается. Несколько дней назад глава военного ведомства Себастьен Лекорню заявлял в Сенате, что на замену 18 САУ, переданных Украине, будет выделено 85 миллионов евро.

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В феврале этого года тогдашний французский премьер-министр Жан Кастекс подписал с компанией Nexter контракт стоимостью 600 млн евро на разработку бронированной и модернизированной версии самоходной установка CAESAR. Новые САУ — CAESAR NG — начнут поступать на вооружение с 2026 года, заказано пока 33 единицы.

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