Нефть и война: президент Франции провел в Париже встречу с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Эмманюэль Макрон и саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман на встрече в Париже. Елисейский дворец 28 июля 2022.

Французский президент Эмманюэль Макрон и саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман на встрече в Париже договорились «активизировать сотрудничество» для того, чтобы «смягчить последствия войны в Украине для Европы, Ближнего Востока и всего мира» в условиях глобального роста цен на энергоносители. Фактический руководитель Саудовской Аравии, крупнейшего мирового экспортера сырой нефти, 28 июля провел переговоры с президентом Франции во время рабочего ужина в Елисейском дворце.

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По итогам прошедших накануне вечером переговоров французская администрация в пятницу сообщила, что на встрече «президент Республики выразил глубокую озабоченность по поводу агрессивной войны России в Украине, ее катастрофического воздействия на гражданское население и последствий для продовольственной безопасности».

По сообщению Елисейского дворца, президент Франции и наследный принц Саудовской Аравии договорились «активизировать сотрудничество для смягчения последствий [этого военного конфликта] в Европе, на Ближнем Востоке и во всем мире».

Макрон в разговоре с бин Салманом «подчеркнул важность продолжения координации, осуществляемой в отношениях с Саудовской Аравией с целью диверсификации поставок энергоносителей в европейские государства», — отмечает Елисейский дворец.

Официальное саудовское информационное агентство в своем сообщении о встрече отмечает, что на переговорах обсуждались «аспекты стратегического партнерства и пути его развития», а также «важность стабилизации мировых энергетических рынков».

Президент Эмманюэль Макрон и саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман на встрече в Париже. Елисейский дворец 28 июля 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

Резкий рост цен на энергоносители в условиях войны РФ против Украины, санкций в отношении Москвы и действий Кремля на газовом рынке заставляет западных лидеров активизировать контакты со странами-поставщиками углеводородов. Агентство France-Presse отмечает попытки США и ЕС убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. Визит саудовского принца в Париж прошел две недели спустя после поездки в Саудовскую Аравию президента США Джозефа Байдена (который также встретился с Мухаммедом бин Салманом).

Саудовская монархия отказывается наращивать темпы нефтедобычи более быстрыми темпами, чем те, что предусмотрены соглашением в рамках ОПЕК+.

Как напоминает AFP, президент Франции также на прошлой неделе принимал в Париже президента Объединенных Арабских Эмиратов. С Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном (эмиром Абу-Даби) Эмманюэль Макрон подписал «соглашение о глобальном стратегическом партнерстве по вопросам энергетического сотрудничества».

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Что касается факического лидера Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, то он побывал в Европе впервые с 2018 года и зверского убийства в Турции саудовского журналиста и критика режима Джамаля Хашогджи, в причастности к которому обвиняли наследного принца. В Париж саудовский руководитель прибыл после визита в Грецию.

Президент Эмманюэль Макрон и саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман на встрече в Париже. Елисейский дворец 28 июля 2022. © REUTERS/Benoit Tessier

Во Франции правозащитники и левая парламентская оппозиция сурово раскритиковали президента Макрона за приглашение Мухаммеда бин Салмана и политику «реабилитации» саудовского руководителя на международной арене. Тем более, что в декабре прошлого года Эмманюэль Макрон стал первым западным лидером, который встретился с саудовским принцем после убийства журналиста Джамаля Хашогджи (встреча прошла в ходе визита президента Франции в Саудовскую Аравию).

Перед встречей в Париже 28 июля в администрации президента Франции пообещали, что Макрон (как он это делает постоянно) затронет на переговорах с бин Салманом тему прав человека в Саудовской Аравии, в том числе и «индивидуальные случаи» нарушения этих прав в монархии Персидского залива.

В сообщении Елисейского дворца об итогах переговоров эти вопросы упомянуты в самом конце одной строкой: «В рамках основанного на доверии диалога между Францией и Саудовской Аравией президент Республики затронул вопрос о правах человека» в саудовской монархии.

Президент Эмманюэль Макрон и саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман на встрече в Париже. Елисейский дворец 28 июля 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

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