Во Франции заморозили российские авуары на 1,2 млрд евро, не считая активов ЦБ

В министерстве финансов Франции была создана целевая группа по выявлению российских активов, подпадающих под санкции ЕС

Во Франции в рамках европейских санкций заморозили российские авуары на 1,2 млрд евро, сообщил директор французской финансовой разведки (Tracfin) Гийом Валет-Валла (Guillaume Valette-Valla) в интервью La Tribune. Эта сумма не включает замороженные во Франции активы Центробанка РФ, коих намного больше.

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По словам директора Tracfin, речь идет как о финансовых, так и о нефинансовых российских авуарах во Франции.

Блокировака активов основана на европейском законодательстве, которое устанавливает список лиц, находящихся под санкциями, отметил Гийом Валет-Валла.

По его словам, поиск российских авуаров, подлежащих блокировке, потребовал значительной мобилизации министерства финансов в первом триместре 2022 года.

Ранее сообщалось, что после полномасштабного вторжения российских войск в Украину в министерстве финансов Франции заработала целевая группа по выявлению российских активов, попавших под санкции ЕС, например, яхт и объектов недвижимости. В нее вошли в том числе агенты финансовой разведки.

В апреле министерство финансов сообщало о том, что во Франции было заморожено в общей сложности 23,7 млрд российских активов в рамках санкций ЕС, при этом 22,8 млрд — это активы ЦБ РФ.

В конце июня целевая группа, в которую входят представители профильных ведомств США, Франции, Австралии, Канады, Германии, Японии, Италии, Великобритании, а также Европейской комиссии сообщала о заморозке 30 млрд долларов авуаров российских олигархов и блокировке около 300 млрд долларов активов ЦБ РФ. В коммюнике отмечалось, что работа по выявлению попадающих под санкции российских активов продолжается.

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