В сборные Франции не возьмут баскетболистов, играющих за российские или белорусские клубы

Французский баскетболист Ливио Жан-Шарль, отметившийся в сборных Франции, недавно подписал контракт с московским ЦСКА

Французских баскетболистов и баскетболисток, подписавших контракты с российскими и белорусскими клубами, не будут отбирать в национальные сборные Франции, пока Россия ведет войну против Украины. Такое решение приняла Французская федерация баскетбола (FFBB).

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Федеральное бюро FFBB постановило, что игроки и члены персонала, подписавшие контракты с российскими или белорусскими клубами, больше не могут быть отобраны в национальные сборные. Правило вводится на время, пока действуют международные спортивные санкции в отношении РФ и Беларуси. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба FFBB.

Правило распространяется и на тех, кто уже подписал контракты с росссийскими или белорусскими клубами.

Всем делегатам, отобранным в мужскую и женскую сборные Франции, предлагается подписать заявление о том, что они не взаимодействуют и не будут взаимодействовать с россиийскими или белорусскими клубами, пока идет война.

Если это обязательство, данное под честное слово, будет нарушено, игрок или член персонала больше не будет соответствовать критериям отбора на международные игры, включая Олимпиаду 2024 года в Париже, сообщает Французская федерация баскетбола.

Недавно два французских баскетболиста, выступавших за национальные сборные, подписали контракты с российскими клубами, отмечает Beinsports. Успевший отметиться в сборных француз Ливио Жан-Шарль подписал контракт с московским ЦСКА. Луи Лабейри подписал контракт с казанским УНИКСом.

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