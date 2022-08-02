В Парижском регионе объявили «оранжевый» уровень опасности из-за засухи и призвали экономить воду.

Во вторник, 2 августа, префектура региона Иль-де-Франс поместила столичный департамент Париж, а также его пригороды О-де-Сен, Сена-Сен-Дени и Валь-де-Марн под специальный контроль из-за продолжительной засухи. Как говорится в официальном пресс-релизе, префектура настоятельно рекомендует жителям экономить воду.

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На текущей неделе Франция переживет третью за это лето волну сильной жары, в среду термометр поднимется выше 40 градусов на юге и до 36 градусов на севере.

Июль этого года стал самым засушливым месяцем, когда-либо зарегистрированным во Франции. Вся территория страны поражена засухой, в связи с которой властями введены различные уровни погодной опасности.

В парижском регионе уровень Сены упал ниже порога 81 м3/с, что побудило власти объявить об «оранжевом» уровне со 2 августа. Как уточняет префектура, в ближайшее время бует принято соответствующее положение об экономии воды. Таким образом, с этого дня уже вся страна (96 департаментов) попала под специальный режим контроля в связи с погодными условиями.

Во Франции существут четыре уровня тревоги, вызванной засухой: самый низкий – желтый уровень или «опасность», за которыми следуют «тревога», «повышенная тревога» и «кризис». В зависимости от уровня власти вводят меры по контролю за использованием воды.

В столичном регионе Иль-де-Франс префектура призывает, но не обязывает частных лиц, местные органы власти и предприятия нормировать потребление воды. Рекомендуется избегать поливки зеленых насаждений или дорог, мытья транспортных средств, а также ограничить домашнее потребление.

В 46 департаментах из 96 объявлен самый высокий «кризисный» (или красный) уровень опасности. Там разрешено пользоваться водой только в так называемых «приоритетных» целях – для приготовления пищи, санитарной обработки, для нужд больниц и тушения пожаров.

В 38 департаментах, находящихся на уровне оранжевой «повышенной тревоги», использование воды в сельском хозяйстве снижено как минимум на 50%, введены ограничения на полив частных садов, полей для гольфа и использование автомоек.

В 9 оставшихся департаментах с желтым уровнем опасности («тревога») введены ограничения на использование воды в сельском хозяйстве, запрещено заполнять бассейны, а полив садов разрешен только в определенное время суток.

Историческая засуха и жара вызывают крайнее беспокойство у работников сельского хозяйства. От ограничительных мер на использование воды в этом году пострадает урожай, предупреждают они. По данным министерства сельского хозяйства, во Франции из годового объема потребляемой воды, оцениваемого в 5,3 миллиарда кубометров, сельское хозяйство является основным (45% от общего объема) водопотребляющим видом деятельности. Для сравнения, на охлаждение электростанций уходит 31% от общего годового объема потребления, питьевая вода – 21%, 3% – промышленное использование.

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