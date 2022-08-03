Французский парламент ратифицировал присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Национальное собрание Франции вслед за Сенатом проголосовало за присоединение Финляндии и Швеции к Организации североатлантического договора. Таким образом Франция стала 21-й страной, одобрившей протоколы о вступлении Хельсинки и Стокгольма в военный блок. Для окончательного их присоединения требуется согласие всех тридцати действующих членов альянса.

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За ратификацию протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО проголосовали 209 французских депутатов, 46 выступили против, еще 53 воздержались. «За» голосовали президентская партия, социалисты, «зеленые» и правые «Республиканцы». Депутаты крайне правого «Национального объединения» воздержались, а крайне левая «Непокорная Франция» проголосовала «против».

Результаты голосования в парламенте приветствовал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. «Присоединение этих двух европейских партнеров будет способствовать укреплению сдерживающей позиции Североатлантического альянса, а также европейской безопасности», — написал министр в своем твиттере.

Глава французского МИДа Катрин Колонна назвала это решение «историческим». Этот «поворотный момент» связан, по словам министра, с «потрясением наших геополитических ориентиров» российским вторжением в Украину, применением «грубой силы» с «невероятной жестокостью», «шантажом, изнасилованиями, убийствами и депортациями». Однако, по ее словам, задача НАТО — это «коллективная оборона» и «ни в коем случае» речь не идет о «наступлении».

Представитель крайне левых Орельен Сэнтуль осудил этот «опасный процесс», который приводит к смешению НАТО и Европейского союза. Депутат от крайне правых Лоран Жакобелли также раскритиковал результаты голосования, назвав это «сигналом вызова для России» и превращением НАТО в «торговую витрину военно-промышленного комплекса» США.

Хельсинки и Стокгольм заявили о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора в середине марта после начала российского вторжения в Украину. 18 мая обе страны подали заявки на вступление в альянс, однако процесс заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации и выдать Анкаре лиц, обвиняемых в терроризме. После переговоров 28 июня в рамках саммита НАТО в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия пришли к соглашению. 5 июля были подписаны протоколы о вступлении.

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