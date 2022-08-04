Министр экономики Франции: «Темпы инфляции останутся высокими до конца года»

Согласно оценкам, опубликованным в конце прошлого месяца французским Национальным институтом статистики и экономических исследований (INSEE), инфляция во Франции увеличилась в июле, достигнув 6,1% за год. Рост инфляции составил 0,3 пункта по сравнению с июнем и никогда не был таким высоким с 1958 года. За месяц потребительские цены выросли на 0,3% – менее, чем в период с мая по июнь (+0,7%).

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«Сейчас инфляция будет продолжать расти до конца 2022 года», – заявил радиостанции RTL Брюно Ле Мэр, министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета утром в четверг, 4 августа. Он однако добавил, что у него есть «большие надежды» на снижение инфляции в начале 2023 года.

«Это зависит от того, что будет происходить в Украине, и от решений, которые будут приниматься по газу», — добавил он.

По мнению Брюно Ле Мэра, возглавляющего министерство с 2017 года, в основе будущего снижения инфляции лежат несколько факторов. «Мы диверсифицировали поставки энергии, мы нашли газ в других странах, мы нашли нефть в других странах, мы реорганизовали производственные цепочки», — объяснил он в интервью.

Однако Брюно Ле Мэр не может «быть абсолютно уверенным» в точной дате снижения инфляции. Для этого «мы принимаем все меры по реорганизации цепочек создания стоимости, диверсификации поставок, решений денежно-кредитной политики Европейского центрального банка», — заверил он.

По словам министра экономики, даже если темпы инфляции снизятся, они останутся на высоком уровне. «Производить во Франции и в Европе дороже, чем импортировать, но это лучше для климата и нашей экономической независимости», — заключил он.

В среду, 3 августа, депутаты и сенаторы Франции достигли согласия по второй части государственных мер по поддержке покупательной способности населения. Текст законопроекта может быть окончательно утвержден парламентом в этот четверг. Он предусматривает, в частности, ренационализацию крупнейшей энергетической компании EDF, переоценку индекса зарплат государственных служащих, сохранение ограничительных тарифов на энергоносители и скидки на бензин.

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