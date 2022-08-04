Франция приняла около 100 тысяч украинских беженцев с начала конфликта. На фото: Эйфелева башня окрасилась в цвета украинского флага в День взятия Бастилии 14 июля 2022.

Согласно последним подсчетам французского Управления по делам иммиграции и интеграции (OFII), во Францию прибыло около 100 тысяч беженцев из Украины. Эта цифра аналогична данным в Великобритании и Испании, но в девять раз ниже, чем в Германии.

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По словам директора OFII Дидье Леши, эти цифры постоянно меняются: «Одни возвращаются в Украину, другие приезжают». По его мнению, призыв президента Украины Владимира Зеленского к эвакуации из Донецкой области может увеличить поток прибывающих. «Из 200 тысяч украинцев, проживающих в регионе трудно сказать, сколько до нас доберется», — сказал он газете Le Figaro. В течение последних недель в OFII поступало «в среднем от 200 до 250 просьб о временной защите в день», что является «очень низким» уровнем, говорит он.

Дидье Леши также напомнил, что 80% украинских беженцев во Франции — это женщины и дети, которые поддерживают связи с мужьями, отцами и сыновьями, оставшимися в Украине воевать, и которые хотят вернуться в Украину. «Возвращение началось, когда российская армия покинула Киевскую область», — сказал он France-Presse.

Первоначальное право на убежище, которое предоставила Европа украинцам, составляет шесть месяцев. Но так как война в Украине далека от завершения, многим приехавшим во Францию беженцам вскоре придется продлевать свое право на убежище. Одновременно возникают проблемы с жильем и трудоустройством. В Приморских Альпах, одном из основных центров проживания украинцев во Франции, многие изучают французский язык, чтобы найти работу. «Проблема на Лазурном берегу — сезонная работа. Гостиничный бизнес и ресторанный бизнес предлагают много возможностей, но контракты заканчиваются в сентябре», — отмечает Ирина Бурдель, президент Франко-украинской ассоциации Лазурного берега.

Суточное пособие для просителей убежища (Ada) составляет 6,80 евро, оно может быть дополнено в зависимости от семейного положения (наличия детей). Банковские карты, которые получают украинские беженцы, позволяют совершать покупки в продовольственных магазинах и в ограниченном количестве магазинов одежды. В остальном им приходится пользоваться своими личными сбережениями, говорит Анар Лутфариев, основатель ассоциации Франция-Украина. Многие приехавшие украинцы мечтают открыть во Франции свой бизнес. По подсчетам OFII, в сентябре около 10 тысяч украинских детей пойдут во французские школы.

Согласно данным ООН, с начала войны более 6,5 миллионов украинских беженцев покинули страну. Из них около 2 миллионов затем вернулись на родину.

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